Cómo ayudar a tu mascota a superar este inusual invierno 

Los limeños no estamos acostumbrados a vivir con temperaturas tan bajas como las que hemos estado teniendo en los últimos días. Esta semana el Senamhi proyectó mínimas de hasta 14 °C y si bien las personas estamos reaccionando bien al frío, no necesariamente se está haciendo lo mismo con las mascotas.



Para quienes tenemos animales domésticos, cada estación trae su cuota de precauciones. Por lo general, el verano supone más riesgos debido a que hay más incidencia de pulgas y garrapatas, y también al peligroso golpe de calor. Pero el invierno también tiene lo suyo y aunque increíble que parezca, aquí las pulgas siguen picando.



La médico veterinaria especialista en dermatología Vanessa Llerena, señaló a WUF que en las últimas semanas ha estado viendo mucha dermatitis debido a la picadura de pulgas.

El anti pulgas y las vacunas son tus mejores aliados en cualquier época del año. (Flickr) Flickr

“Esto se debe a que hasta hace poco ha habido días soleados y ahí aprovechan las pulgas para nacer y florecer. Pese a estar teniendo un invierno tan frío, seguimos viendo perros con pulgas. Increíble lo agresivas que son”, comentó Llerena.



Los clásicos síntomas de alergia por picadura de pulga son: inflamación en la piel, enrojecimiento en patas, axilas, vientre, párpados, orejas y boca. El uso frecuente de anti pulgas puede ayudar mucho a prevenir, de lo contrario un buen tratamiento será necesario.



Llerena advirtió que además de las alergias, otros motivos que están llevado a sus clientes a consulta en estos días son infecciones bacterianas recurrentes. Si bien el sistema respiratorio no es su campo de estudio, advirtió que los problemas respiratorios suelen aumentar con este tipo de clima; frío y húmedo.



“Por eso es importante que los dueños los vacunen”, señaló.



A continuación, más recomendaciones para pasar un buen invierno con tu mascota.



Limpia bien sus patas

Así vivamos en Lima, la llovizna o lluvia ligera empapa el suelo y tu perro terminará llevando a casa no solo patas mojadas y bien sucias sino, posiblemente, también lleve bacterias que se terminarán no solo en tus pisos o muebles, sino también en su boca.



Abrígalos

Idealmente todas las mascotas deben de vivir bajo techo, recomendación que contradice la costumbre en muchas zonas no solo de Lima sino del resto del Perú. La calle expone a nuestros animales a una serie de peligros y el frío está en la lista. Ponerles una chompa polar puede ayudar, siempre y cuando no llueva ni granice. Un perro joven, fuerte y saludable puede tolerar mejor el frío, pero ojo con las consecuencias, como por ejemplo las enfermedades respiratorias. Debemos de tener especial cuidado con los cachorros, los adultos mayores y los perros sin pelo.

Antes era raro ver perros vestidos, ahora es parte del paisaje, sobretodo en días fríos. (Flickr) Flickr

Protégelos

Si tu perro pasa la mayor parte de su tiempo en la calle, el patio, el techo o el jardín, asegúrate de darle un lugar donde refugiarse y echarse a descansar, especialmente si son perros calatos o con pelo corto. Una camita, una alfombra o una colchoneta que los aísle del piso frío es fundamental, y si está a unos 10 centímetros del piso, mejor aún, así se mantiene seco y más cálido. Es más, si a eso le sumas una casita con techo dos aguas ayudará a que tu mascota conserve mejor su temperatura corporal.



Cuida sus alimentos

Como la lluvia no avisa, es importante conservar los alimentos de nuestras mascotas bajo techo o bien protegida. El mismo Ministerio de Salud indica “organizar la protección de nuestros animales y tomar provisión para almacenar sus alimentos” entre sus recomendaciones para la temporada de invierno.





¿Qué es WUF?

WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.