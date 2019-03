¿Tu perro te sigue a dónde vayas?

Quien tiene perro nunca estará solo. Literal. Y es que el día en que decides llevar un perro a tu casa es el día en que tu sombra se duplica. Al menos así se siente.

¿Cuántas veces te has sentido perseguida en casa? ¿Cuántas veces has mirado de reojo mientras ves televisión para encontrarte a tu perro acostado a tu lado en el piso? ¿Y cuántas veces has querido cerrar la puerta del baño pero un hocico se ha metido en el intento?

De acuerdo con la médico veterinaria Karen Becker, de la página Healthy Pets, el cariño, comida y agua que les damos a nuestras mascotas es un fuerte motivo por el cual ellas nos siguen a todas partes.

“Debido a que tu perro recibe todas estas cosas buenas cuando está cerca de ti, entonces refuerza su decisión de pasar el tiempo a tu lado”, comenta Becker en su artículo titulado ‘Por qué tu perro te sigue a todas partes’

Que tu perro esté a tu lado todo el tiempo puede parecerte muy tierno y hasta reconfortante por el nivel de seguridad que transmite, pero también podría llegar a ser un problema.

Un perro grande “pegado” a tu pierna puede convertirse en el perfecto obstáculo e incluso provocar un buen tropezón. Mientras que un perro chiquito, como los populares Toy, puede, fàcilmente, terminar “tatuado” en el piso si no tienes cuidado por dónde caminas.

La página de Internet Petmd.com, especializada en el cuidado de mascotas, también ofrece una serie de explicaciones al respecto. Una de ellas tiene que ver con la genética y la forma en que los animales han aprendido desde recién nacidos a seguir a sus padres, ya sea por comida o protección. Otro de los motivos cercanos a esta teoría está relacionado con perros que pertenecen a razas que durante años han sido entrenadas para pastoreo o trabajo.

Por su parte otro artículo publicado en la página de Internet Therapydogs.com ahonda un poco más en el tema al citar la separación de ansiedad como otro factor importante. Este es un trastorno que se activa cuando las personas se alejan de sus perros, ya sea por algunos minutos o por varias horas.

Finalmente, cada de una de estas páginas coincide en que si bien todos los factores mencionados en esta nota son válidos para dar una posible explicación al comportamiento “pega pega o velcro” de nuestros perros, el factor compañía sería uno de los principales y más evidentes.

Históricamente, tras domesticar al perro, el ser humano lo acostumbró a ser su fiel compañero, no debería de sorprendernos entonces por qué nuestros perros no siguen a donde vayamos, literalmente.