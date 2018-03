Los perros también necesitan su propio espacio en casa

Así como las personas solemos tener nuestro espacio en la mesa, en la salita de televisión, en la cama o en otra área de la casa, para las mascotas también es importante contar con un lugar al que identifiquen como suyo y al que puedan recurrir cuando quieran descansar o escaparse del “mundo cruel”.



Lamentablemente en el Perú, muchas familias consideran que el lugar del perro es en la calle. Contrariamente a esta concepción cultural, cientos de estudios recientes y expertos en conducta canina coinciden en que el perro debe y merece estar dentro de casa, no solo por su seguridad y la de vecinos y peatones, sino también por el bienestar de la mascota.



No importa si vive en un micro departamento o en una mansión, o si es de esos perros que tienen ‘luz verde’ a todas la habitaciones, camas y sillones de la vivienda, es importante que tenga un lugar donde refugiarse y sentirse cómodo, y seguro.



A veces uno tiene visita, llega el jardinero con su ruidosa maquina o los nietos con sus ganas locas de jalarle la cola al perro o jugar al caballito. Es en ese momento donde tu mascota probablemente quiera huir y lo ideal será que sepa dónde, y que sea un espacio ‘solo para Fido’.



Pero, ¿cómo elegir el lugar correcto? Aquí algunas recomendaciones:



-Hay personas como David Maceo que se tomó la tarea bien en serio. Él vive en Estados Unidos y hace poco se mudó a una casa. Y luego de definir quién dormiría dónde, decidió construir la habitación de su Bulldog Hennessy debajo de las escaleras.

Hennessy en su propio cuarto. David Maceo - Facebook

-Para otras personas la elección no es tan obvia. Una recomendación es que sea un lugar seguro, techado, cálido en épocas de frío y fresco en temporadas de calor.



-El lugar no debe estar en zonas de tránsito o de fácil acceso a gente ajena a la familia. Corredores y pasadizos no son una buena idea.



-Asegúrate que el lugar tenga suficiente espacio para que tu perro pueda estirarse a sus anchas. Puede ser un rincón en la lavandería, una camita en un dormitorio o incluso su caja transportadora. En caso tengas un perro pequeño, ojo con asignarle un lugar demasiado grande, podría sentirse abrumado con tanto espacio para tan poco cuerpito.

Elegir un buen lugar para tu mascota en casa es parte de velar por una tenencia responsable. Flickr

-A los perros les gusta tener su espalda contra una pared cuando duermen, por un sentido de protección, por ello una esquina o un muro son esenciales en el lugar que elijas.



-Designar un área con piso fácil de limpiar será lo más inteligente.



-En caso seas de las personas que trabaja todo el día y deja a su perro solo en casa, asegúrate que tenga acceso, al menos, a un rayito de sol. A los perros les encanta calentarse con luz natural.



-Una vez que hayas elegido el lugar para tu perro, toca escoger su cama. Ésta debe de ser suficientemente grande como para que entre todo su cuerpo y acolchonada para evitar la incomodidad del piso duro y frío. Especialmente si tienes un perro adulto o anciano con problemas de artritis o columna.

Ellos también son parte de la familia y merecen un buen lugar en casa. Flickr

-Y déjalo ‘hacer su cama’. Mientras a las personas nos gusta tener las sábanas, colcha o cubrecama bien estiraditos sobre la cama, a los perros les encanta revolver su manta a su antojo.



-Acuérdate de poner un plato con agua fresca cerca de su lugar. Lo mismo con juguetes u objetos que lo entretengan.



-¿Y cómo hacer para que el perro identifiqué ese lugar como suyo? Se le puede presentar con galletitas, salchichas o su comida favorita, así tu mascota asociará el lugar con algo positivo.