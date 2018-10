¿Cómo lidiar con el ladrido excesivo de tu perro?

Lo primero que hay que hacer para silenciar o controlar los ladridos obsesivos de tu perro es identificar la causa.



Según Vanessa Vélez, especialista en entrenamiento y comportamiento canino, y ‘partner’ de Club WUF, ubicar el detonante del ladrido excesivo es fundamental, ya sea para ver si funciona poner un alto de inmediato o si es necesario diseñar una estrategia más compleja que solucione el problema.



“Por ejemplo, suele pasar que el timbre activa el ladrido y la solución termina siendo cambiar el tono del timbre. También hay perros que se emocionan al saber que ha llegado visita y salen súper emocionados a recibirla corriendo y ladrando. La solución puede ser cortar el acceso a la puerta ya sea poniendo una barrera o metiendo al perro a un kennel antes de que llegue la visita”, explica Vélez.

Adentro o afuera, la llegada de alguien a la casa puede provocar la excitación de las mascotas. Flickr

Otra causa común de ladridos excesivos es cuando el perro tiene cerca una ventana y le ladra a lo que vea pasar en frente, ya sea el camión de la basura, gente en bicicleta, otros perros, etc. La solución más fácil y efectiva será cerrarles la cortina o alejarlos de la ventana cuando pase aquello que detona el ladrido. Esto es ideal para personas que buscan soluciones rápidas que no demanden tiempo ni esfuerzo.



Pero si eres de aquellos que disfrutan viendo a su perro andar por una casa o departamento libre de cortinas, tal vez tu opción sea el entrenamiento.



Muchos especialistas en comportamiento canino, como Vélez, son promotores del uso del canil (caja transportadora, jaula o kennel) en el proceso de entrenamiento y, más tarde, en otras situaciones.



“La idea es enseñarles a que lo asocien con un lugar seguro y que no lo vean como un castigo, sino más bien como un espacio donde solo hay experiencias positivas”, señala Vélez.

El canil, jaula o kennel puede ser muy útil si se usa correctamente y bajo la guía de un especialista. Flickr

Por ejemplo, hay perros que pasan muchas horas en casa y no dejan de ladrar mientras sus dueños están trabajando fuera. Pero sucede no necesariamente porque estén solos, sino que tal vez haya algo que detone sus ladridos y resulta difícil identificar por no estar presentes al momento. Entonces lo recomendable en esos casos es el kennel. SegúnVélez, no más de 4 horas.

De acuerdo con la médico veterinaria Karen Shaw Becker, columnista de mascotas.mercola.com, un kennel o jaula propia con puertas abiertas en la que el perro puede entrar y salir cuando quiera, junto con un juguete, música relajante o un televisor prendido de fondo también da buenos resultados en muchos casos.



Esta especialista califica ladridos típicos y diferentes según distintas situaciones: para saludar, para salir, de angustia, territorial, cuando busca atención, comunal (cuando responde a otros perros) y obsesivo.

Muchos perros ladran sin cesar cuando son dejados solos en casa por largas horas. Los motivos pueden ser variados. Flickr

Ladrar es un comportamiento canino natural, es su forma de comunicarse, por ello para muchos adiestradores y expertos en conducta canina, si tienes un perro al que le gusta ladrar mucho, el objetivo no debe ser castigarlo, sino recompensar su silencio.



Puede sonar muy positivo y motivador, pero ¿Cómo hacerlo? Para quienes no saben cómo lidiar con ciertos comportamientos de su mascota, lo mejor siempre será acudir a los expertos y por eso WUF, fiel a su misión de construir un mundo mejor para todos los perros, ofrece toda una serie de alternativas de solución a través de Club WUF.



Club WUF es una aplicación móvil creada por la asociación sin fines de lucro WUF en la cual puedes encontrar diferentes beneficios en productos y servicios para mascotas. Al afiliarte, te conviertes en parte de una comunidad interactiva donde compartes experiencias y consultas con otros usuarios y expertos en distintos campos asociados a mascotas, perros principalmente.



Conoce la lista de adiestradores y expertos de conducta canina afiliados a Club WUF líneas abajo (*)



En el caso específico de los perros y los ladridos excesivos, es importante saber que según la raza, hay perros más vocales que otros (Chihuahua, Schnauzer, Pastor Alemán, Rottweiler, por ejemplo). Claro que la genética no es excusa para ignorarlos pues el efecto sigue siendo molesto. De hecho hay casos en los que las personas terminan mudándose debido a los odiosos ladridos.



“Es fundamental entrenarlos muy bien desde el inicio. Si se crea un hábito, puede resultar muy complicado corregirlo más tarde. Hay perros que se acostumbran a ladrar cuando quieren salir o cuando se acerca la hora de comer, lo usan como un aviso y es normal, pero si se sale de control y hay vecinos intolerantes, se puede generar un problema mayor”, agrega Vélez.



Otras medidas que pueden ayudar a reducir o eliminar el hábito de ladrar por todo o cualquier cosa es ejercitar a tu perro, socializarlo con regularidad, minimizar las situaciones que puedan generar estrés y darle constancia a su rutina diaria. Y si lo haces desde los primeros meses de vida del cachorro o desde el momento en que adoptes a un perro, mucho mejor.

Lograr que un perro deje de ladrarle a todo lo que pasara frente a la ventana es un trabajo en equipo que requiere de conocimiento, paciencia y perseverancia. Flickr



(*) Servicios relacionados con adiestramiento de perros que podrás encontrar en la sección Entrenamiento en el 'app' Club WUF:



-Enriperros

-Bocalan Perú

-Club Sport Dog – Agility Perú

-Happy life Pet

-The Walking Dod

-Aventura Canina

-Guau

-Vanessa Velez

-Vita Pelosa

-Cachorro en casa

-Dafne Goicochea

-Perros Increíbles

Vicdogs Peru – Escuela canina

-Instructor Canino

-Excursiones perrunas

-EPEC – K9

-Dog Houser

-Viaje Entre Patas





¿Qué es WUF?

WUF es una asociación sin fines de lucro que desde el 2015 está dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.