Qué hacer cuando ya tienes perro y quieres sumar otro a tu familia

Uno de los grandes motivos por los cuales miles de perros siguen esperando a ser adoptados, rescatados de la calle o acogidos en un hogar tiene que ver con la ansiedad que nos genera no saber cómo ese nuevo integrante reaccionará con nosotros. Peor aún si es que ya tenemos una o varias mascotas en casa.



Para facilitar esa transición y animar a más personas a aceptar el reto de sumar un perro más a su manada, WUF conversó con Vanessa Vélez, especialista en conducta canina y adiestradora de perros certificada. Según su experiencia, tener más de un perro no es tarea fácil y por eso recomienda seguir estas recomendaciones.

Magaly Periche y su esposo xxxxx y sus perros xxx, xxx y Ramsés. Andrea Carrión

Muchos quieren adoptar y tener varios perros a la vez. Eso está lindo, pero nos olvidamos de que cada perro tiene una personalidad. Es importante que antes de sumar un perro más a la familia, nos aseguremos de que nuestro perro esté bien socializado, así tendremos bienvenidas en lugar de batallas campales.



El perro que ya está en casa debe de tener reglas claras y saber de obediencia básica. Así será mucho más fácil tener al primer perro bajo control mientras le enseñamos al segundo. Educarlos desde el inicio facilita el proceso.



Cuando llega el nuevo perro, lo ideal es hacer un ‘meet and greet’ fuera del hogar, es decir, una presentación formal. Llévalos al parque, a una loza deportiva, al malecón... algún lugar neutral para ver cómo reaccionan. Es importante hacerlo varias veces y con todos los miembros de la casa, incluidas otras mascotas. Que el perro nuevo pase la primera prueba con tu perro no significa que vaya a reaccionar igual de bien con todos los demás. Hay que descartar todas las posibilidades.

xx Flickr

Otro factor importante es el tipo de perro que quieres sumar. Si en casa tienes a un perro grande, viejo y lento, tal vez no sea muy buena idea llevar un cachorro hiperactivo. También hay que considerar a los miembros de la casa. La elección del perro nuevo debe de tomar en cuenta personalidades, rutinas, horarios, alergias, limitaciones físicas, etc. La idea es que haya armonía, así se reduce la posibilidad de devolución.



¿Y qué pasa si hay peleas? Para reducir esa posibilidad, el primer perro debe de estar emocionalmente equilibrado. Además, en una casa donde hay de dos a más perros, cada uno debería de tener su jaula porque cada perro tiene su rutina y su estilo de vida. No es recomendable traer a otro que invada demasiado el espacio del que ha estado ahí primero. Todo es un proceso y la jaula nos ayuda mucho con la organización. Y nada de penas o lástimas por sentir que están encerrados, todo lo contrario. Una vez que se acostumbran, aman su jaula o kennel porque lo toman como su espacio, su refugio.



En el caso de adopciones, no se trata solo de llevarlos a casa porque nos da pena, eso no funciona. La decisión debe de ser responsable y evaluar todos los factores.

Zoe Massey junto a Maja, Ñ y Ramona, su familia. Para esta foto Saico Cat prefirió esperarlas en casa. Andrea Carrión

Por su parte, la médico veterinaria Micaela Vizquerra, quien trabaja y asesora a la asociación sin fines de lucro WUF desde sus inicios, hace hincapié en la importancia de darle el mismo tiempo y atención a todas las mascotas por igual.



Desde el punto de vista médico, es importante que el nuevo animal pase por una cuarentena, especialmente si se desconoce su pasado o procedencia. Podría estar incubando alguna enfermedad o no estar vacunado ni desparasitado. Aquí lo mejor será mantener separados a los animales mientras se examina al nuevo integrante.



Se le debe de realizar un perfil de salud básico (hemograma) para evaluar como está internamente. Mientras tanto se le desparasita y se le aplica un buen anti pulgas capaz de eliminar hasta las garrapatas.



En cuanto a vacunas, Vizquerra advierte NO vacunarlos apenas son rescatados o si no conocemos el pasado del animal. Lo mejor será consultar primero con un médico veterinario.

Tener perros como parte de nuestra familia es un compromiso para siempre. El proceso de adaptación de los perros no siempre es rápido, debemos ser pacientes y constantes en lo que queramos enseñarles.



El nerviosismo de sumar otro animal a nuestra vida siempre estará ahí, es natural, pero si seguimos las pautas que recomiendan los especialistas y somos prácticos, proactivos y responsables, todo fluirá con mayor facilidad.