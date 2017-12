A través de WhatsApp de El Comercio (+51) 947-031-286, dos estudiantes universitarios comentaron que este martes, al ingresar a una estación del Metropolitano, el pasaje fue cobrado de forma completa pese a la vigencia del carné universitario, que se extendió hasta el 30 de junio de este año.

"Hay un caos en todas las estaciones del Metropolitano por la caducidad del carné de medio pasaje sin previo aviso", comentó un usuario que ingresó a la estación Naranjal y, al pasar la tarjeta, le cobraron el pasaje completo. "Está claro de que no hubo aviso", agregó.

El 29 de abril, la Sunedu amplió la vigencia del carné universitario, que en principio caducaba este 1 de mayo. Pese a esta disposición, en el Metropolitano los estudiantes tuvieron que pagar el pasaje completo para poder viajar.

"Siempre informan antes para que vayamos actualizando, pero en esta ocasión nada. Conversé con dos orientadores, solo me dijeron que el carné de medio está vencido, les pregunté por qué no informaron y me dijeron que no sabían", comentó el lector a través de WhatsApp.

De la misma forma, un usuario que subió en la estación Matellini, en Chorrillos, se acercó a un orientador del Metropolitano para indicarle que la Sunedu había ampliado la vigencia del carné universitario, pero este le respondió que "así lo han establecido" y le instó a que "renueve mi tarjeta para que no tengan problemas".

Aunque Protransporte indicó el domingo 30 de abril que se puede volver a realizar el trámite de actualización, el lunes 1 estudiantes no pudieron hacerlo por ser día feriado y hoy empezó el cobro completo sin la renovación previa.

