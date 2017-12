Un dueño comprometido es crucial para sanar a su mascota

Hace más de un mes que empezó la primavera en Lima y la médico veterinario Vanessa Llerena lo tiene clarísimo, no solo por los días soleados, sino también por el aumento en las visitas a su consultorio de perros con problemas de alergias en la piel.



Llerena es especialista en dermatología veterinaria y cada año le toca lidiar con perros que recaen al entrar a una estación diferente, y es que los alérgenos que son distintos también provocan exacerbación en la alergia de los perros.



La especialista explica que las alergias más recurrentes en perros son dos: las atópicas, que son las alergias estacionales; y la alergia a la picadura de ectoparásitos, pulgas en su mayoría.



“Por estos días estoy teniendo muchos casos, el calor trae pulgas y estos 2 últimos años han estado especialmente cargados de pulgas, hasta en invierno porque ha habido muchos días soleados. Por eso estoy viendo muchos perros con alergias a picaduras”, comenta Llerena.



Si bien es importante saber que con el calor suelen multiplicarse las pulgas y las garrapatas en zonas como parques y jardines, también es fundamental que los dueños estén al tanto de que sus perros son el blanco perfecto de estos ectoparásitos. Pero hay que estar atentos pues tal vez no sean los únicos causantes de su alergia.

Un artículo publicado en el portal mascotas.mercola.com indica que según un estudio realizado por Novartis Animal Health –el área veterinaria de la compañía de cuidado de salud Suiza Novartis–, más de la mitad de los dueños de mascotas no están conscientes de que sus animales podrían pasar la primavera sintiéndose infelices gracias a los pólenes y otros alérgenos ambientales.



Si tu mascota tiene picazón durante la primavera, verano u otoño, y está libre de pulgas, probablemente está reaccionando a los alérgenos ambientales.



“Todos los perros son distintos y los síntomas también, por eso es importante evaluarlos por un profesional especializado que haga un diagnostico acertado, que identifique el verdadero problema y determine qué tratamiento seguir”, señala Llerena.

Los síntomas de un perro atópico (término médico relacionado con alergias) son picazón, el animal se rasca el cuerpo o se muerde insistentemente la zona dorso lumbar; lesiones con enrojecimiento, pústulas (granos) y pápulas (lesión palpable); orejas, ojos y labios enrojecidos, y se lamen en exceso las patitas, las axilas y la zona ventral (hacia el abdomen).



“Yo pregunto con mucha frecuencia si después del baño medicado el perro está tranquilo. Si la respuesta es “sí”, es porque el perro es más atópico pues con los baños se elimina los alérgenos. Es como cuando una persona alérgica siente alivio al lavarse la cara luego de un episodio de picazón provocado por el polvo”, explica. “Aunque deben de saber que si bien los baños controlan y alivian, no curan. La alergia es de por vida, felizmente los dueños aprenden a manejarlo y terminan siendo unos tromes”, agrega la especialista.



Sin embargo, hay muchas excepciones. Según Llerena, si bien muchos de los dueños de sus pacientes empiezan el tratamiento entusiasmados, al ver que su perro mejora, se relajan y todo vuelve a foja cero. Otro problema es cuando el dueño identifica que hay un problema, pero lo ignora y cuando finalmente lo lleva al médico, la infección, consecuencia de la alergia, ya está demasiado avanzada.



“O también sucede que se consulta a cualquier veterinario que los recarga de antibióticos sin haber hecho una citología que determine qué tiene el animal para poder recetar el medicamento adecuado. Con un buen diagnóstico se evita gastos innecesarios o que el animal haga resistencia a antibióticos que no necesita”, señala Llerena. “Tratar la alergia de nuestros perros no es fácil, pero no tanto por la mascota, sino más bien por el dueño. Si es comprometido, genial y si no lo es, ahí está el verdadero problema”, agrega.



PREVENCIÓN

Vanessa Llerena señala que es fundamental mantener a nuestras mascotas desparasitadas y con anti pulgas al día, para ello ayuda mucho llevar una agenda bien estricta que marque las fechas de re aplicación.





¿Se puede generar bacteria a partir de una alergia?

Si, son bacterias oportunistas de la inflamación. El perro se expone al alérgeno, se inflama la piel, cuando ya se pone roja, cambia el sistema y las bacterias aprovechan, aumentan, el perro se rasca, se inflama más la piel, aumentan las bacterias y el perro se termina haciendo una lesión seria. Esto se puede identificar fácilmente no solo por la hinchazón en la piel, sino también por el apestoso olor que emanan debido a la bacteria o levadura.

¿Qué opciones tiene el dueño de una mascota alérgica que no cuenta con los recursos para pagar tratamientos y/o productos dermatológicos?

Para que mantengan el ritmo y no tiren la toalla, Llerena señala que hay tratamientos económicos para todo bolsillo. El dermatólogo veterinario puede formular un antiséptico de clorhexidina que se puede preparar en Farmacias Magistrales o shampoo a base de ketoconasol que se vende en farmacias regulares. Otra opción es que en lugar de pagar por baños medicados en una clínica veterinaria, hacerlo uno mismo en casa. Es trabajoso, pero ahí se puede ahorrar y, de paso, se crea un lazo más estrecho con la mascota.

Pero lo más importante es la prevención (anti pulgas/anti garrapatas) y reaccionar a tiempo cuando se nota algún problema de piel.



¿Se puede usar corticoides para controlar la alergia?

Según Llerena, sí se puede usar corticoides, pero hay que hacerlo con moderación y siempre bajo la guía de un profesional y previo cuestionario para ver si el perro está en condiciones óptimas de salud para tomar el medicamento.