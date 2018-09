Limpiar tu casa podría estar afectando a tu mascota

Si tienes mascota, particularmente una joven, revoltosa y frondosa que te llena el suelo de pelo y babas, ¿te has preguntado si los productos que usas para limpiar tu hogar podrían estar afectando su salud?



Nuestros animales domésticos no tienen la suerte que tenemos la mayoría de las personas de usar zapatos que protegen nuestros pies. Tampoco tienen nuestro criterio para saber elegir qué lamer y qué no, o contra qué frotarse y contra qué no.



Aquí algunos consejos de la médica veterinaria Karen Becker que sugieren cambiar los productos comerciales que pueden resultar tóxicos por un sistema de limpieza más natural y amable con nosotros, con nuestras mascotas y con el medio ambiente.

Los cachorros y los perros ancianos son los más propensos a verse afectados por productos con alto contenido de químicos. Flickr



- Combina una taza de vinagre con un galón de agua, es una excelente alternativa para limpiar pisos de madera, cerámica, linóleo (plástico) o vinilo.



- Las manchas en los pisos de vinilo pueden ser difíciles de sacar. Frotar un paño con jugo de limón concentrado sobre la mancha puede hacer maravillas.



- ¿Sabes si los productos que usas para limpiar tus espejos y los vidrios de tus ventanas contienen amoniaco? De ser así, 4 cucharas de jugo de limón en medio galón de agua es una opción más saludable.



- Algunas de las superficies más expuestas a microbios y suciedad son las mesas del baño y la cocina. En ambos casos, el bicarbonato de sodio, una esponja y agua son tu mejor herramienta. Y si te topas con manchas que se resisten, frotar con sal puede ayudar.

La curiosidad los puede llevar a probar de todo y terminar en la clínica. Andrea Carrión

- La grasa siempre es un reto, pero por algo muchos limpiadores comerciales contienen limón. Entonces, ¿qué tal usar el limón en su estado más natural? Luego de dejarlo reposar unos buenos minutos sobre la mancha, rasca con un cepillo o esponjita dura. Este método también puede funcionar contra el moho y otras manchas de humedad en cocinas y baños.



- Y aquí una de las principales preocupaciones: las bacterias. Muchos creen que solo un desinfectante comercial hará el trabajo sucio, pero no es el único. Toma nota de esta receta casera: 2 tazas de agua, 3 cucharadas de jabón líquido y unas 25 gotas de aceite de árbol de té, un agente antibacteriano y anti fúngico natural.



- Ahora si lo que necesitas es limpiar tus muebles de madera, ten cuidado con el petróleo que contienen muchos productos comerciales. También hay limpiadores en envases para rociar (en spray) que terminan dejando agentes tóxicos en el aire.

- Para que no terminen ni en tus pulmones ni en los de tu mascota, mejor prueba este combo: 2 medidas de aceite de oliva por 1 de zumo de limón. Pule con un paño limpio y seco.



- El bicarbonato de sodio también es bueno para desatorar drenajes. Media taza de bicarbonato seguida por 2 tazas de agua hirviendo pueden hacer magia. Agrega media taza de vinagre si la obstrucción es cosa seria. Cubre el drenaje y luego de unos minutos, drena la mezcla con 1 galón de agua hirviendo.

- Usar retazos de tela de algodón para limpiar los vidrios no solo te ahorra las pelusas que suele dejar el papel, sino que también es más amigable con el planeta. A menos que uses papel periódico, que suele ser muy efectivo, además de reciclabe.



- Lo mismo aplica con el pelaje de tu mascota. Si decides bañarla en casa, elige un shampoo natural y ten cuidado con aquellos que son perfumados, podrían ser perjudiciales y terminar irritando la piel o la nariz de tu mascota.







Por más que elijas aislar a los químicos de tu hogar y usar productos más afines con la naturaleza y la salud de tu familia, lo mejor será que no dejes a tu mascota andar lamiendo las superficies mientras limpias, ni minutos después. Por más naturales que puedan ser, nunca se sabe qué ingredientes pueden despertar en nosotros, y en nuestros animales, alergias o reacciones adversas.



Y como siempre, antes de hacer algún cambio de este tipo, lo mejor es consultarlo con un especialista.





* Para esta nota se usó información de un artículo publicado por la médica veterinaria Karen Becker en la página mascotas.mercola.com