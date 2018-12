Con estas flores tu mascota podría pasar unas felices fiestas

Así como esta época tiene a muchas personas preocupadas con completar su lista de regalos o cerrar bien el año, para quienes tienen mascotas se suma otra inquietud: los fuegos artificiales.



Las estrategias para calmar el miedo al estruendo son variadas; desde acompañarlos, abrazarlos, forrarlos con chalecos anti estrés, ponerles tapones en los oídos o mantenerlos en un lugar cerrado lo que dure el festejo. Pero hay una opción más que puede ayudar y tiene como aliados al agua, las flores y un toque de alcohol.



Carlos Bambarén es un terapeuta en Flores de Bach que desde el 2015 viene desarrollando fórmulas específicas para tratar a los perros y gatos más nerviosos. Él asegura que con las esencias florales se puede tratar cualquier problema emocional y sentimental del comportamiento de la mascota, desde pánico al estruendo de los cohetones y miedo a las luces de los fuegos artificiales hasta agresividad, terror a quedarse solos, ansiedad de separación, ataques epilépticos o trauma por abandono.

Al ser su oído mucho más sensible que el oído humano, el animal sufre mucho más con los ruidos fuertes, por eso el pánico a los cohetones. (foto: cortesía Panal) Cortesía

“En mascotas lo que hacen las esencias florales es equilibrarlas emocionalmente, lo que se traduce en mejor estado de ánimo y mejor comportamiento, así pueden estar mejor preparadas para enfrentar las noches de fuegos artificiales y cohetones. Al estar equilibrados, son capaces de tolerar los ruidos y estruendos sin sufrir ataques o miedos extremos”, explica Bambarén, fundador de Panal.



De acuerdo con bachflower.com, las Flores de Bach son una serie de esencias naturales (38 fórmulas en total) utilizadas para tratar diversas situaciones emocionales, como miedos, soledad, desesperación, estrés, depresión y obsesiones. Estas fueron descubiertas por el investigador, médico y homeópata británico Edward Bach entre los años 1926 y 1934.



Bambarén lleva varios años preparando fórmulas con esencias florales para personas y en el 2015 empezó a hacerlo para mascotas. Señala que su porcentaje de éxito con animales es del 90%.



“Según mi experiencia, este tratamiento funciona mejor con mascotas que con personas y de hecho el factor mental tiene mucho que ver en ello”, señala.

Estas esencias también funcionan con gatos. (foto: cortesía Panal) Cortesía

Las esencias florales funcionan como la homeopatía, el principio es la vibración. Con ellas cualquier factor externo que amenace con afectar el equilibrio emocional, se neutraliza y se equilibra, cualquier emoción distorsionada vuelve a su lugar y puedes regresar a tu centro.



“Pero hay que entender que no es una pócima mágica. Hay dueños que, por ejemplo, me piden fórmulas para calmar la hiperactividad de sus perros y cuando les pregunto cuántas veces al día los sacan a pasear o correr, responden que una vez o nunca. Ahí está la respuesta. Con este apoyo terapéutico es un proceso y un progreso, y hay que poner de nuestra parte y ser constantes”, agregó.



Bambarén asegura que el producto es 100% natural y que no tiene efectos colaterales ni contraindicaciones. No dopa ni duerme.



Además de ayudar a mascotas creando esta fórmulas, Panal también apoya a los perros sin hogar siendo parte de la comunidad de afiliados a Club WUF, la aplicación digital de la asociación sin fines de lucro WUF.



Club WUF ofrece una serie de descuentos en productos y servicios para perros y gatos, principalmente. También permite te ser parte de una comunidad interactiva donde podrás intercambiar experiencias y hacer consultas con otros usuarios. El costo de afiliación se traduce en ayuda que WUF lleva a los albergues para perros que auspicia.

Las fórmulas de Panal vienen en frasquitos de 30 ml y duran un mes. La dosis recomendada es de 8 gotas, 2 veces al día. Lo ideal es administrarlas directamente en la boca del animal, otra opción es diluirlas en agua y asegurarse de que se las tome todas.



Estas fórmulas están hechas con 90% agua, esencias florales de Bach y menos del 10% es Brandy.



“Es tan mínimo el licor que hasta un bebe las puede tomar. No es nocivo para la salud”, asegura Bambarén.



El precio por frasco es de 30 soles, pero hay descuento para los afiliados a Club WUF.