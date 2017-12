A través de WhatsApp de El Comercio (+51) 947-031-286, dos veraneantes que se encontraban en la playa de Asia, a la altura del kilómetro 107.5 de la Panamericana Sur, se negaron a ser delojados de la playa porque "el color de su sombrilla no estaba permitido".

Este incidente ocurrió en los alrededores de uno de los condominios que se ubica a esta altura de la carretera, al sur de Lima. Uno de los agentes de seguridad privada de este conjunto de viviendas se acercó a dos mujeres, mientras estas se encontraban sentadas en la arena tomando sol.

"Me indicaron que no pueden estar acá", le dice el vigilante a una de las señoras. Frente a esta situación, una de las personas que se encontraba en el lugar le dijo al agente que no se iban a mover por el color de su sombrilla, pues este era el argumento usado por él para ordenarles que se debían retirar.

"Que venga la persona que dice que no podemos estar aquí y que me muestre un documento", increpó al vigilante la asistente a esta playa, ubicada en Cañete.

Las señoras que iban a ser desalojadas de esta zona de la playa finalizaron el incidente diciéndole al joven que la playa es de todos. "Si quieres que me mueva, me traes el documento que diga quién es el dueño y yo salgo de su propiedad. Si estuviéramos en esos toldos (blancos) te entiendo, pero estamos en la playa y no nos vamos a mover", comentaron.

