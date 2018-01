¿Cómo ayudar a un perro solo y desorientado?

Los días post Navidad y Año Nuevo, además de gente resaqueada, botellas rotas regadas por el suelo, pirotecnia chamuscada y menos tráfico en las calles, suelen tener otra triste particularidad: más perros perdidos y avisos de “se busca” que de costumbre.



Las razones son diversas, pero una que destaca tiene que ver con animales que, aterrados por el estruendo de los fuegos artificiales, salen corriendo de casa en busca de un refugio que pocas veces encuentran.

La patita delantera levantada suele ser un claro signo de angustia y ansiedad. Flickr

Como consecuencia, terminan atropellados o deambulando solos por zonas desconocidas y sin idea alguna de cómo volver a sus dueños, tal como sucedió el pasado 2 de enero en la calle General Borgoño, en Miraflores.



Ese día en la noche, mientras una pareja miraflorina paseaba a su perro, notó que un perro negro los seguía tímidamente. Al llegar a casa, el perro seguía cerca de ellos, así que decidieron ayudarlo.

Éste perro fue encontrado el 2 de enero en la calle General Borgoño, en Miraflores. Actualmente se encuentra en un hogar temporal esperando a que aparezca un dueño. Facebook

Era complicado llevarlo a casa, así que lo dejaron en una clínica veterinaria y pagaron alojamiento para que pasara una noche segura. Al día siguiente publicaron su foto en redes y tuvieron la suerte de encontrar a una persona que le diera temporal con la esperanza de que aparezca su dueño... si es que existe alguno.



Esta historia, lamentablemente, se repite con demasiada frecuencia y por lo general, la gente no sabe qué hacer. Básicamente actúan por instinto siguiendo un objetivo: ayudar al pobre animal.



Aquí algunas recomendaciones en caso encuentres un perro, un gato u otro animal en apuros y no tengas claro cómo actuar.







1. Con mucho cuidado, revisa si tiene una plaquita de identidad. Parece obvio, pero increíblemente mucha gente no atina a investigar si el animal tiene su nombre y un número de teléfono colgado del cuello. De hecho demasiadas personas no identifican a sus mascotas y luego, cuando se pierden, andan lamentándose.

Este Golden Retriever se perdió por el Tottus de Surco (Proceres). Se sospecha que habría huido debido a los fuegos artificiales. Facebook

2. Si el animal tiene evidentes signos de estar enfermo o herido, haz todo lo posible por llevarlo a una clínica veterinaria o de contactar a las autoridades del municipio donde lo encuentres. Claro que antes de hacerlo, asegúrate de que el animal no sea agresivo y que se deje ayudar. Y si tienes una mascota, no los juntes hasta que un veterinario revise al animal rescatado, éste podría estar infestado de pulgas, garrapatas o tener una enfermedad contagiosa.

Toma en cuenta que un animal extraño, herido y/o enfermo está asustado, desorientado y es impredecible. El solo hecho de acercarte o de abrir la puerta del auto –en caso estés en uno- puede espantarlo y hacerlo correr en dirección a la pista. Lo mejor será evitar movimientos bruscos y hablarle en tono suave.

Ofrécele agua y comida, tal vez lleve días perdido y varios kilómetros recorridos.

esta perrita fue encontrada la noche de Año Nuevo en San Luis. Estaba aterrada por el sonido de lo cohetes. Llevaba un collar rosado y un traje de Navidad. Facebook

3. Una vez en la clínica veterinaria, pregunta si cuentan con un scanner, el animal podría tener un microchip insertado en el cuerpo con los datos de su familia.



4. El siguiente paso es anunciar al mundo lo que haz encontrado. Con suerte habrá un dueño o una familia desesperada por reencontrarse con su mascota perdida. En ese caso siempre es útil un buen volante en postes, paredes, paraderos, mercados, tiendas y/o clínicas veterinarias de la zona en la que encontraste al animal. Las redes sociales son otro medio potente para publicar tu encuentro. Muchos municipios cuentan con una página de ‘Mascotas perdidas’ en Facebook.

Esta Boston Terrier se perdió la noche del 1ro de enero. Según la publicación en Facebook, salió corriendo de su casa, estaba asustada, posiblemente por la pirotecnia, rezago de la noche de Año Nuevo. Facebook

5. Cuando diseñes el anuncio de “Encontrado”, haz lo posible por sacar el fotógrafo que llevas dentro y tómale una foto donde haya luz. Pon los datos del animal y un número telefónico o correo electrónico donde puedan ubicarte.



6. Si no puedes tenerlo en casa mientras aparece algún dueño y tampoco puedes pagarle un alojamiento, busca a alguien que pueda darle un hogar temporal. Hay personas que se dedican a esto, peor suelen cobrar mucho menos que un hospital o un hospedaje para animales.

Este par de perros también se perdió entre Navidad y año Nuevo, la buena noticia es que ya fueron encontrados y, aparentemente, ya están con su familia. Facebook

7. En muchos países del primer mundo es obligatorio contactar a las autoridades locales antes de llevar a casa a un perro encontrado en la calle. Esto no sucede en el Perú. Más bien aquí hay tantos perros en las calles que las autoridades agradecen cuando personas con buenas intenciones ayudan a animales en apuros.



8. Si eres de las personas que, al contrario, han extraviado a su mascota y andan buscándola hasta debajo de las piedras, aquí algunos consejos: Publica un anuncio en Internet con una fotografía clara, de cuerpo entero y a color (de preferencia), reparte volantes, publica anuncios en el periódico local, busca en lugares poco usuales, aprovecha su sentido del olfato dejando afuera de casa su comida favorita o una almohada con el olor de algún miembro de la familia. visita albergues y perreras municipales y, en especial, no pierdas la fe.





* Si reconoces a alguno de los perros en esta nota, escríbenos a andrea@wuf.pe

Este Jack Rusell se perdió en La Molina. Facebook

Este perro fue encontrado luego de que se metiera a una casa en La Molina. La publicación es del 1ro de enero. Otro caso en el que, posiblemente, huyó de su casa aterrado por el ruido de los fuegos artificiales. Facebook