Gracias a su placa hoy Bono duerme tranquilo

Cuando Antonia Quiroga escuchó el mensaje en su celular que decía “Hemos encontrado a tu perro, contáctate con nosotros” no supo si se trataba de una intención sincera de devolverlo o de un secuestro.



Esa mañana su perro Bono había salido a dar una vuelta y Antonia no entendía por qué el paseador no le había avisado que su Golden Retriever se había perdido.



Por otro lado, ese mismo 16 de marzo, al mediodía, el Consultorio Veterinario de la Municipalidad de San Isidro recibía una denuncia por redes sociales de la misma persona reportando el mismo perro perdido en la cuadra 9 de la calle Valle Riestra.

Así fue encontrado Bono el pasado viernes 16 de marzo en San Isidro, estaba solo, completamente desorientado y con señales de deshidratación. Facebook

¿Qué había pasado? Una semana antes al paseador le habían robado el celular y no pudo avisarle a Antonia que Bono se había perdido.



Cada vez son más los municipios que incorporan el servicio de empadronamiento de mascotas, en algunos casos incluso se ofrece el servicio de microchip o código QR, con lo cual el perro o gato queda registrado y mucho más protegido.



Para suerte de Bono, en mayo del 2017 sus dueños lo habían registrado en la Municipalidad de San Isidro y fue gracias a esa acción -y a la placa con número de teléfono y código que lleva encima- que Bono hoy está en casa.

Esa plaquita fue su pasaje de regreso a casa. Facebook

“Es súper importante ponerle ID a nuestras mascotas. Accidentes siempre pasan, el perro al final es un animal y se puede escapar con una ardilla o un olor. Siempre puede haber un descuido y por eso un microchip o una plaquita con su nombre y un número telefónico puede marcar la diferencia”, dijo Quiroga.



“Esta vez fue un final feliz, pero no siempre es así”, agregó Erika Gogin, cabeza del área veterinaria de la Municipalidad de San isidro. “Queremos remarcar a todos los vecinos que tienen mascotas que, por favor, las registren. La placa identificadora que entregamos debe de estar en la correa o el collar de la mascota en todo momento. Si Bono hubiera cruzado a otro distrito igual hubiéramos podido ubicarlo por la placa gracias al código”.

La persona que notificó haber encontrado a Bono deambulando solo en la calle también fue clave para dar con su ubicación. Facebook



¿QUÉ ESPERAR DE UN REGISTRO DE MASCOTAS?



Te pedirán tus datos personales, una foto de la mascota, un certificado de vacunación y te darán una placa identificatoria o un carnet de registro (o ambos). Algunos municipios ofrecen el servicio de microchip, un pequeño dispositivo del tamaño de un arroz que es insertado en la piel del animal y que guarda información básica como nombre del dueño, de la mascota, teléfonos y dirección. Estos datos se ven en una computadora al pasar un escáner sobre el microchip.

Si prefieres no insertar objetos en tu mascota, puedes optar por el Código QR, que se entrega en una plaquita que deberás colgar en la correa o collar de tu mascota.

Para la médico veterinario Erika Gogin, registrar a una mascota e identificarla es parte fundamental del cuidado de nuestros animales y ayuda a reducir el número de perros en la calle. Cortesía



¿QUÉ HACER SI SE PIERDE TU MASCOTA?



Usa las redes a tu favor

Las redes sociales son el medio ideal para publicar las fotos y los datos de tu mascota. Navega a través de lo que ya está publicado ya que muchas personas que encuentran mascotas perdidas, también publican su foto en este medio.



Volantea

Imprime avisos con la foto y las características de tu mascota. Colócalas en tu vecindario y vecindarios aledaños, ya sea en parques, supermercados, veterinarias y otros establecimientos de alto tránsito.



Recorre tu vecindario

Habla con las personas que circulan en tu zona, desde los vecinos, agentes de Serenazgo hasta los panaderos y repartidores de periódicos.



Publícalo en los medios

Llévalo al periódico, la radio y la televisión. Mientras más exposición, mejor.



Busca en lugares poco usuales

Una mascota extraviada puede ubicarse en lugares poco usuales como en arbustos, debajo de un carro, dentro de alcantarillas, etc. Tu mascota podría estar asustada y buscar refugio en un lugar que le brinde seguridad.



Aprovecha su olfato

Los perros y los gatos tienen un olfato agudo y pueden percibir olores a gran distancia. Una estrategia para que regresen es dejar afuera de casa su comida o una almohada con el olor de algún miembro de la familia.



Visita albergues y perreras municipales

No te limites solo a llamar, estos establecimientos tienen una gran carga de trabajo y diariamente reciben muchos casos.