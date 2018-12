¿Cambia el clima y tu perro recae? Aprende cómo ayudarlo

Ayer empezó oficialmente el verano en el hemisferio sur, sin embargo los clásicos síntomas de alergias estacionales en perros para esta época del año se adelantaron unas cuantas semanas.



Según la Dra. Vanessa Llerena, médico veterinario especialista dedicada por más de 7 años únicamente a la dermatología, los tres casos principales de alergias en perros por picadura de pulga suelen quintuplicarse por el cambio de clima.



Los cuadros más recurrentes que ella ha estado atendiendo últimamente tienen que ver con lo siguiente:



1. Pulicosis canina, es decir infestación de un animal por pulgas.



2. Dermatitis alérgica resultado de la picadura de pulga (DAPP). Se trata de la afección cutánea más frecuente en perros y gatos en lugares cálidos y húmedos.



3. Dermatitis atópica canina o atopía canina, enfermedad inflamatoria de la piel causada por una hipersensibilidad o alergia a algunos alérgenos (componentes ambientales), como ácaros del polvo, pólenes o mohos.



“Cada vez que hay cambio de clima, la gente empeora. Hay alérgenos ambientales que regresan, otros nuevos que surgen y las personas que sufren de rinitis alérgicas se ven particularmente afectadas hasta que se modere el clima. Con las mascotas pasa algo similar”, explica Llerena.

Los cachorros son sumamente vulnerables a la picadura de pulgas y a las consecuencias que ello trae. Es importante estar muy pendientes de ellos. (Flickr)

Entonces, ¿a qué síntomas debemos estar atentos para poder asistir lo antes posible a nuestros animales si presentan un cuadro alérgico?



Cuando se trata de picadura de pulga, el perro se mordisquea principalmente la zona dorso lumbar y alrededor de la cola, y se rasca la zona costal con gran intensidad.



Cuando son otras alergias es importante estar atentos a enrojecimiento en patas y orejas inflamadas o rojas. También pueden inflamarse los párpados y rascarse la boca. Algunos incluso tendrán foliculitis o costras en el cuerpo.



Son los más odiados por nuestras mascotas, incluso en broma se les llama 'el cono de la vergüenza', pero son básicos para que el tratamiento funcione. (Foto: Andrea Carrión) Andrea Carrión

La mejor forma de ayudar a nuestras mascotas es pidiéndole a su médico veterinario que recomiende un buen anti pulgas y antiparasitario.



“Y nada que se lo aplico porque vi asomar una pulga. No, éste es de los errores más comunes. Es fundamental aplicar el anti pulgas antes de que la mascota se infeste, no esperar a comprarlo recién cuando encontramos una pulga. No hacerlo a tiempo puede generar un problema de salud pública que podría afectar a las personas, especialmente si comparten la misma cama y/o si hay niños cerca. Los anti pulgas deben de ser considerados como métodos preventivos”, advierte Llerena.



Aquí es importante consultar al médico veterinario con qué frecuencia aplicar el anti pulgas y qué tipo de producto va mejor con su mascota y las demás que haya en casa. Otro consejo es hacer análisis de heces cada 6 meses para descartar parásitos intestinales ya que algunos de estos parásitos lo transmite, precisamente, la pulga.

¿Y si la alergia no tiene que ver con pulgas sino más bien con algo que comió?



“Lo primero es estabilizar a la mascota, luego hacer un descarte de alergia alimentaria. El índice de casos de reacción alérgica por alimentos es verdaderamente baja. Más común es la intolerancia alimentaria (reacción intestinal frente a algunas proteínas del alimento). Esto presenta síntomas como heces poco formadas o diarreas, vómitos y gases”, señala Llerena.



“Lo que sí es cierto”, continúa, ”es que ciertos alimentos sí podrían empeorar una crisis alérgica. Un error muy común es que se culpa al alimento sin antes seguir el correcto procedimiento para descartar el origen de la alergia. Para asegurarte de si el problema es alimenticio o climático, lo mejor será realizar un descarte uno por uno”, agrega.



Si bien la falta de prevención y acción para proteger a nuestros animales de compañía contribuye a que sus alergias se activen o se exacerben, un factor que también interviene en este proceso es la desinformación. Mientras más enterados estemos de cómo protegerlos, mejor calidad de vida tendrán ellos y nosotros.

Los cambios estacionales en general pueden afectar a un perro que es susceptible a los cambios de alérgenos. Flickr

DermatoVet ayuda a perros sin hogar



El compromiso de DermatoVet Veterinaria con aquellos perros que están en busca de una familia crece. Además de haberse afiliado a Club WUF como proveedor de servicios, lo cual beneficia directamente el trabajo social que realiza la asociación sin fines de lucro WUF, ahora se suma otro grano de arena con una nueva campaña.



Cada vez que un afiliado a Club WUF compre una bolsa de comida balanceada -de 7 kilos a más- de las marcas que se venden en la clínica veterinaria DermatoVet, ésta donará S/.10 soles por cada compra para atender casos médicos dermatológicos de perros viviendo en los albergues afiliados a WUF.

El afiliado a Club WUF que participe, recibirá un certificado de donación por los S/.10 soles que, producto de su compra, DermatoVet destine para los tratamientos y medicamentos de perros que se encuentren en alguno de los albergues afiliados a WUF y que estén esperando ser adoptados. No solo se atenderá y tratará gratis al perro elegido por WUF, además éste regresará al albergue con su tratamiento completo, medicinas incluidas.



La idea es ayudar a los perros que llegan a los albergues con problemas de piel para que se recuperen pronto y así sean más adoptables.



Además de apoyar con este talonario de ayuda, DermatoVet ya lleva un tiempo fomentando la adopción de los perros en la plataforma wuf.pe/adopta con el programa El primer baño rumbo a casa. Es decir, quien adopte un perro de la plataforma WUF, tendrá el beneficio de recibir un baño gratuito en la clínica de DermatoVet, el que incluye antiparasitario y shampoo anti pulgas de ser necesario.



A continuación, algunos de los Wufs que recibieron su primer baño en DermatoVet tras ser adoptados:

Satchmo el día de su primer baño tras ser adoptado. (Foto: DermatoVet) DermatoVet

Kimi (ex Fio) el día de su primer baño tras ser adoptada. (Foto: DermatoVet) DermatoVet

Jordy y su nueva familia el día de su primer baño tras ser adoptado. (Foto: DermatoVet) DermatoVet

* Para más información comunicarse con DermatoVet al 994954221