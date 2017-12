A través de WhatsApp de El Comercio (+51) 947-031-286, un colaborador de este diario, que se acercó a las 8 de la mañana de hoy a renovar su pasaporte en las oficinas de Migraciones de Ate, indicó que el personal de la institución solo dejó pasar a quienes fueron "empadronados" antes de esta hora.

La gran afluencia de personas a esta oficina, ubicada en Salamanca, se debe a que, en principio, no es necesario sacar cita para ser atendido ahí, tanto para la renovación como para la emisión de pasaportes.

Tal como muestran los videos, compartidos por WhatsApp por nuestro lector, solo quienes se encontraban en la lista de espera pudieron pasar a las oficinas para realizar los trámites.

El desorden y desinformación ha generado caos en las colas, que se extienden por una cuadra, según detallaron. Además, en las instalaciones de Ate solo una persona estaría atendiendo las más de 200 solicitudes que se presentan hasta esta hora, así lo detalló un encargado de Migraciones a nuestro usuario de WhatsApp.

En vista a que las colas no avanzaban y a que los problemas no parecían solucionarse, varias personas se retiraron del lugar para dirigirse a las oficinas de Breña. "A los que no estamos en la lista nos mandarán a Breña, pero no sabemos si nos atenderán ahí", indicó nuestro colaborador por WhatsApp.

