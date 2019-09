¿Cómo rescatar a un perro sin ser mordido o atropellado en el intento?

¿Qué haces si estás manejando, vas bien vestido saliendo de una reunión y en camino a otra, y de pronto ves a un perro solo y desorientado al borde de una calle muy transitada?



La mayoría de conductores seguirá de frente, es lo más probable, pero siempre habrá alguien dispuesto a interrumpir su día para marcar la diferencia.



Es el caso de Tana Rendón, popular diseñadora de moda e influencer. Hace unos días la creadora de Le Coquelicot Blog hizo una pausa en su ocupada tarde para rescatar a una perrita que estaba echada sobre la pista, en plena bajada San Martín, en el ingreso a la Costa Verde.

Atenea no se movía por nada y los autos pasaban a centímetros de ella. (Foto: Cortesía Tana Rendón) Instagram

Tana tenía una reunión en Barranco, pero al ver a la perrita temblando y desorientada, dio la vuelta, paró su auto y se bajó a ver qué podía hacer para ayudarla.



“Salté unas vallas de metal y me metí a un triángulo de jardín que hay frente al Lugar de la Memoria. No pensé en cargarla de inmediato, era peligroso, mas bien intenté que ella se metiera al jardín, pero nada. La observé cinco minutos, pero solo me miraba sin intenciones de dejar la pista”, cuenta Tana.



En ese momento, de un auto que iba bajando hacia el Circuito de Playas, una chica gritó “¡Yo también la vi, yo también la vi!” Cuadró su carro entre las vallas y la perra para protegerla de otros autos.

De la nada, una conductora detuvo su auto para proteger a Atenea y así facilitar el rescate. (Foto: Cortesía Tana Rendón) Cortesía

Tana y la chica le ofrecieron chocolate y nada. Trataron de cargarla y mostró los dientes, así que dieron un paso atrás, lo más sensato pues un perro de la calle en una situación así puede morder en defensa propia.



“La perrita empezó a moverse, así que usé mis conocimientos de César Millán para evitar que se fuera hacia la pista. La abracé con mis piernas y le hice cariñito, felizmente se dejó. Luego traté de agarrarla con el cinturón de mi saco pero no se dejaba. La gente ya se ponía intensa y dije ‘A la miércoles, yo la cargo’ . Traté de abrazarla desde atrás, no se quejó, así que me armé de valor y la cargué”, detalla Tana.



Con la ayuda de la otra chica, Tana metió a la perrita a su carro y la llevó a Balto, un centro veterinario cercano donde le hicieron todos los exámenes que deben de realizarse a un animal rescatado en esas condiciones. Ahí decidió llamarla Atenea.



“Estaba tan cansada que se quedó dormida apenas subió a mi carro. Creo que por fin sintió alivio y pudo relajarse”, agrega Tana.

Una vez en Balto, Atenea recibió todos los cuidados básicos. Ahí permanecerá mientras se le encuentra un hogar. (Foto: Cortesía Tana Rendón) Cortesía

Hay perros callejeros que viven en la calle porque sus dueños los dejan o los obligan a estar ahí, pero también hay perros que se pierden o son abandonados en plena calle. Incluso muchas veces son dejados a su suerte a kilómetros de donde fue su hogar. A estos les afecta mucho verse desorientados, sin rumbo, con hambre, frío y lejos de quien fue su familia. Algunos reaccionarán con relativa calma, otros se pondrán a la defensiva.



Por eso siempre es importante tomar precauciones u observar el comportamiento del animal, tal como lo hizo Tana, quien ya había recogido perros en dos ocasiones.

Atenea tiene 5 años aproximadamente y es un poco más grande que un perro de raza Schnauzer tamaño regular. Es dócil. (Foto: Cortesía Tana Rendón) Cortesía

La médico veterinario Micaela Vizquerra, quien trabaja con la Asociación WUF y actualmente está a cargo del cuidado de Atenea mientras se le encuentra un hogar, señaló que lo primero que se debe hacer en una situación de rescate es guardar la calma.



WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros. Así como Vizquerra, WUF siempre recomienda seguir la siguiente lista de recomendaciones a quienes decidan rescatar un perro de la calle.



- Es muy importante observar bien los alrededores donde está el animal y evaluar los riesgos de la zona.



- Si el perro está en un parque cerrado, antes de intentar agarrarlo o de ponerle una correa, primero buscar que el animal te acepte a una distancia razonable.



- Si trata de huir, alejarte un poco y luego tratar de acércate con comida. También funciona dejarle comida cerca y alejarte dejando un rastro de para que el perro vaya ganando confianza y se vaya acercando poco a poco.

Tana Rendón: "Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a cualquier persona o animal en peligro y ella estaba en peligro. Estaba temblando y no sabía donde ir. Hoy está a salvo". (Foto: Cortesía Tana Rendón) Cortesía

- Un rescate así siempre es mejor hacerlo entre varias personas porque así se puede cercarlo y evitar que corra, sobretodo cuando hay pistas o zona de riesgo cerca.



- No tratar de ponerle la correa de frente. Es mejor que tenga tiro y ponerla a distancia. Una vez puesta, separarte un poco porque a veces tratan de atacar.



- Recuerda detener los vehículos mientras se hace el rescate.



- Siempre llevar una correa o una soga larga en el auto. También agua y comida, no tiene que ser comida de perro, también funciona algo atractivo para que se acerquen.

- Una vez hecho el rescate, llevar al perro a una veterinaria o un lugar donde puedan hacerle un examen físico, análisis de sangre, ecografía, lo que sea necesario. No se recomienda vacunar el primer día, al menos esperar una semana a que salgan los resultados de los exámenes.



- Muchas veces por los costos del cuidado no se puede hacer todo, pero al menos hacerle un análisis de sangre y un chequeo físico. Y darle un baño.



- Esperar mínimo una semana para llevarlo a casa si es que tienes otras mascotas.

Tana mantiene a sus seguidores bien informados sobre Atenea a través de su cuenta de Instagram. (Foto: Instagram Tana Rendón) Cortesía

Según Vizquerra, la piel, el pelo y las uñas pueden revelar cuánto tiempo lleva un animal perdido. Por ejemplo, se evalúa si las uñas están desgastadas o cortadas, si hay desgaste de dientes y si hay suciedad solo en pelo o va hasta el cuero.



En el caso de Atenea, a quien se le calcula unos 5 años de edad, se cree que ya llevaba bastante tiempo en la calle.



“Ni bien la vi supe que me haría cargo de ella", dice Tana. "Sé que fue arriesgado pero necesitaba salir de ahí y ni bien la cargué, supe que le conseguiría un hogar. Y ahí mismo en mi carro confirmé que es totalmente adoptable. Es un amor”, agrega Tana.



*Si estás interesado en conocer a Atenea o mejor aún, adoptarla, puedes contactar a la Asociación WUF enviando un correo a equipo@wuf.pe o a Tana Rendón escribiéndole a info@lecoquelicotblog.com

Tana Rendón ya vive con dos perros en un edificio donde no se aceptan mascotas, por eso es que le está buscando un hogar adoptivo a Atenea. (Foto: Instagram Tana Rendón) Cortesía