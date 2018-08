Así puedes prevenir que tu mascota se pierda

Se estima que solo en el Perú existen cerca de 6 millones de perros en la calle sin un hogar que los ampare. Diariamente se pierden decenas de perros y gatos, lo que además de poner en riesgo la salud y seguridad del animal, también genera un problema de salud pública.



Uno de tantos casos recientes es África, una perrita mestiza negra que lleva más de 3 meses perdida y cuyos dueños están ofreciendo hasta 3 mil nuevos soles a quien la devuelva.



Cuando se pierde una mascota, hay muchas más probabilidades de encontrarla si es que lleva puesto algo que la identifique. Por muchos años solo se usó el clásico dije colgado del collar, pero con el tiempo han ido apareciendo distintas opciones impulsadas por la tecnología, las redes sociales y, claro, la toma de consciencia también ha puesto de su parte.



En esta nota compartimos los principales métodos que los propietarios responsables de mascotas está usando para prevenir que sus peludos se pierdan.





Medallita

La manera más común tiene la forma del símbolo que, típicamente, asociamos con los perros: el hueso. Muchos lo llevan como un dije de metal o plástico colgado de su collar, su arnés o su correa. En éste sus dueños suelen gravar un número telefónico, su número de registro en algún municipio y/o el nombre de la persona responsable de la mascota. Suelen ser los más económicos, los menos invasivos y los más populares. Se encuentra en la gran mayoría de clínicas veterinarias o tiendas de mascotas.

Microchip

Es un dispositivo electrónico computarizado del tamaño de un grano de arroz que se implanta bajo la piel del animal con la ayuda de una aguja delgada. Por lo general se hace a la altura del cuello superior y en el proceso no sienten dolor.

En este dispositivo o chip, previamente se graba un código de identificación específico para cada usuario, el que se puede leer con un escáner. Éste se conecta a una computadora a través de la cual se visualizan los datos del animal (nombre, sexo, edad, etc.) y la información de contacto de su dueño. Se puede encontrar en clínicas veterinarias municipales, clínicas particulares o tiendas de mascotas.

Según los doctores, insertar un microchip (del tamaño de un arroz) no le duele a nuestros perros o gatos, se hace de manera subcutánea con una pistola especial. Andrea Carrión

Código QR

Se trata de dijes geolocalizadores con código QR asociado a una cuenta en la que están registrados los datos personales del propietario o propietaria de la mascota registrada. Se puede acceder a ésta pasando tu ‘smartphone’ o un escáner sobre el código QR. Se puede encontrar en clínicas veterinarias municipales, clínicas particulares o tiendas de mascotas.

El código QR en los dijes debe de estar enlazado con una base de datos para poder acceder a la información del responsable de la mascota. (Foto: Cortesía)

Placas iDoo

Las placas de iDoo son de acero inoxidable y van insertadas a un accesorio de silicona para adaptar la placa a cualquier collar, arnés o correa. Incluye el gravado con láser de la información que se desee. Y a diferencia de la medallita original, estas placas por no colgar no emiten sonido, detalle que beneficia al animal pues ya no tienen que escuchar el ‘clin, clin, clin’ constante del dije chocando contra otros objetos. Este ruido puede ser perturbador para la mascota e incluso el dueño, el que por evitar escucharlo, le puede sacar la correa y crear una situación de riesgo.

Se puede comprar por internet, la entrega tarda de 4 a 5 días y se puede solicitar envío a domicilio o recogerla en una dirección en Magdalena.

iDoo es socio de Club WUF

Además de la seguridad que brinda este sistema de identificación, otra de las ventajas es que no hace ruido como los dijes que cuelgan. Cortesía

Wúfcame en Club WUF

Club WUF es un nuevo nuevo ‘app’ creado por la asociación sin fines de lucro WUF que permite crearle un perfil a tu mascota y acceder a una comunidad virtual donde podrás interactuar con otros usuarios y hacer consultas, compartir experiencias, recibir consejos y también publicar casos de mascotas perdidas o buscarlas en la pestaña Wúfcame – Perdidos.

Club WUF también cuenta con establecimientos y profesionales afiliados, los que ofrecen descuentos y beneficios a quienes descarguen el ‘app’ y se afilien. Vale recalcar que con cada afiliación, WUF dona alimento a sus albergues afiliados.



En Wúfcame encontrarás una comunidad de usuarios y amantes de los animales dispuestos a yudar. WUF

kuida.me

Placas Smart de identificación y DNIs para perros y gatos con tecnología de geolocalización por escaneo. Con solo 3 ‘clicks’, este sistema permite compartir la perdida de tu mascota con todos tus contactos de Facebook y WhatsApp. Y si alguien encuentra a tu mascota, puede escanear el código QR para obtener tu información de contacto previamente registrada en una base de datos digital. Cuando eso sucede, tú recibes una alerta y se registra la ubicación, fecha y hora del escaneo. Ofrece una buena manera de proteger tu información personal y darle a tu mascota la posibilidad de reencontrarse con su familia en casa de pierda.

Este recurso tiene una variedad de servicios. Cortesía

Pata de Perro

También es un ‘app’ a través del cual se ofrece una solución tecnológica gratuita y efectiva para el problema de extravíos de mascotas. Esto es más efectivo con la colaboración de las personas registradas.

El 'app' Pata de perro también funciona en base a miembros de la comunidad dispuestos a colaborar. Facebook

Tatuajes

Algunas personas prefieren asegurarse 100% de que su mascota lleve consigo un número de contacto, así que deciden tatuarlo en alguna parte del cuerpo del animal.



Bordado

Hay propietarios que bordan el nombre de su mascota y su número telefónico en sus collares o correas.

Con este método lo fundamental es acordarse de ponerle el collar en todo momento. Cortesía



“La falta de prevención es parte de nuestro ADN y lo ves en todo, desde la planificación de la ciudad hasta en nuestra vida diaria. Y eso se traslada a temas tan simples como identificar a nuestras mascotas”.

- Ronnie Vergara, fundador de iDoo





* Para más información sobre la perrita África, comunícate con los números de contacto en la siguiente foto.