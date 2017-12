10 pasos que definen una fiel y responsable tenencia de mascotas

Se acercan esas fechas del año en las que las personas demostramos nuestro amor, cariño, aprecio o agradecimiento entregando regalos. El problema surge cuando el regalo está vivo y no hay garantía de que el regalado esté dispuesto o preparado para cuidar responsablemente de este nuevo ser en su vida.



Aquí compartimos una guía básica para quienes estén pensando en regalarse una mascota por Navidad. Y para quienes desean regalar una mascota a otra persona, recuerden imprimir esta lista e incluirla en el paquete.







1 Dale un hogar a tu mascota pues ésta es un miembro más de tu familia. Estos animales son seres vivos que merecen cariño, seguridad y su propio espacio.

2 Cuida de su salud; vacúnalo, desparasítalo y llévalo de forma a un médico veterinario que sea titulado, colegiado y habilitado para practicar la medicina veterinaria.

Vanessa Llerena (en la foto) dice que cuando el perro empieza a tener problemas de piel, da signos muy ligeros y si se ignora, se va agravando. La piel se inflama cada vez más y la afección puede llegar a ser irreversible, particularmente cuando involucra el oído. Para la dermatóloga veterinaria Vanessa Llerena (en la foto), de DermatoVet, estar al tanto de la salud de nuestras mascotas es fundamental para detectar y/o atender problemas a tiempo. Andrea Carrión

3 Dale comida balanceada. No bases su alimentación en sobras ni comida casera pues ello no garantiza que esté recibiendo todos los nutrientes que necesita según su especie. Además recuerda mantenerlo hidratado teniendo siempre su plato de agua lleno. Y evita sobrealimentarlo, la obesidad trae muchos problemas.



4 Esteriliza a tu mascota en caso no puedas hacerte cargo de manera responsable de sus crías. Existen muchos mitos alrededor de la esterilización y castración, infórmate bien antes de tomar una decisión.

Esterilizar y castrar ayuda a disminuir y controlar a la población canina y felina, así como también ayuda a prevenir enfermedades y a regular el temperamento del animal operado. Esterilizar y castrar ayuda a disminuir y controlar a la población canina y felina, así como también ayuda a prevenir enfermedades y a regular el temperamento del animal operado. Peta

5 No permitas que tu mascota ande suelta fuera de casa. La calle está llena de peligros, desde enfermedades contagiosas, peleas con otros animales y/o accidentes de auto. Además podría hacerle daño a alguna persona.



6 Tenla siempre con una plaquita que lleve sus datos como nombre, número de registro (en tu municipio) y un número de contacto al que puedan ubicarte en caso de pérdida. Identificar a tu mascota es fundamental para evitar muchas situaciones como accidentes, preñez no deseada, peleas, ataques, entre otros.

7 Los perros no solo aman los paseos, sino que además los necesitan para ejercitarlo y liberarlo del estrés propio de una vida sedentaria. Sácalo a dar una vuelta al menos 3 veces al día y siempre recuerda llevar dos cosas: su correa y bolsitas para recoger sus excretas.



8 Recoge siempre sus heces. Al dejarlas en la vereda, parques o jardines las excretas pueden generar una serie de problemas, desde ensuciar el zapato de algún incauto hasta contaminar a los niños que juegan sobre el pasto.

9 Educa a tu mascota. Es importante adiestrarlos -especialmente a los perros- para que sigan órdenes básicas como ‘sentarse’, ‘ven’ y ‘vamos’. Esto puede evitar accidentes o situaciones incómodas.



10 Y la última de esta lista, y no menos importante: por más complicada que sea tu realidad, por favor NUNCA ABANDONES A TU MASCOTA. Al hacerlo, no solo sufre el animal, también le endosas un problema a otra persona.





*Recomendaciones del Colegio Médico Veterinario Departamental de Lima



Pese a este cartel instalado en el Parque Mariscal Castilla, Lince sigue lidiando con el constante abandono de gatos y perros. Pese a este cartel instalado en el Parque Mariscal Castilla, Lince sigue lidiando con el constante abandono de gatos y perros. Andrea Carrión