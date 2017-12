¿Listo para ayudar a tu mascota en caso de sismo?

Los desastres naturales que han remecido, inundado y derrumbado varias regiones en las últimas semanas han puesto en alerta al mundo entero y por todos lados ya corren recomendaciones de qué hacer en caso le toque a uno.



La mayoría se enfoca en cómo reaccionar y prevenir si eres un ser humano, ¿pero qué hay de las mascotas?



Conversamos con algunos expertos y recogimos algunas recomendaciones de individuos y entidades especializadas en el tema. A continuación lo que debes de tomar en cuenta antes, durante y después de un sismo si tienes animales en casa.

Este perro de raza Golden Retriever fue encontrado después de casi 5 horas del terremoto que sacudió México. Un video del rescate conmovió a miles en redes sociales. Este perro de raza Golden Retriever fue encontrado después de casi 5 horas del terremoto que sacudió México. Un video del rescate conmovió a miles en redes sociales. Facebook



Lo primero que debes de hacer desde ya es registrar a tu mascota en tu municipio y colgar de su collar una plaquita identificadora que tenga su nombre, un número telefónico y su número de empadronamiento. Esto será de gran ayuda en caso tu mascota se pierda en medio del desastre. Y para que esto funcione, lo mejor será tener al animal con su collar y placa puestos día y noche.



Gustavo Villavicencio es Teniente Bombero miembro de USAR Perú, Unidad especializada en búsqueda y rescate de unidades colapsadas, y trabaja con perros de búsqueda de personas vivas, desaparecidas y/o cadáveres. Para él, una de las medidas de prevención más importantes es, primero, fijar una ruta de evacuación en casa, “no la más cercana, sino la más segura”. Luego, colocar tres cosas cerca de ésta: la mochila de emergencia, una linterna y en caso tengas mascotas, la correa del perro, jaula o caja transportadora en caso tengas gato, conejo, roedores, reptiles o aves.

Una placa con un número de teléfono puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Una placa con un número de teléfono puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Flickr

Para quienes tienen perros en casa, es importante tenerlos educados pues en caso de emergencia es vital que sepan responder al llamado de sus dueños, ya sea por su nombre o con un silbido. Es muy probable que el sismo y el pánico de las personas terminen asustando al animal, por eso se recomienda tener cuidado con nuestras reacciones para evitar alterarlos pues al no entender qué está pasando, podrían creer que los vamos a castigar y por ello huir o esconderse. Villavicencio, señala que con solo decir ‘vamos, vengan o aquí’, sus perros se le acercan corriendo pues ya saben que eso significa salir, jugar o premio.



Si se tratara de un perro agresivo, lo mejor será colocarle un bozal, aunque la prioridad siempre será sacarlo a la calle lo más pronto posible, con su correa. Pero que sea de manera segura porque la calle también será un caos. No todos los vecindarios son tranquilos ni seguros. Si no tenemos al animal asegurado, éste puede asustarse y huir o morder a alguien por temor.

Ten cerca a tus mascotas y siempre con correa pues tras un desastre natural, las calles se colmarán de personas y de caos. Ten cerca a tus mascotas y siempre con correa pues tras un desastre natural, las calles se colmarán de personas y de caos. El Comercio

Otra recomendación de Villavicencio es acostumbrar a sus perros a subir y bajar escaleras. En su experiencia apoyando labores de rescate en zonas de desastre, se ha encontrado con perros que no bajan las escaleras porque están acostumbrados al ascensor y sienten miedo, sobre todo si son escaleras con hueco.

“Si el perro es chiquito, bien, lo cargas y ya, pero ¿y si es un perro grande? ¿Y si vives en el décimo piso? Hay que estar prevenidos”.



En el caso de los gatos es más complicado porque no se dejan atrapar con facilidad, por eso se recomienda poner su cama cerca del punto de salida. Si el sismo ocurre de noche, es probable que esté durmiendo ahí. Otro truco con los gatos, según Villavicencio, es entrenarlo de manera que responda al sonido de un cascabel. Se puede hacer a modo de juego, esto podría ser clave para llamar su atención en caso de sismo.



De darse una emergencia, nunca dejar a tus animales en el techo o encerrados en una habitación o en una jaula.



Coordina con un vecino o amigo que pueda encargarse de tus mascotas en caso se de un desastre natural y tú estés lejos de casa.



Mantén las vacunas de tus mascotas al día, podrían terminar en un refugio o perdidos en la calle expuestos a todo tipo de enfermedades.



Establece un plan de emergencia y evacuación. Reúnete con tu familia y vecinos para planificar acciones de preparación y de respuesta.

Las consecuencias de un sismo pueden superar todas nuestras expectativas. Las consecuencias de un sismo pueden superar todas nuestras expectativas. Flickr



¿Que incluir en la MOCHILA de emergencia?



Agua para varios días, comida no perecible, linterna con pilas de repuesto (verificar con frecuencia que funcionen), cargador de celular, botiquín de primeros auxilios con medicinas básicas de uso humano y veterinario para 2 o 3 días, alimento balanceado para la mascota con plato de agua y comida, mascarillas y gotas para los ojos o solución salina (cloruro de sodio) para lidiar con el polvo en caso de colapso de estructuras, zapatitos para perro para protegerlos de objetos punzo cortantes ya que sus arterias corren a milímetros del pellejo y se pueden hacer cortes serios. Además, no olvides incluir una fotografía de tu(s) mascota(s).



Además de la linterna en la mochila, siempre debe de haber otra linterna a la mano en casa, cerca a la ruta de evacuación. Usualmente se corta la corriente durante un sismo y resulta muy difícil y peligroso evacuar sin luz.





Para finalizar, Villavicencio insistió en que debemos de olvidarnos de usar el ascensor en caso de sismo pues al cortarse la corriente, algunos pueden caerse y trabarse. En este caso la gente suele quedarse atrapada por días, hasta su eventual rescate. Las escaleras son la mejor opción por ser la estructura más segura.



“Las variables en las emergencias son infinitas, se ve de todo y las aprendes en situaciones reales. Lo mejor es estar preparado para lo que venga”, agregó Villavicencio.