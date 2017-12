¿Seguro que conservas bien la comida de tu mascota?

Cómo guardarla

La mejor manera de conservar fresca y saludable la comida de tu mascota es guardándola en un contenedor seguro, lejos del aire y la humedad. Esta exposición puede aumentar el riesgo de una contaminación bacteriana, así como también acelerar el proceso de descomposición.

Si eres de los que compran comida seca, una excelente opción es dejarla en su bolsa original, siempre doblándola y asegurándola bien para mantener la frescura del alimento el mayor tiempo posible. Si prefieres poner la comida en un contenedor, asegúrate que éste tenga una tapa a prueba de aire, humedad y roedores. Una vez que se termine la comida, lo recomendable el lavar el contenedor y secarlo bien antes de volverlo a llenar ya que los aceites y residuos de comida también vencen y estos podrían causar problemas estomacales y también alterar el sabor de la comida nueva.





Platos eternamente llenos

Suele pasar que cuando llegas a la casa de una persona que tiene mascotas, los tazones de comida están llenos aún, esperando a que el perro, gato, conejo u otro sienta hambre y se acerque a comer. Ojo con esta costumbre ya que el tiempo recomendado para dejar la comida fuera de su bolsa o contenedor va a depender de la calidad del alimento y del fabricante. Algunas compañías usan preservantes que alargan el tiempo de vida del alimento hasta su fecha de vencimiento. Con la comida enlatada hay que estar más atentos aún pues una vez fuera de la lata, no debería de pasar las 4 horas sin refrigeración.

Éste es otro de los motivos por los cuales es importante mantener el alimento en un lugar seguro y lejos del acceso a roedores y a tu misma mascota.



Cuidado con los niños

La comida de mascota puede ser muy atractiva para bebes y niños, especialmente si son de esas bolitas de colores estridentes. Lamentablemente, no es una buena idea que la usen de juguete o entretenimiento pues podría haber problemas de contagio ya que los hábitos sanitarios de las criaturas no suelen ser los ideales. Además, si dependes de tus hijos para que le sirvan la comida a tu mascota, es probable que les den más cantidad de la recomendada y esto podría traducirse en obesidad o hambre.





A mojarse las manos

¿Eres de los que dejan que el perro o el gato laman sus platos hasta la última bolita y así evitar lavarlos? No es lo mejor. De hecho lo ideal es pasar los platos por agua caliente, jabón y una buena escobillada después de cada uso. De esta manera se previene infecciones como salmonella o listeria.





Hasta cuándo es buena

¿Cuánto confías en la fecha de vencimiento? Hay quienes creen que pueden estirar ese límite uno, dos, tres meses y hasta más, pero ¿cuánto más es seguro para tu mascota? Dichas fechas son establecidas para asegurar la frescura, calidad y seguridad del alimento y por lo general están impresas en la parte trasera o lateral del empaque. En caso no lo encuentres, lo mejor es llamar al número de teléfono del fabricante o distribuidor para obtener mayor información.







*Nota elaborada con información del portal petmd.com