¿Cómo sobrevivir a las primeras semanas con tu cachorro?

Para muchas personas, la única forma de aceptar una mascota en casa es cuando son cachorros. ¿Y por qué no? Son criaturas adorables, inofensivas, graciosas y pequeñas. Pero ojo, también son animalitos sumamente activos, traviesos y sucios, y de no saber cómo educarlos, la experiencia puede ser terrible, principalmente para el cachorro.



WUF es una asociación sin fines de lucro que desde hace 5 años trabaja para crear un mundo mejor para todos los perros. Uno de sus principales objetivos es promover la adopción de perros, pero también se enfoca en fomentar la tenencia responsable de mascotas. Y es que mientras mejor preparados estemos los humanos pata tratar a nuestras mascotas, mejor será nuestra calidad de vida.

Es muy importante que los niños entiendan cómo educar a un cachorro y que participen activamente de las responsabilidades que ello trae. Flickr

En esta nota compartimos algunas recomendaciones de la Dra. Karen Shaw Becker para quienes ya tienen o están por sumar un cachorro a su hogar.



Lo primero que debemos hacer es aprender a captar ciertas señales. Esto será muy útil en distintas situaciones.



Cuando quiere “ir al baño”

- Según Shaw Becker, los cachorros aprenden a captar comandos para hacer sus necesidades, según el deseo de su dueño, recién cuando cumplen las 8 semanas y media, aproximadamente. Antes ni siquiera pueden retener.

- Encontrar un espacio al aire libre donde pueda hacer “pichi” y “pufi” es lo ideal. Otra opción es designar un espacio en casa como “su baño”. Cuando está cachorro, se recomienda llevarlo a ese espacio cada hora, especialmente después de comer, jugar y dormir.

- Las señales que indican que quiere hacer sus necesidades son: cuando se aleja y se va por los pasillos, cuando pierde atención o cuando se pone a dar vueltas y olfatear el suelo.

Un buen consejo es premiar con comida cada vez que hacen sus necesidades donde queremos que las hagan. Ello hará que el cachorro asocie esa conducta con algo positivo. Flickr

Cuando tiene miedo

- Con el tiempo empezarás a notar la diferencia entre un cachorro cómodo y seguro y uno temeroso. Uno con miedo se para o se sienta con la cabeza hacia abajo, las orejas hacia atrás, el cuerpo encorvado y la cola doblada. También suelen jadear y bostezar con frecuencia o sacudir todo el cuerpo sin estar mojado.

- Algunas técnicas para que un cachorro entienda mejor a los humanos y se sienta seguro y confiado son:

Tocarlo y acariciarlo suavemente recompensando su tolerancia, socializarlo con distintos tipos de personas y animales, hacerlo jugar con juguetes de texturas variadas, exponerlo a ruidos fuertes como la aspiradora o la secadora de pelo, ponerte ropa fuera de lo común como sombreros o disfraces, llevarlo seguido a pasear en auto, llevarlo a pasear a lugares diferentes como la playa o el parque.

Acariciarlos con frecuencia y con cuidado fortalece su sentido de seguridad. Flickr

Es importante que los cachorros interactúen con otros animales desde pequeños. Consultar con un especialista para conocer la mejor forma de acercar a tu perro a otro perro. Flickr

Cuando exagera en el juego

- El juego de un cachorro incluye saltos, persecución, gruñidos, ladridos e incluso mordidas. Para quien no está familiarizado con estos comportamientos, puede confundir fácilmente juego con agresión. Eso es normal.

- Para modular la conducta del cachorro y ayudarlo a un a ser un perro equilibrado, Shaw Becker recomienda seguir estos pasos:

Darle un juguete cuando empiece a morder algo que no debe, gritar “au” (dolor) si te muerde más de la cuenta durante el juego, evitar los juegos intensos si es un cachorro que se exalta con facilidad, usar correa para detener un comportamiento no deseado y si no hace caso, ponerlo en una habitación separada, en su canil o en una jaula hasta que se tranquilice. Hazlo siempre junto con algunos juguetes.



Recuerda, un cachorro bien educado será un perro adulto equilibrado, lo que reduce la posibilidad de que se convierta en otro perro abandonado, deambulando solo y hambriento por las calles.

El juego adecuado no solo fortalece tu relación con tu mascota, también la ayuda a ejercitar física y mentalmente. Flickr

¿Qué es WUF?

