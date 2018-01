Cuando calienta el sol los ñatos sufren, o mueren

Se ha advertido una y otra vez. Un día caluroso puede convertirse en una pesadilla si expones a tu mascota a temperaturas demasiado altas para su nivel de tolerancia.



Algo así le sucedió hace unos días a Melissa Torres y su Bulldog Charlotte. La perrita había amanecido más agitada que de costumbre y fue llevada de inmediato a la Clínica Veterinaria Cavero.



“Llegó morada y su temperatura corporal era de 42 grados centígrados. Le jalé la lengua y estaba morada, la perra estaba casi muerta, así que empezamos a enfriarla en una tina con hielo. Después de un rato la estabilizamos con suero y medicamentos”, comenta su médico veterinario Omar Cavero.

Con apenas un año y medio de edad, Charlotte casi cae víctima del Síndrome Braquiocefálico, una enfermedad obstructiva congénita de las vías respiratorias superiores que afecta principalmente a razas como Bulldog Inglés o Francés, Boston Terrier, Pug, Pekinés, American Bully, entre otros perros de nariz aplanada.



“Es un problema que tuvo desde que nació”, comenta Melissa, su dueña, “pero en diciembre empezó a presentar ahogamiento, muy poca tolerancia al ejercicio, se arrastraba demasiado durante el paseo del mediodía y no jalaba como su hermano Aslan, otro Bulldog”.

Hoy Charlotte respira mucho mejor pues sus 'ventanitas' ya dejan pasar aire con normalidad. Hoy Charlotte respira mucho mejor pues sus 'ventanitas' ya dejan pasar aire con normalidad. Omar Cavero

Hoy Charlotte ha vuelto al parque y a sus paseos con Aslan gracias a la rápida reacción de Melissa y la cirugía de emergencia realizada para corregir su ahora ex condición de braquiocefálica, síndrome que suele presentar las siguientes anomalías:



-Paladar blando elongado: el paladar se ancha y se alarga y puede bloquear parcialmente las vías respiratorias.

-Estenosis nasal: la estrechez de la nariz impide que el animal respire correctamente.

-Nasofaringe con forma anormal: la zona que va desde la cavidad nasal hacia la garganta tiene una morfología incorrecta y no realiza bien su función.

-Colapso de la laringe: a causa de un sobre esfuerzo para respirar.

Charlotte, Bulldog inglés de 1 año y medio de edad. Charlotte, Bulldog inglés de 1 año y medio de edad. Omar Cavero

En este caso Charlotte y Melissa tuvieron suerte de llegar a tiempo a la clínica, pero no es recomendable esperar a tocar el borde. Felizmente hay una serie de síntomas que pueden alertar a los dueños de este tipo de perros antes de que sea demasiado tarde.



Síntomas:



-Ronquidos tan fuertes que parecen locomotoras.

-Se agitan con frecuencia.

-Jadeo constante.

-Tienden a vomitar una baba blanca espesa.

-Hacen un sonido chirriante sobre todo en la inspiración.

-Tienen poca resistencia al ejercicio.

-Algunos se ponen cianóticos (azules).

Melissa Torres junto a sus perros Charlotte y Aslan. (foto: Omar Cavero) Melissa Torres junto a sus perros Charlotte y Aslan. (foto: Omar Cavero) Omar Cavero

El calor solo empeora la situación pues los perros regulan la temperatura de su cuerpo a través del jadeo.



“Si tiene problemas en esa zona del cuerpo, es terrible porque a mayor jadeo, más saliva producen y en muchos casos mueren ahogados con su propia saliva... En mi experiencia, en verano suelen morir entre 5% y 10% de este tipo de perros, básicamente por ignorancia de sus dueños pues los sacan a caminar en horas de alto calor, empieza el jadeo y no se miden las consecuencias”, explica Cavero.



Estos perros también pueden morir por Golpe de calor, un ‘shock’ térmico que ocurre por un aumento excesivo de la temperatura corporal que no puede ser controlado por los mecanismos normales de pérdida de calor. Al no poder eliminar el calor, el animal produce hemorragias, vasoconstricción y edemas en muchas partes de su cuerpo, pudiendo llegar a morir en menos tiempo del que uno imagina.



El Golpe de calor no afecta exclusivamente a perros con Síndrome Braquiocefálico, afecta a toda mascota que es expuesta a intensos periodos de calor, perros y gatos en general por ser los más comunes.

Las mascotas adultas son más propensas a sufrir las consecuencias de un Golpe de calor. Atención médica urgente puede salvar su vida. Las mascotas adultas son más propensas a sufrir las consecuencias de un Golpe de calor. Atención médica urgente puede salvar su vida. Andrea Carrión



¿Qué hacer en caso de emergencia?

-Mojarlos en agua a temperatura ambiente. No sumergirlos en agua helada porque el frío puede producir una vasoconstricción periférica y la sangre no circulará a la piel, lo que termina concentrando más calor adentro.

-Lo mejor es mojarlo con agua con alcohol en las zonas más calientes del cuerpo: ingles, axilas, orejas, panza, patas.

-En los casos más severos se coloca suero a la vena para enfriarlos un poco y un enema de agua tibia porque el recto también tiene una gran irrigación, pero éste es un procedimiento que debe de hacer el especialista.



Precauciones

-No salir entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Si tienes que salir con tu perro sí o sí a la calle a darle una vuelta y está haciendo mucho calor, lleva un atomizador con agua fresca y anda echándole en el cuerpo mientras caminan.

-Si tienes que llevar a tu mascota en auto, prende el aire acondicionado, de lo contrario el animal no va a aguantar el calor. Y evita dejarla por periodos medianos o largos en espacios cerrados sin ventilación donde se concentre el calor. Deben de estar en zonas amplias, con sombra y buena ventilación.

-Si tu mascota es adulta, cardiaca o braquiocefálica, el cuidado debe de ser extremo.

-Evita raparlos pues al eliminar el pelaje, se rompe con el equilibrio de la piel y ésta queda expuesta al sol, lo que puede degenerar en otro problema.





EL DATO

El precio de una cirugía especializada para corregir el Síndrome Braquiocefálico varía según el grado; entre S/. 1,500 y S/. 2,500 soles + S/. 500 soles de anestesia inhalatoria, altamente recomendada por muchos médicos por considerarla más segura.