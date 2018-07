Pese al frío, tu perro podría ser víctima de pulgas y alergias

Podría pensarse que el invierno es zona relativamente segura en cuanto a las alergias en nuestras mascotas, pero no. La época más fría del año no llenará los consultorios de veterinarios dermatólogos con casos agudos tal como lo hace el calor del verano, estación que jala mayor de este ectoparásito. Sin embargo, sí se ha estado observando una presencia poco común en Lima.



La médico veterinario Vanessa Llerena, especialista en dermatología veterinaria de la clínica Dermato Vet, señala a WUF que a diferencia de los últimos inviernos, éste además de días más fríos que en los últimos años, está arrojando inusuales casos de perros con pulgas, situación que está afectando especialmente a los más alérgicos.



“Es increíble cómo las pulgas se han acoplado al clima de aquí. No esperábamos verlo en invierno, y encima se están aprovechando de los pocos días soleados”, comenta Llerena. “Por eso es básico que los perros estén con su anti pulgas al día, en especial los alérgicos. Muchos dueños de mascotas me dicen ‘Pero mi perro no tiene pulgas’. Es una cuestión de prevención, si hay anti pulgas, no hay pulgas”, agrega.



Otro cuadro que ha recrudecido, según ha estado observando en sus consultas, es la lamida de patas. Llerena señala que uno de los factores tiene que ver con la humedad en los parques.

Sea por lluvia o por regadío, estas concentraciones de agua son focos de alérgenos que pueden afectar a nuestras mascotas. Andrea Carrión

“Cuando llueve y el pasto se moja, el agua se empoza y se genera una mezcla de alérgenos (alergias de grama, pasto, casa, etc.) a los cuales muchas de nuestras mascotas reaccionan con mucha fuerza. Varios clientes me están diciendo que cuando llueve, su perro regresa del parque con las patas rojas”, explica la especialista.



Con las pulgas la solución puede ser manejable, pero ¿cómo hacer con aquellos agentes casi imperceptibles que generan tremendo malestar en nuestros animales de compañía? Llerena dice que la observación es clave.



“Los animales son como los bebes; no hablan, no pueden comunicar exactamente qué les duele o dónde les pica. Entonces ¿cómo los ayudamos? Estando al tanto de dónde andan, de lo que hacen, de lo qué les pasa, si las patas o las orejas se les ponen rojas y en qué momento, etc. Hay que estar atentos a nuestros perros, observarlos en todo momento y si los síntomas se ven serios, llevarlos a un especialista. Eso es tenencia responsable”, agrega Llerena.

Son los más odiados por nuestras mascotas, incluso en broma se les llama 'el cono de la vergüenza', pero son básicos para que el tratamiento funcione. Andrea Carrión

¿Cómo saber en qué momento llevarlos al veterinario?



Antes de visitar al médico, Llerena recomienda ver si puedes tratarlo en casa.

- Cuando veas que su piel está rosada, lávale sus patas con agua fresca y sécalas con papel toalla o con una toalla limpia.



- Si se sigue lamiendo y lo hace con más frecuencia, si la piel está más roja que lo usual y despide un olor fuerte y la situación empeora pese a los lavados, ese será el momento de llevarlo al médico veterinario.



- Llerena advierte que lo primero que van a sugerir muchos veterinarios es un 'shot' de corticoides. Éste solucionará el problema y hasta puede ser un ‘salvavidas’ si el caso es crítico, pero será temporal. Sin un tratamiento, el problema volverá. La idea es aprender a convivir con la alergia y saber manejarla.



- Hay casos leves que responden a tratamientos de corto plazo que incluyen corticoides en ‘spray’ o anti inflamatorios naturales, de caléndula por ejemplo. Los casos con alergias más agresivas será mejor medicarlos.

Dilatar la visita al médico veterinario puede llevar a un nivel crítico la condición de tu mascota. Flickr

- ¿Paños húmedos o wipes? Llerena sí los recomienda, cualquier marca para bebés está bien, pero ojo que sí hay algunos perros que pueden presentar una reacción alérgica, hay que estar atentos. En esos casos, una toalla humedecida con agua fresca será la mejor opción.



- Usar zapatitos o botitas de jebe especiales para perros puede ayudar a mejorar la calidad de vida de aquellos que desarrollan alergias cuando salen de paseo.



Llerena señala que de 100 casos que llegan a un consultorio veterinario, 70 tienen que ver con dermatología. Y de esos 70, 10 o 15 son recaídas por tratarse de casos agresivos.



“A esos dueños les explicamos por qué, los educamos para que sepan cómo ayudar a sus perros, ya sea con lavadas medicadas, cambiando su comida, con vacunas, etc. Todo depende de cada caso, la idea es que el dueño comprenda por qué su perro recae y si responde bien a un tratamiento, pues seguir adelante. Solucionar la crisis suele ser lo más fácil, el mantenimiento es la parte más complicada”, asegura Llerena.

Cuando se trata de prevenir para darle una mejor calidad de vida a tu perro, todo vale. Y si puede ser con estilo, pues mejor aún. Flickr



DermatoVet es parte de Club WUF, un 'app' creado por la asociación sin fines de lucro WUF en la que dueños de perros y otras mascotas podrán encontrar beneficios en productos y servicios como atención veterinaria, comida, adiestramiento, baños, entre otros bienes dirigidos a nuestras mascotas. Todo lo que tienen que hacer sus humanos es bajarse la aplicación a su teléfono celular y afiliarse.



* Ya puedes descargar la aplicación desde estos enlaces:

iOS: https://apple.co/2HDn1Dp

Android: https://bit.ly/2vQ2Ctz