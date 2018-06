Fue abandonada con cáncer, hoy decenas de personas la apoyan

No son muchos los perros abandonados con cáncer que logran reunir a decenas de personas dispuestas a donar tiempo y dinero para sanarlo. Olivia es una de ellos.



Hace un par de meses esta perra de raza Beagle fue encontrada deambulando sola en un arenal de Ventanilla. Según los vecinos, sus antiguos dueños la forzaban a vivir en la calle, donde se contagió de un tipo de cáncer muy común en perros de la calle conocido como Tumor Venéreo Transmisible o TVT.

Aquí fue encontrada Olivia, completamente sola. Quien la encontró posteó su foto en Facebook y así comenzó todo. Cortesía

El TVT es un tipo de neoplasia muy contagiosa que afecta a los perros vía transmisión sexual, principalmente, pero también por contacto de las mucosas, ya sea por lamidas o a través del olfato.



Cuando la zona afectada son los genitales, los síntomas incluyen secreción mucosa con sangrado, bultos o masa irregular, olor anormal y lamido excesivo. En otras zonas del cuerpo puede haber estornudo excesivo, descargas nasales con sangre, dificultad para comer y deformaciones en el hocico.



A Olivia la encontraron con el tumor, causado por el TVT, colgando de su vulva. Además estaba repleta de garrapatas, pulgas, infección en los oídos y lesiones en la piel por alergia.

Marybel Rodríguez trata de pasar tiempo con Olivia. La quiere mucho, pero no quiere exponer a su Beagle Boby. (Foto: Claudia Quesada). Claudia Quesada

Marybel Rodríguez Ricse, quien se hizo cargo de Olivia desde que vio su foto en una publicación de Facebook, cuenta que ningún club de Beagles ha querido tomar el caso, pero como ella tiene un Beagle llamado Boby que ha tenido gran impacto en su vida, decidió buscarle un hogar a Olivia, un tratamiento y formas de solventarlo. Y es que curar a un perro con TVT no es tarea fácil, aunque no imposible.



El oncólogo veterinario de Olivia, MV Sergio Salgado, señala que el tratamiento más común para curar el TVT es la quimioterapia, pero que antes de decidir qué terapia aplicar, es necesario hacer una citología.



La mayoría de perros sanan al 100%, aquellos que no sobreviven suele ser por resistencia a la quimioterapia o por no tener la suerte de poder acceder a un tratamiento.



En cuanto al grado de contagio, Salgado resalta que el TVT solo es contagioso entre perros, no con humanos.



“No hay estudios que confirmen que se transmite a humanos ni otro tipo de animales que no sean caninos”, señala Salgado. "Solo es importante seguir normas básicas sanitarias porque es un tumor que sangra mucho. Lavándose las manos y usando guantes para evitar mancharse con las secreciones es suficiente. Eso que contagia cáncer o verrugas son mitos".

Horas de quimioterapia para que Olivia se recupere al 100%. Cortesía

Olivia ya ha recibido varias dosis de quimioterapia y sigue en la lucha. Ya ha pasado por dos hogares temporales y actualmente vive en un hospedaje para evitar el roce con otros perros.



Al alto costo de su hospedaje, se suman los doctores, el tratamiento, y encima, tienen que lidiar con cambios de diagnóstico sobre la marcha.



Hace 20 días su médico veterinario anterior le realizó una citología vaginal y salió ‘carcinoma’, un cáncer que comienza en un tejido que recubre las superficies internas o externas del cuerpo, más complejo que el TVT. Recién en una semana tendrán confirmación del resultado de la biopsia.

“Hacemos ya lo imposible por salvarla. Algunos me dicen que es mucho gasto, que la duerma, pero si la vieran... ella solo quiere vivir. No está desahuciada, hace una vida casi normal”, comenta Marybel.



Afortunadamente esta mujer no está sola. La página ‘Dog Lovers Perú’ que creó en Facebook suma 93 seguidores y el grupo de Whats App #FuerzaOlivia que formó para compartir todo lo que hace por Olivia con familiares, amigos y desconocidos, ya tiene unos 50 contactos.



“Es para que sepan que si me dan su voluntad, irá directo a Olivia. Por medio del grupo mando un Excel con los ingresos y egresos de los gastos”, asegura Marybel.

Pese a su diagnóstico e intenso tratamiento, esta joven Beagle sorprende todos los días con su energía y ganas de vivir. (Foto: Claudia Quesada) Claudia Quesada

Existen muchos prejuicios con el TVT por el grado de desconocimiento que existe. La falsa creencia de que contagia a humanos u otros animales es una, la otra es la resistencia que hay a esterilizar y castrar, importantes métodos de prevención ya que perro vagabundo es casi sinónimo de montar o ser montado, algo que contribuye a mantener la cadena de transmisión.



Micaela Vizquerra, médico veterinario de la asociación no lucrativa WUF, encargada de promover la adopción de perros y tenencia responsable de mascotas, señala que este cáncer se ve mucho en perros que andan en la calle, con dueño o desamparados.



“La gran recomendación es castración y esterilización, ello no solo reduce el riesgo de contagio de TVT y otras enfermedades, sino que además ayuda a disminuir la sobre población de perros callejeros”, asegura Vizquerra.



A ello Marybel suma el rol de los dueños, pues dejar a las mascotas sueltas y solas en la calle trae consecuencias en el animal y en la población. Genera gastos que ese dueño no asume, sino gente que se une por ayudar a esos perros abandonados.



“No se cuál será el futuro de Olivia, sólo sé que ella quiere vivir y que sólo me tiene a mi como responsable de su caso. Por eso el sábado 30 de junio será la actividad pro fondos haciendo ‘delivery’ de comida. No sé de polladas, pero sí tengo mucha voluntad y a Dios, quien siempre nos acompaña”, agrega Marybel.