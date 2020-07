WhatsApp: esta fue la magnitud de huaicos en Chosica [VIDEOS]

A través del WhatsApp de El Comercio (+51) 947-031-286, vecinos de Chosica compartieron videos de la grave situación que se vivió ayer durante la caída de huaicos que dejó como saldo un total de siete muertos, 25 heridos, 110 familias damnificadas y otras 95 afectadas por deslizamientos.

Los usuarios señalaron por WhatsApp que fueron las zonas altas las que se vieron más perjudicadas. Como lo comprueba este video de la Bajada Libertad, donde se ve el caudal que baja por las calles.

Los usuarios señalaron que los deslizamientos se produjeron a la altura del kilómetro 36 de la Carretera Central, en las zonas de Buenos Aires y Don Bosco. Los vehículos permanecieron detenidos en esta área debido a la fuerza de la agua.

En Santa Eulalia también se registró la fuerza de la naturaleza. El tránsito en la carretera central se vio interrumpido por el rebalse de la inundación en diversos sectores. El agua enlodada se llevó muchas de las pertenencias de los pobladores e incluso se informó que escolares quedaron atrapados en sus colegios por la dificultad para evacuar.

Hasta el momento se sabe que no hay pase en la Carretera Central. Los usuarios indicaron que algunos vehículos que están viajando hacia Lima han alzado los precios y están cobrando hasta S/.12 por pasaje. Continúan los trabajos de remoción de escombros, lodo y piedras en diferentes sectores.