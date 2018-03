Ximena Galiano: El humor nos ayuda a superar las situaciones adversas

De pequeña, escribía historias. Inventaba relatos llenos de humor que ilustraba con fotografías de su familia; así como sketches y parodias que interpretaba con sus amigos durante el recreo. Entonces, no imaginaba que hacer reír se convertiría en su profesión. “Crear contenidos cómicos me es natural. Siento que estoy jugando como cuando era niña”, dice mientras se distrae con su sobrino, quien busca sus brazos.



Ximena es parte de una generación de comediantes que encontró en las redes sociales un medio para expresarse. Según ella, para incursionar en el mundo de la comedia en Internet se necesitan una idea, una cámara y valor para comenzar. Actualmente, sus videos en Instagram –parodias de la vida cotidiana y de novelas- cuentan con cerca de 300.000 reproducciones. Un resultado que hace que muchos se preguntan en qué reside su éxito en las redes.Tal vez la respuesta es que Ximena no presenta un personaje y se muestra como es: una chica independiente, activa y segura.

“Para lograrlo, primero tienes que ‘maletearte’ a ti mismo. La gente se ríe contigo porque ha pasado por las mismas situaciones que tú expones. El chiste también nace de la improvisación y de los juegos de palabras. La comedia me permite combinar mis dos pasiones: escribir y conectarme con las personas. El humor nos puede ayudar a asumir y superar las situaciones adversas que nos pone la vida”, afirma.

Ximena, de 22 años, es una comediante que, consciente de su influencia, la aprovecha para tocar temas serios y enviar un mensaje. Así, luego de que en febrero pasado Adriano Pozo, el agresor de Arlette Contreras (símbolo del movimiento Ni Una Menos), fuera absuelto, no dudó en pronunciarse a través de Twitter sobre la violencia hacia la mujer.



“No es posible que Arlette reciba ese trato por parte de la justicia. Ahora, muchas chicas pensarán: ¿para qué voy a denunciar?”. Alzar su voz feminista no empezó cuando se hizo conocida. “Viene desde mucho antes”, señala. Quizá porque en su familia existen mujeres fuertes como su madre, que enviudó con Ximena aún en su vientre. Pero aquello no impidió que trabajara duro para sacarlas adelante a ella y a su hermana.

“Mi mamá es mi ejemplo de mujer y la persona que más admiro. Es directa, inteligente, analítica, segura de sí misma y capaz de conseguir lo que se propone. Quisiera ser como ella”, revela y agrega que seguramente su madre llorará al leer estas palabras.

El futuro le sonríe

A veces, el también comediante y novio de Ximena Galiano, Mateo Garrido Lecca, aparece en sus videos. “Si grabara con otra persona no se vería una interpretación tan natural y fresca”, confiesa. A pesar de que disfrutan trabajando juntos, ambos tienen sus propios proyectos personales. Así, uno de los próximos planes de Ximena es estudiar actuación. “Si me llaman para una obra de teatro quiero que sea porque me lo gané. Si las cosas fueran fáciles, el camino no sería divertido. Me gustan los retos y exigirme. No me cierro a ninguna posibilidad”.



Además de los estudios, para este año está dispuesta a asumir más riesgos: prepara una serie web que exigirá mayor desarrollo de historias e implicará que su fórmula exitosa de videos cortos se ponga a prueba. Pero siempre, desde la perspectiva del humor. “Reír es un desfogue. En vez de criticar, amargarnos o juzgar, optemos por la risa”, aconseja Ximena. Y es que si algo ha aprendido es que un alma ligera está un paso más cerca de alcanzar la felicidad.