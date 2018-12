¿Listo para tomar nota de la resoluciones de Año Nuevo para tu mascota?

¿Creíste que establecer resoluciones de Año Nuevo era exclusivo de humanos? Pues No. Si bien somos las personas las que elegimos y definimos qué metas queremos cumplir en los próximos doce meses, los beneficiados pueden ser varios, incluidas nuestras mascotas.



En esta nota encontrarás una serie de pautas que te darán ideas sobre lo que quisieras para Fido, Michifuz, Rabito, Nemo, el Sr. Plumas o el animal de compañía que tengas en casa.





Cambia su rutina

Los animales también se aburren, especialmente si son mascotas forzadas a vivir en espacios mínimos o a pasar las 24 horas del días amarrados a sogas o cadenas.

Considera la posibilidad de prestarle más atención y afecto a tu animal o animales. El juego, los paseos por el parque y las sesiones de masajes siempre serán bienvenidos. Y si sientes que no tienes tiempo para ellos, tal vez tus hijos puedan hacerlo. Contratar un entrenador o paseador que lo haga es otra buena opción. Socializarlo con otros humanos y animales es fundamental para su desarrollo y bienestar.

Un paseo por la playa puede ser relajante tanto para ti como para tu perro. Y si tienes un perro sin pelo, recuerda ponerle bloqueador antes de salir. Flickr

Ojo con la dieta

Así como a las personas nos gusta variar en nuestros alimentos, nuestras mascotas también agradecen el probar sabores distintos. ¿Cuándo fue la última vez que le cambiaste su dieta? ¿O sigue comiendo la misma marca de croquetas (comida balanceada) de siempre?

¿Te imaginas si tuvieras que masticar las mismas bolitas todos los días por el resto de tu vida? Consultar a un nutricionista veterinario puede beneficiar mucho la salud de tu mascota, especialmente cuando están en cambios de etapa cruciales como pasar de cachorro a adulto, o a adulto mayor. En cada caso, la necesidad de nutrientes y cantidades cambia y lo mejor será consultar con un especialista qué hacer según la edad, nivel de actividad, estado de salud y tipo de animal.

No cabe duda que lo natural es más saludable, pero no todos tenemos ni el tiempo ni el presupuesto para siempre tener comida fresca lista para nuestras mascotas. Flickr

Aventuras nuevas

Sacarlos a diario a pasear por el parque o a dar vueltas a la manzana está muy bien, ayuda a ejercitarlos, a liberar estrés y a que hagan sus necesidades lejos de tus alfombras. Pero ¿qué tal ir un nivel más allá, o dos? ¿Qué tal una escapadita al campo, a cruzar ríos, subir colinas, a la playa o acampar cerca de alguna laguna o caída de agua? Además de respirar aire puro, alejarse de la ciudad por unos días es una excelente manera de reforzar lazos con tu mascota, particularmente con tu perro. Y no es necesario hacerlo solo, hoy en día hay grupos de gente que se organizan y salen juntos.

Antes de empezar la aventura, mejor consulta al médico veterinario de tu mascota para asegurarte de que esté bien preparada y apta para la actividad a realizar. Flickr

Todos quieren jugar

No solo los perros adoran que juguemos con ellos, a los gatos también les fascina que les tiremos bolas de lana, que les lancemos objetos como pescaditos de juguete o que les agitemos cañitas de pescar con adornos en la punta como plumas, hilos o cascabeles. Los conejos también juegan, sobretodo si les das papel o cartón pues les encanta rasgarlos. Incluso hay los que se vacilan tirando derribando objetos con bolas. Las aves, por su parte, adoran cuando les conversamos, de hecho necesitan de permanente estimulación mental para mantenerse en forma. Los anillos, escaleras, campanillas, columpios, pelotas, cuerdas, espirales, toboganes son los juguetes favoritos de los plumíferos.

Siempre asegúrate de comprarle juguetes de buena calidad. Flickr

Chequeo anual

La actividad está bien, pero no todo es juego en esta vida. Si no hay salud no hay nada, así que más vale que vayas agendando una cita con el médico veterinario de tu mascota, en caso no lo hayas hecho en los últimos doce meses. Los chequeos anuales son una buena herramienta de prevención, puede ahorrarte muchas penas y dinero también. Especialmente si tu animal sufre de alguna condición de salud como diabetes, obesidad o artritis. En ciertos casos, fisioterapia puede ayudar a aliviar el dolor, especialmente si ya están viejitos.

Si no estás satisfecho/a con la atención que recibes del médico veterinario, siempre estás libre de buscar una segunda opinión. Flickr

Cepillado de pelo y dientes

El peor enemigo de los dientes y el cabello de nuestras mascotas es la flojera de sus humanos. Según los especialistas, cepillar diariamente sus dientes es la mejor manera de controlar la acumulación de sarro y placa. Solo debes de asegurarte de usar una pasta de dientes para tu especie de perro o gato. A esto es importante sumar una limpieza profunda anual que sea hecho por un veterinario especialista en el cuidado dental de perros y gatos.



En el caso del pelo, el cepillado no solo los relaja y refuerza tu relación con ellos, también ayuda a retirar exceso de pelo muerto y a distribuir mejor los aceites de la piel, lo que ayuda a mantener su pelaje lindo y brillante. El corte de pelo también es muy importante en este proceso.

Aymet Tello, barbera canina de Barberdog, antes de empezar con el primer 'carding' de Sasy de 12 años de edad. (Cortesía) Cortesía

Reta su intelecto

Nunca es demasiado tarde para enseñarle trucos nuevos a tu mascota. Incluso existen algunos platos de comida que pueden retarlos mentalmente al momento de comer. La estimulación mental puede ayuda a reducir que se deterioren cognitivamente.

Según Álvaro, Luna aprendió trucos bien rápido, pese a que ya no era una cachorra cuando la encontraron. (Foto: Andrea Carrión) Andrea Carrión

¡Identifícalos y regístralos!

En caso no lo hayas hecho aún, elige la medallita o collar que más te guste, imprime el nombre de tu mascota y tu número de teléfono. Si algún día se pierde, te lo va a agradecer eternamente. Otra opción para identificar a tu mascota es insertarles un microchip o bordar la información en su collar o correa. También es fundamental registrarlos en el área veterinaria de tu municipio. Es un trámite, sí, pero puede ser muy útil en temporadas de fuegos artificiales, que aumentan el riesgo de fugas y extravíos. Ojo también si cambias de número telefónico, acuérdate de actualizar la información en el registro y placa o collar identificatorio de tu mascota.

La Chata con su plaquita bien puesta, fundamental para evitar que se pierdan nuestras mascotas. Ella fue adoptada este año de la plataforma de WUF. (Foto: Andrea Carrión) Andrea Carrión

Ayuda a un animal sin hogar

Un nuevo año puede significar abrirte a la posibilidad de ofrecerle hogar temporal o permanente a un animal sin familia. Los albergues de perros y gatos viven saturados de animales y contar con gente dispuesta a darles una mano con el cuidado de estos, no solo significa mejorar su calidad de vida, sino también habilitar un espacio para ayudar a otro animalito en estado de abandono. Todo suma.



Visita wuf.pe para más información.