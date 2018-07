Lo que debes tomar en cuenta cuando vueles con tu mascota

Una fecha como hoy -28 de julio- no solo es motivo para que los peruanos celebremos un aniversario más de nuestra independencia, sino también para aprovechar el feriado y las vacaciones escolares para viajar.



Miles de personas eligen 'escaparse' por aire con la familia entera, y con mascota incluida, pero no todos están al tanto de lo que se debe y no se debe hacer cuando llevas animales de compañía en un avión.



Toma nota.



- Una de las primeras recomendaciones sería que si no es necesario que tu mascota haga ese viaje contigo, pues tal vez lo mejor sea buscar a alguien de confianza que la cuide mientras estés lejos. Todo lo que escape de la rutina para un animal suele ser motivo de estrés, especialmente si hay un avión de por medio.



- En caso tengas que volar con tu mascota, antes de subirla a un avión debes de asegurarte que esté en perfecto estado de salud, que tenga la edad adecuada para volar, así como también las condiciones físicas. Las razas braquicefálicas, por ejemplo, corren mayor riesgo que perros con hocicos más largos pues los de hocicos ñatos tienen mayor dificultad para respirar.

Perros braquicefálicos son los de hocicos aplanados como los Bulldog, Bulldog Francés, Boston Terrier, Pug, Pekinés, Boxer, entre otros. Omar Cavero

- Durante el vuelo suele haber cambios extremos de temperatura en el compartimiento de carga del avión, por eso puede ser peligroso transportar a tu mascota ahí. Dicha sección no es como la cabina de pasajeros, su temperatura varía mucho según la época del año y la ruta que tome. Por eso ojo con la temporada del año y los horarios que elijas para viajar.



- Compra un buen porta mascotas para que puedas llevarlo contigo en la cabina. Vale la pena pagar ese dinero extra con tal de asegurar el bienestar y tranquilidad de tu peludo. Claro, esto también dependerá del tamaño del animal y de la aerolínea.

Una caja transportadora de buena calidad y con el tamaño adecuado para tu mascota puede marca la diferencia entre un vuelo excelente y uno terrible. Flickr

- Otra buena recomendación es, de ser posible, elige vuelos sin escalas.

- Tan importante como el pasaporte es la tarjeta de identificación de tu mascota. Asegúrate que la tenga bien puesta en su collar o arnés, siempre con su fotografía más reciente y tu número de teléfono actualizado.



- Antes de elegir la aerolínea, investiga bien cuáles son sus regulaciones en cuanto a transporte de animales de compañía y si están alineadas con lo que mandan las leyes de protección y bienestar animal.



- Ten cuidado con usar las cajas transportadoras comerciales que ofrecen las aerolíneas pues ha habido casos de mascotas que se han escapado en pleno vuelo, se han lesionado o incluso han fallecido. Tal vez invertir en una buena caja sea una mejor idea. Otra buena idea es conseguir que tu mascota se sienta cómoda en dicha caja, lo que se logra con un buen entrenamiento a realizarse semanas previas al viaje. Desde de lograr que vea ese lugar como su lugar seguro. Asegúrate también que entre cómoda; que pueda ponerse de pie, voltearse y echarse a sus anchas.