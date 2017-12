¿Por qué es importante que tu perro acuda al llamado?

Que tu perro te haga caso cuando quieres llamar su atención no es importante, es vital, ya sea llamándolo por su nombre, con un silbido o un cornetaso.



En los últimos días, a raíz de los terremotos y huracanes que han afectado distintas regiones del mundo, los medios y las redes sociales nos han recordado la valioso que es estar bien comunicados durante un desastre natural. Y aquí las mascotas no son la excepción.



En esta nota compartimos seis motivos por los cuales vale la pena invertir tiempo –y dinero si es necesario- para enseñarle a Fido que su nombre no está de adorno en su plaquita identificadora, sino que puede ayudar a prevenir muchos problemas.







Para evitar accidentes

Digamos que estás en el parque paseando a tu perro. Es una mañana como cualquier otra y de pronto algo provoca que tu mascota se empiece a alejar de ti. Tú lo llamas por su nombre y nada, con silbidos menos caso aún. Llega un punto en el que te preocupas porque se está acercando a una avenida transitada o a un acantilado, entonces corres para evitar una tragedia.

Existe toda una serie de motivos por los cuales un perro se puede alejar: una perra en celo, un gato, una ardilla, un basurero, el estruendo de artefactos pirotécnicos o el simple olor de comida.

No solo es cuestión de decir su nombre, hay que ser enérgicos al hacerlo. No solo es cuestión de decir su nombre, hay que ser enérgicos al hacerlo. Flickr



En casos de emergencia

Tomemos el caso de un terremoto. La familia está tranquila en casa y de pronto todo empieza a temblar y todos entran en pánico, incluido el perro. Lo recomendado siempre es salir a un espacio abierto, pero ¿qué sucede si tu perro se ha escondido en el extremo opuesto de la salida de emergencia? Tu mejor herramienta en ese momento será llamarlo por su nombre ¿Y si no te hace caso? ¿Cuánto tiempo puedes esperar?

Muchos animales huyen y se esconden a raíz de los gritos de las personas en medio del caos. Muchos animales huyen y se esconden a raíz de los gritos de las personas en medio del caos. Flickr



Para evitar peleas

Suele suceder que, cuando dos perros se están peleando, es como si su sentido del oído se bloqueara pues en ese momento no hay comando que valga. Lo que sí funciona es la prevención. Por ejemplo, estás en un espacio abierto pasando un buen rato con tu perro y de pronto notas que se pone alerta. Ha visto a otro perro con el que no se lleva bien y empieza a acercarse. Tú no puedes leer su mente, pero sí puedes evitar una pelea llamándolo enérgicamente por su nombre para cortar su intención. Muchas de estas situaciones podrían evitarse con algo muy sencillo: usando una correa. La realidad es que muchas personas no creen en ellas y optan por darle libertad a sus animales, muchos sin medir las consecuencias.

Cuando dos o más perros están en plena pelea, en ocasiones ni los golpes sirven para separarlos. Lo mejor es prevenir que esto suceda. Cuando dos o más perros están en plena pelea, en ocasiones ni los golpes sirven para separarlos. Lo mejor es prevenir que esto suceda. Flickr



Cuando hay niños cerca

¿Cuántas veces te ha pasado que hay bebes o niños en el mismo ambiente en el que estás con tu perro y éste, ya sea por curiosidad, emoción o por agresión, se acerca a ellos? Si es por curiosidad o emoción, no habrá mucho problema siempre y cuando al niño –y a sus padres- no les importe los saltos o lengüetazos que puedan llevarse a cambio. Pero si es por agresión, ahí sí hay que tener mucho cuidado. En cualquier caso, que tu perro responda cuando lo llamas por su nombre, o como sea, será crucial para evitar un momento incómodo o una tragedia.

Este niño se ve muy feliz entre los dos perros, pero no es el caso para todos los niños. Este niño se ve muy feliz entre los dos perros, pero no es el caso para todos los niños. Flickr



Para evitar que se pierdan

Con mucha frecuencia vemos afiches en postes y paredes que llevan la fotografía de un perro o gato y el titular “Se busca”. Ha habido ocasiones en los que en la descripción del caso y del animal, el dueño incluye el nombre de la mascota y escribe “responde a su nombre”. Y es que cuando se pierde una mascota, acudir al llamado puede ser su boleto de regreso a casa. Incluso puede servir para evitar que se pierda, como por ejemplo, si estás en medio de una multitud, como en una manifestación o en una perrotón. Ya existen demasiados animales sin hogar en las calles, no contribuyamos a que ese número aumente.

No todos los perros se pierden por no saber responder a su nombre, pero éste podría ser el caso. No todos los perros se pierden por no saber responder a su nombre, pero éste podría ser el caso. Facebook



Por comodidad

Ésta es la menos importante de todas, pero cobra valor cuando es la hora de la comida o cuando quieres sacarlos a pasear y no están a la vista. Especialmente si vives en una casa con jardín grande. Que sepan responder al llamado de su nombre o del sonido con el que lo hayas entrenado, te evitará dar vueltas por todos lados.







Si recientemente adoptaste y adquiriste un perro y aún no llegas a dominar el llamado, no te preocupes, con dedicación, constancia y paciencia lo lograrás en poco de tiempo. Y si sientes que no logras el objetivo, siempre habrá un experto en conducta canina cerca que te pueda ayudar.