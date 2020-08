A través de WhatsApp de El Comercio (+51) 947-031-286, vecinos del AA.HH María Herrera informaron sobre la instalación de una antena de telefonía, de la empresa Bitel, en un inmueble de la zona.

Los residentes organizaron la mañana del martes una pequeña manifestación para oponerse a la colocación de esta antena, pues sostuvieron que no fueron consultados por la empresa. En El Agustino la ley establece procedimientos antes de empezar obras en espacios públicos. Uno de los procesos es comunicar y consultar previamente a los vecinos sobre este tipo de instalaciones.

Durante la intervención municipal en el inmueble donde se realizaba la instalación de la antena de telefonía móvil, en la calle Cantuta Mz O Lt 1, un empleado de Bitel, identificado como Rodrigo Pablo Paca Morales, amenazó a uno de los funcionarios de la comuna con llamar al viceministro de Comunicaciones. "El viceministro de Comunicaciones va a llamar en media hora", dice el trabajador de Bitel en este video, compartido a través de WhatsApp.

En una comunicación de El Agustino a El Comercio, el municipio indicó que Bitel ha sido sancionada con una multa de S/ 3.950 (1 UIT). La Sub Gerencia de Fiscalización y Ejecutoría Coactiva de El Agustino recalcó que Bitel no tenía autorización para operar en el lugar.

"Las operadoras telefónicas tienen facilidades legales para realizar este tipo de instalaciones y se espera que la empresa sancionada regularice su situación", indicaron en un comunicado.

Los carteles de clausura ya fueron colocados en el inmuble, que pertenecería a la señora Rosa Villalobos Ramos.

ACTUALIZACIÓN 19/05/16

Raúl Galdo, director Legal y Recursos Humanos de Bitel, indicó a El Comercio que la empresa de telcomunicaciones sí actuó de acuerdo a ley. Él detalló que Bitel presentó el expediente para la construcción de la antena el 13 de abril y, días después, empezaron la construcción de la infraestructura que mimetizaría a esta, para evitar cualquier alteración paisajística. El 11 de mayo, el municipio de El Agustino presentó una carta de observaciones al levantamiento de la antena. "No la esperábamos porque habíamos cumplido con la ley", indicó el representante de Bitel. Agregó que la observación a su expediente fue incorrecta y que no llegó directamente a ellos, sino a la propietaria. Él no confirmó si Rosa Villalobos, dueña del inmueble donde se estaba levantando la construcción, había dado aviso a Bitel sobre las observaciones. Ellos se enteraron de estas el mismo día de la demolición, sostuvo el trabajador de Bitel.

De acuerdo al proceder de El Agustino, Galdo indicó que "actuaron de una forma inaceptable. Hubo un exceso legal al desmontar la infraestructura". Además, indicó que "la ley facilita y privilegia el servicio a los usuarios. Si hay una ordenanza de menor rango, habría que preguntarle al alcalde por qué no hizo la consulta (previa a los vecinos)".

Finalmente, Bitel lamentó los hechos ocurridos por la instalación de la antena y, sobre el accionar de uno de los trabajadores que aparece en el video, indicó que "no se expresó afortunadamente". El representante de la empresa enfatizó en que tienen la disposición de trabajar en armonía con la comunidad.

