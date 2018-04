Sigue estos pasos para no caer en el angustiante ‘Se busca’

Pese a los consejos, a las facilidades para empadronarlos, a las advertencias de multa y a los casos con finales desgarradores, muchas personas siguen dejando a sus perros andar solos en la calle o insisten en sacarlos a pasear sin correa.



Consecuencia: además de peleas, ataques, heces regadas y atropellos, tener sueltos a nuestros perros y gatos también puede terminar en cientos de afiches de 'Se busca' en postes, paredes y redes sociales con fotos y mensajes pidiendo ayuda para encontrar a sus mascotas, incluso ofreciendo recompensa si el dato sirve para dar con el animal.



Un ejemplo reciente es el caso de Mayita. Esta perrita de 6 años de edad se perdió hace unos días en el distrito de Comas, a la altura del kilómetro 11 de la avenida Túpac Amaru, en La Balanza. Su dueña, Lucero Flores, acudió hasta El Comercio pidiendo apoyo para difundir la fotografía de Mayita y anunciar que está ofreciendo 1,000 soles a quien la encuentre y se las entregue.

Se llama Mayita y tiene unos 6 años de edad. Sus dueños la están buscando desesperadamente porque tiene una condición de salud, además de extrañarla mucho. Cortesía

“Por favor, estamos muy tristes y queremos pedirle encarecidamente su apoyo ya que debe tomar medicinas y mi abuelita sufre por ella”, escribió Lucero.



Casos como el de Mayita se dan con demasiada frecuencia, realidad que sigue inundando las calles de animales desamparados. Claro, se entiende que nadie está libre de un accidente, pero por lo general un perro extraviado es resultado de descuido o desidia. Para minimizar esta especie de epidemia y mantener a tu mascota cerca, la prevención es la mejor herramienta.





Tips de prevención



-Lo primero es colgarle del cuello una plaquita identificatoria con el número telefónico de alguno de los propietarios. Otra opción es bordar esa información en el collar o el arnés. Esto incluye a los que normalmente no salen de casa pues solo basta un descuido, una puerta o ventana abierta que no vimos y listo, chau mascota.



-Hay quienes prefieren no poner el nombre de la mascota pues creen que ésta podría confundirse si un extraño los llama por su nombre, por lo que solo ponen un número de contacto. Otras opciones son insertar in microchip subcutáneamente en el cuerpo de tu mascota o colgarle una placa con código QR. Tanto el microchip como el código QR revelan digitalmente la información del dueño tras ser escaneados.

-Registra a tu mascota en tu municipio. La mayoría de municipalidades cuentan con un área de zoonosis capaz de atender tu solicitud para empadronar a tu perro o gato. Aquí te darán un número que puedes incluir en la placa identificatoria o bordado.



-Llévalos siempre con correa. Siempre cabe la posibilidad de que salgan corriendo tras otro perro y que se pierdan o que los atropelle un vehículo.



-Acuérdate que dejarlos sueltos y solos es el perfecto imán de ladrones.



-Antes de salir de casa, revisa que puertas y ventanas estén bien cerradas.



-Si decides hacer una reunión en casa y tu mascota está suelta haciéndola de anfitrión, asegúrate que la puerta permanezca cerrada luego de hacer pasar a los invitados.

La correa puede resultar molesta, pero es fundamental para evitar que el perro se escape, que se pelee con otro perro, que ataque a una persona o incluso que sea atropellado. Andrea Carrión



¿Y si ya se perdió?



¡Anúncialo a los cuatro vientos!



-Publica un aviso en redes sociales y pídele a todos tus contactos que, por favor, lo compartan.



-Busca lugares transitados por la zona donde se te perdió tu mascota y pega afiches con su foto e información básica como fotografía del animal, número de contacto y día en que se extravió.

-Notifícalo en tu municipalidad, en las clínicas veterinarias más cercanas, así como también en lugares públicos concurridos como bodegas, restaurantes y mercados.



-Busca también en albergues, refugios y perreras.



-No dejes de buscarla, muchos animales son encontrados meses, incluso años, después de haberse perdido. Nunca pierdas la fe.







* Si encontraste a Mayita o tienes información que pueda llevar a su encuentro, por favor comunícate con Lucero Flores al 986 884 734. Ella y su familia están desesperados.

​

Cuando un perro se pierde, la pasa mal. Suele estar totalmente desorientado, pasa hambre y sed porque no conoce la calle y no sabe dónde buscar agua y comida. Además está expuesto al abuso de ciertas personas y al ataque de animales. Flickr