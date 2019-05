Que el frío no te agarre desprevenido, ni a ti ni a tu mascota

Todavía falta más de un mes para que el invierno empiece oficialmente en el Perú. Sin embargo, el otoño ya empezó a darnos una idea de lo que se viene, un adelanto bastante útil para que el frío nos agarre preparados.



Para quienes tenemos mascotas, también es fundamental saber qué hacer y qué no hacer cuando la Costa se torne gris, cuando la llovizna nos empañe hasta los anteojos o cuando la Sierra se empiece a congelar. Que nuestros animales tengan el cuerpo tapado de pelo o de plumas no garantiza su bienestar en días fríos y/o mojados.



Para ello decenas de expertos en vida animal y entidades especializadas como la Asociación Médico Veterinaria de Estados Unidos cada año publican una serie de recomendaciones para prevenir y no lamentar.

Una cama gruesa y una manta son básicos para darle una buena noche a tu mascota en noches frías. Flickr



- El frío tiene la habilidad de empeorar ciertas condiciones médicas, como la artritis o defensas bajas, por ejemplo. Por ello se recomienda hacerle un chequeo preventivo a nuestros animales en caso sufran de algún problema de salud.



- La tolerancia al frío varía según cada especie y cada raza. No debemos de confiarnos en que “porque tienen pelaje grueso, están protegidos”. No necesariamente. Según el lugar en el que vivimos y la temperatura del día y la noche, debemos de programar los paseos que le damos a nuestros perros. En el caso de gatos, conejos o aves, tener mucho cuidado si solemos dejarlos a la intemperie. Nuestros perros no son la excepción, especialmente si tienen pelo corto o nada de pelo, como los de raza Perro sin pelo del Perú o el Xoloitzcuintle, oriundo de México.

En días fríos es muy común ver a perros peruanos sin pelo con ropa. (Foto: María del Carmen Yrigoyen)

- Tomar en cuenta que nuestros perros y gatos suelen echarse sobre el piso, entrando en contacto con superficies frías o mojadas. Es importante tener cuidado para evitar que agarren un resfriado. Tal vez ayude ponerles un traje o evitar que pasen mucho rato afuera durante momentos muy fríos y húmedos. Especialmente durante la noche. Darles más de una cama o espacio para dormir en un ambiente protegido de lluvia y viento es fundamental.



- Tener a la mano un impermeable para perros o gatos, sobretodo si vives en zona de lluvias o constantes lloviznas.



- Tener cuidado con animales vulnerables como cachorros, animales ancianos o con alguna condición médica delicada.



- Mucho cuidado con exagerar con el uso de calefactores para mantener a tu mascota cálida.

- En la Costa y en la Selva peruana no hay riesgo de heladas, pero en la Sierra peruana sí es algo para estar atentos. Si tienes mascotas que suelan andar a la intemperie, asegúrate de protegerlos, especialmente de noche. Y ojo cuando llega el día y empieza a quemar el sol, suele suceder que la gente se olvida de quitarles las chompas o casacas que les pones en la noche.



- Si ves a tu mascota gemir, temblar, si sientes su temperatura corporal más fría de lo usual o si está ansiosa, débil o en constante búsqueda de lugares cálidos, asegúrate de que esté bien, no vaya a ser que está mostrando señales de hipotermia.





* Nota redactada con información tomada del portal avma.org