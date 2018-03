Las mascotas también se aburren

¿Cuántas veces has volteado a ver a tu perro o gato y al encontrarlo con los ojos cerrados sobre su cama o lugar favorito, has pensado ‘qué rico duerme’? Pues según los expertos, no necesariamente está descansando, incluso podría estar muy lejos de sentirse relajado.



El aburrimiento en las mascotas es muy común y nada saludable pues la monotonía es un estado que tanto perros como gatos buscan evitar a toda costa, incluso si eso significa destruir jardines, masticar muebles o hacer tiritas de zapatos.

Si un perro aburrido puede ser un problema, un cachorro aburrido es lío fijo. Mientras más jóvenes, más energía por liberar. Flickr

El sedentarismo no va con estos animales pues les afecta física y mentalmente. Algunas señales que permiten identificar que necesitan más actividad y estimulación son:





-Cuando cambian juguetes por muebles, sandalias, alfombras y todo aquello que los humanos solemos poner en la zona de ‘intocables’. Masticar objetos es una forma de liberar tensión y energía acumulada de forma negativa.



-Cuando pasan mucho tiempo intentando llamar la atención de sus dueños, ya sea rascando nuestros pies, subiéndose sobre nuestras piernas o haciendo ruidos como si intentaran hablar.



-Cuando convierten tu jardín en un campo de batalla; huecos por acá y cerros de plantas y flores por allá. La reacción de las personas suele incluir gritos y golpes pues no entienden que lo único que quiere su mascota es un poco de atención y acción.



-Cuando el juego incluye llevarse tus cosas y esconderlas.



-Cuando persiguen su cola es un síntoma que algunos expertos consideran preocupante. Éste es un comportamiento que se puede ver en muchos perros encerrados en caniles, ya sea en albergues o perreras.

El encierro prolongado es uno de los peores castigos que puede recibir un animal. A muchos albergues y perreras no les queda otra opción, pero siempre se puede liberar su estrés regalándoles uno o varios paseos diarios, donde además de ejercicio el perro tendrá contacto humano. Andrea Carrión

¿Cómo ayudarlos?



Con los perros, caminar y correr son actividades que cansarán su cuerpo y pondrán su mente en un buen lugar. Un perro cansado suele ser un perro tranquilo.



El juego también ayuda, así que si puedes regalarle unos minutos al día para tirarle la pelota, la soga o lo que le guste perseguir, pues adelante.

La pelota de tenis es un clásico en el parque, suele acompañar a dueños de perros que disfrutan persiguiendo la bola y devolviéndola. Es un método buenísimo para liberar estrés y conectar con tu mascota. Flickr

Si hace mucho calor o mucho frío, o no puedes salir de casa muy seguido, una buena opción son esos juguetes con huecos para meter comida y que dificultan que el perro la extraiga con facilidad. A los perros les gusta desempeñar tareas, suelen ser animales de trabajo, por eso asignarle algo para hacer ayudará a reducir su estrés y su aburrimiento.

¿Alguien quiere jugar conmigo? A veces nuestras mascotas se comportan como niños, y es que a ellos también les gusta la atención y sobretodo el entretenimiento. Flickr

Otra buena opción para quienes pasan muchas horas en casa es el hueso manzano, no se astilla y el perro puede pasar horas masticándolo.





Con los gatos el juego es muy importante. Los felinos tienen más desarrollado su instinto silvestre, por ello juegos que le permitan estirarse, saltar y correr ayudarán a liberar el estrés que les genera estar encerrados.



Hay quienes van más allá y entrenan a sus gatos para andar por la calle con correa.



A los gatos también les gustan los juguetes de peluche, sobretodo si hay variedad y el dueño interactúa con él.

Que tengan fama de independientes no significa que les guste pasarse la vida solos e inactivos. A los gatos también les gusta interactuar con sus humanos, sobretodo si es través del juego. Flickr



La tenencia responsable de mascotas significa velar por el bienestar de los animales que tenemos en casa y además de alimentarlos, tratarlos con cariño, darles un espacio seguro y estar al tanto de sus vacunas y desparasitaciones, también incluye mantenerlos activos, física y mentalmente. Eso en beneficio del animal y de nosotros mismos.