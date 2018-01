Cuando calienta el sol y tienes mascotas

Para muchos especialistas veterinarios, calor es sinónimo de mosquitos, quemaduras, garrapatas, infecciones, accidentes, contagios, incluso muerte. Para evitar situaciones peligrosas o al menos aprender a lidiar con éstas, aquí una serie de consejos que te ayudarán a navegar tranquilo este verano.



Cuida su piel

El hecho de que la mayoría de animales sean peludos no significa que estén libres de los efectos negativos del sol. El cáncer de piel es la forma más común de cáncer en perros y la segunda más común en felinos. Para protegerlos, aplica bloqueador en las partes expuestas de tu perro como sus pancitas –muchos adoran revolcarse hocico arriba- y con los gatos se recomienda proteger sus orejitas y alrededor de sus ojos. Eso sí, asegúrate de usar bloqueador especial para mascotas pues algunos ingredientes usados en bloqueadores de humanos pueden ser tóxicos para los animales.



Ojo con las tijeras y el pelo

Lo más probable es que ya estés pensando en cortarle el pelo a tu mascota o rasurarla, creyendo que así se sentirá más fresca. ¡Luz roja! Esto solo expondrá más a tu animal a los efectos nocivos del sol. Además, el pelo –incluso el largo-contribuye con la buena circulación y regula la temperatura de nuestras mascotas. Mejor consulta un veterinario antes de tomar este tipo de decisiones.

Golpe de calor

Una de las principales advertencias que hacen los especialistas y conocedores de perros es el mortal Golpe de calor. Éste puede ocasionar serios daños a la salud y hasta causar la muerte de los perros, gatos u otros animales domésticos. Los perros son más vulnerables por ser la mascota que se saca a pasear. Éste no libera el calor por la piel como los humanos, que sudamos y se nos forma una capa de agua encima de la piel que se enfría con el aire y que nos permite enfriar el cuerpo. El perro no suda como nosotros, sino que controla el calor por medio de la respiración tomando aire frío, el que entra a los pulmones y enfría su sangre. Por eso es fundamental tenerlo en ambientes frescos y donde corra aire.

Pata al suelo

Puede que ni nos demos cuenta, pero ellos definitivamente lo harán. Un día de sol no solo hará que se cansen más, sino también que sientan la necesidad de caminar más rápido pues lo más probable es que el suelo por dónde van queme sus patas. Una forma de ayudarlos es llevarlos por zonas con sombra, tierra o jardines. Otra forma es evitar los paseos en horas pico de sol, que suelen ser entre el mediodía y las 4 o 5 de la tarde.



Carro = horno

Nunca, nunca pero nunca dejes a tu mascota sola en un auto durante un día de verano, ni siquiera con las ventanas a medio abrir. En un día caluroso, un auto se puede convertir en una especie de horno y esto puede ser mortal no solo para animales sino también para bebes y ancianos.



No todos saben nadar

En el mar la vida no siempre es más sabrosa, sobretodo si no tomamos precauciones. A tu perro le puede encantar el agua, pero tal vez no sea un gran nadador. Por eso no está de más que le pongas un flotador especial para perros, especialmente si es de los que persiguen olas y corrientes.

Ríos y lagunas también pueden traer problemas. Estate atento a las zonas de corrientes en los ríos y a las algas en las lagunas, no solo por la posibilidad de enredar a tu perro, sino también porque producen una toxina que puede provocarle convulsiones y/o enfermarlo.

En cuanto a las piscinas, asegúrate de que siempre haya un acceso cerca por dónde entrar y salir, y enséñale cómo hacerlo.

Pero sobre todas las medidas de seguridad, nunca le quites el ojo cuando están en el agua.

A muchos perros, especialmente de tamaño grande, les encanta meterse al agua, pero es básico estar atentos a qué aguas se meten y qué riesgos corren. A muchos perros, especialmente de tamaño grande, les encanta meterse al agua, pero es básico estar atentos a qué aguas se meten y qué riesgos corren. Flickr

Atento a los ‘antis’

Las campañas de salud siempre insisten en desparasitar y aplicar anti pulgas por un motivo: protección. Sin embargo, cuando llega el verano esta práctica se vuelve casi obligatoria. Los parásitos tienen mucho mayor presencia en temporadas de calor, y ni qué decir de las pulgas y garrapatas. Estas últimas son especialmente peligrosas pues transmiten una enfermedad llamada Erliquiosis o Erliquia que, de no tratarse, puede ser mortal o dejar a tu mascota paralizada o con serias secuelas.



¿Dónde dejas a tu mascota?

El verano también es sinónimo de playa y viajes cortos. Mucha gente sale de casa varios días o semanas enteras y hay quienes eligen relajarse en clubes que no permiten la entrada de mascotas, lo que obliga a los propietarios a buscar alojamientos. Si es tu caso, asegúrate de que el hospedaje sea un lugar limpio, desinfectado, responsable y estricto con el ingreso de animales sanos y equilibrados. Lo más recomendable es visitar el lugar y entrevistar a los propietarios antes de probar con tu mascota.







WUF te desea un feliz y seguro verano 2018, tanto para tu mascota como para toda su familia.