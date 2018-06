¿Qué preguntarle a alguien interesado en adoptar a tu mascota?

Adoptar un animal es asumir el compromiso de mantenerlo, alimentarlo, cuidarlo, respetarlo, darle cariño y velar por su salud. En los últimos años, la adopción de perros y gatos ha ido ganando terreno, cada vez hay más asociaciones y grupos organizados que buscan adoptantes para animales que viven en albergues mientras encuentran un hogar.



Pero también está ese grupo de personas que por “x” motivo se ve en la necesidad de regalar a su mascota y lo más probable es que no tengan mucha idea de cómo hacerlo.



Si eres de esas personas que no encuentra otra alternativa que renunciar a su mascota, en esta nota ofrecemos una guía con preguntas e información que te ayudará a encontrar un adoptante de forma responsable, pues lo último que queremos es que ese animalito caiga en manos equivocadas.

Bonita tiene 1 año y medio y según sus rescatistas, Luz Elena y Vivian, al principio era tan insegura que ni sabía jugar. Con paciencia, le enseñaron a confiar y lograron rehabilitarla física y emocionalmente. Andrea Carrión

- Cuando estás buscando dar en adopción o regalar a tu mascota, una de las primeras preguntas que debes de hacerle a los potenciales adoptantes es “¿Por qué quieres adoptarlo?”. Indagar por qué están dispuestos a recibirlo te dará algunas pistas sobre las intenciones de estas personas, pero es importante ser sutiles con las preguntas.



- ¿Has tenido mascotas en casa? Esto te hará saber si tienen experiencia o no con animales domésticos.



- ¿Tienes idea de cuánto cuesta tener una mascota? Claro, la respuesta dependerá de la edad, tipo de comida, estado de salud, si es alérgico o no, etc., pero es importante saber si los interesados saben a qué se enfrentan. Tener perro, gato, conejo, canario u otra mascota implica alimentarlos, vacunarlos, desparasitarlos, bañarlos, comprarles una cama, darles su espacio y sanarlos en caso se enfermen. El rango del costo mensual puede variar entre 180 y 350 soles, dependiendo del tipo de productos y servicios que elijas darle.

Muchas personas siguen creyendo que perro grande es para el techo o el jardín. Ten en cuenta que pese a contar con un espacio amplio, los perros -grandes o chicos- también necesitan salir, pasear y socializar con otros perros y personas. De esta manera tendrás una mascota equilibrada y feliz. Flickr

- ¿Cómo son los horarios de las personas que viven en la casa donde irá el animal? Investiga cuánto tiempo le piensan dedicar al nuevo integrante de la familia. Aquí vale considerar la diferencia entre perros y gatos, pues los perros demandan mucha más atención que los felinos, empezando por las horas de paseo que requieren sí o sí.



- ¿Que tipo de relación tendrán con el perro? Esta pregunta permite tantear cuál sería el destino del animal; si lo quieren 100% presente en la familia y dentro de la casa, si lo mandarán al jardín o si lo tendrán en el techo o en la calle como perro guardián. En WUF siempre recomendamos que el animal goce de la vida en familia y dentro de casa.



- ¿Quien se va a encargar de la mascota? Averigua si la persona o familia interesada en recibirlo tiene tiempo suficiente para darle no solo alimento y cuidado, sino también cariño y horas de juego y paseo.

- ¿Que esperan ellos del perro o el gato? Es fundamental escuchar cuáles son sus expectativas pues ello puede evitar devoluciones o abandonos. Muchas personas, por ejemplo, quieren cachorros sin tener la más mínima idea de lo que ello implica. Pregunta si están conscientes de que un cachorro es un destructor en potencia, que al principio hará sus necesidades dentro de casa, que cavará huecos en el jardín, que necesitará ir al médico veterinario seguido para sus vacunas y controles, que necesitará horas de atención y entrenamiento básico y que, posiblemente, llore y gima hasta que se adapte. Los cachorros son alegría y ternura, pero también son un enorme responsabilidad.



Por el contrario, si estás ofreciendo un perro de la tercera edad, asegúrate de que quien lo reciba esté al tanto de que al animal le quedan pocos años de vida, que requerirá cuidados especiales y que, posiblemente, le toque hacer frecuentes visitas al veterinario.

Es muy tentador aceptar un cachorrito, su ternura e inocencia le roba el corazón a cualquiera, pero acuérdate que ellos crecen y tienen toda una serie de necesidades. Si lo adoptas, que sea para toda la vida. Flickr

- Asegúrate también que estén conscientes de que no todos los animales se adaptan igual. Con los cachorros suele ser igual, pero cuando adoptas un perro joven o adulto, hay los que se adecuan inmediatamente y también los que se toman su tiempo.



- Ten mucho cuidado a quién le entregas tu mascota, no todos tienen intenciones amables. Hay muchas personas y familias dispuestas a darles una vida maravillosa, pero también hay gente interesada en hacerles daño, como por ejemplo, aquellos que solo buscan reproducirlos sin las más mínimas condiciones que garanticen su bienestar. Estate especialmente atento si el animal que estás regalando es de raza pura, son los más cotizados, no vaya a ser que caiga en malas manos.



- Si el animal no está esterilizado, pregunta al potencial adoptante si tiene contemplado hacerlo. Ésta es una pregunta delicada. Hay personas que se pueden ofender pues consideran que esterilizar o castrar es una mutilación innecesaria. En WUF lo consideramos fundamental pues si se diera el caso en que el animal se escapa o es abandonado, ello puede representar toda una nueva camada de cachorros sin hogar viviendo a su suerte en la calle.

Otras preguntas básicas:



-¿Qué pasó con tu mascota anterior?

-¿Tienes otras mascotas en casa? ¿Qué pasará si no se llevan bien?

De ser así, ¿sabes cómo introducir una nueva mascota cuando hay otras?

-¿Tienes niños en casa? ¿Sabes cómo presentarlos a tu nueva mascota?

-¿Todas las personas que viven en tu casa están de acuerdo con esta adopción?

-¿Cómo es tu vivienda? ¿Es segura para un perro o gato?

-¿Dónde tendrás a tu mascota la mayor parte del tiempo?

-¿Cuántas horas se quedará sola tu mascota nueva?

-¿Habrá quien lo saque a pasear y a hacer sus necesidades?

-¿Planeas mudarte en el futuro cercano?

-¿Hay algún alérgico viviendo en casa?

-Si adoptas un perro, ¿estás preparado para entrenarlo? ¿O para contratar a un entrenador?

-¿Te comprometes a ponerle collar con una plaquita con nombre y teléfono, y sacarlo a pasear con correa y bolsitas para recoger sus heces?

-Si adoptas un gato, ¿eres consciente de que estos animales suelen vivir un promedio de 20 años?

Los gatos tienen fama de ser mascotas de bajo mantenimiento -en comparación a los perros-, pero igual demandan cuidado, tiempo y mucho amor.



Todas las preguntas de esta guía son específicas para perros y gatos, pero en general aplican a todo tipo de mascotas. Si estás buscando regalar o dar en adopción un ave, conejo, hamster, mini pig, hurón, pez u otro tipo de animal doméstico, consulta con tu veterinario de confianza qué preguntas específicas debes de añadir a este cuestionario.





Isaías Martínez, representante de WUF y encargado de hacer las entrevistas para el Área de Adopciones de esta asociación sin fines de lucro, colaboró con la mayoría de preguntas de esta guía.



¿Qué es WUF?

WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.