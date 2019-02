Dejar a tu mascota en el auto en verano puede matarla

Unos minutos son más que suficientes para matar a nuestras mascotas si es que cometemos el error de dejarlas encerradas dentro de un auto apagado durante un día de verano.



Muchas personas lo saben y, sin embargo, se siguen confiando de que “un ratito no les hará daño” a sus animales. Para derribar esa falsa creencia, esta semana el médico veterinario Pancho Cavero lanzó un intenso video que explica de manera gráfica por qué ese “ratito” puede ser mortal. Se trata de la segunda parte de su campaña de verano #PonteEnSusPatas, la que buscar crear consciencia sobre los riesgos que corren las mascotas, principalmente, por irresponsabilidad o descuido de sus dueños.

En conversación con esta página, Cavero reiteró que en verano, o en un día caluroso en cualquier época del año, un vehículo cerrado se puede convertir en un horno en cuestión de minutos. Eso es, prácticamente, una sentencia de muerte para quien esté adentro sin aire acondicionado o suficiente ventilación, sea humano o animal.



“Lo que sucede con los perros es que ellos no sudan, no tienen forma de disipar el calor cuando están calientes. Ellos salivan para regular su temperatura corporal, entonces cuando la temperatura ambiental se acerca o pasa los 40 grados centígrados, se descontrolan los parámetros y el animal sufre un Golpe de calor”, explicó Cavero, el popular Dr. Vet.

Los perros con nariz aplanada o braquicéfalos son los más afectados por el calor pues tienen menos capacidad de regular su temperatura. Flickr

Lamentablemente, es demasiado común ver casos de mascotas afectadas por haber sido dejadas en el auto, y se ve mucho en las redes sociales. Como la muerte de un perro que indignó a muchos a mediados del 2018 por haber sido dejado en un auto cerrado en una calle de Madrid, España. (kienyke.com). Otro caso más afortunado fue el mostrado en un video en YouTube sobre el rescate de un Pitbull agonizante por el extremo calor que sufrió en un auto cerrado, también en España.



En una nota publicada en globalnews.com en abril del 2018, la asociación canadiense BC SPCA reportó haber recibido hasta 1,000 llamadas solo en el verano del 2017. Todas pedían auxilio tras haber visto una mascota dentro de un auto completamente cerrado y durante un día caluroso.

“La gente deja a sus animales en espacios cerrados como un auto debido, principalmente, al mal que sufrimos las personas en Latinoamérica: falta de empatía. A eso se suma la flojera. Es el típico caso del ‘Pero, ¿para qué irme hasta la casa si solo tengo que parar un ratito en la tienda, el supermercado, el café, etc.? No, mejor lo dejo en el carro y regreso al toque’. Terrible, eso los puede matar”, asegura Cavero.

Esto puede parecer una buena opción, sin embargo el Dr. Cavero advierte que cada organismo reacciona diferente al calor y dejar las ventanas abiertas podría no ser suficiente ventilación para un animal. Flickr



El doctor comenta y recomienda



¿Qué hacer con un perro ante un golpe de calor? El Dr. Cavero explica.

“Actuar rápido, mojar su cuerpo, un manguerazo o echarle agua fresca de un balde es ideal, meterlo en una tina también funciona, o envolverlo con una toalla empapada. No es recomendable usar hielo, se puede provocar una reacción adversa. Luego es fundamental llevarlo a ser revisado por un médico veterinario”.



“Mucha gente cree que la muerte de un perro por Golpe de calor no la provoca el calor sino un infarto. Y es que en esa situación, el perro se desploma, convulsiona y muere. Parece un infarto, pero los perros no necesariamente mueren de infarto, hay colaterales y aquí es provocado por un Golpe de calor”.





¿Qué hacer si te encuentras con un animal encerrado en un auto en un día caluroso?

“Lo que haría es tratar de ubicar, grabar la situación con el teléfono y hago bulla, pero si veo que no hay respuesta y es una emergencia, rompo la luna y lo saco. El problema es que como no hay una ley (que lo ampare a uno en ese caso), tal vez me enjuician por romper la luna del carro. Entonces ahí hay un dilema. Ojalá hubiera alguna ley u ordenanza para hacerlo posible, al menos una propuesta de ley”.





Más ‘tips’ del Dr. Cavero que ayudarán a tu mascota en verano

- Poner en el jardín o patio una piscina o batea llena de agua es una buena opción para que tu perro se refresque.

- Tener mascotas en la azotea es malísimo. Los animales deben descansar en un lugar con sombra y con bastante agua al alcance.

- Es mejor no llevar a la playa a nuestras mascotas cuando hace mucho calor, se pueden quemar las patitas con la arena. Si quieres sacar a tu mascota a la playa es mejor hacerlo por la mañana temprano o por la noche, lejos de las horas pico de calor.