Cerrar el año representa para WUF la confirmación de que el impacto real se construye de manera colectiva. A lo largo de los últimos meses, la organización logró ampliar su alcance gracias a una comunidad cada vez más comprometida y a alianzas estratégicas que permitieron escalar la ayuda de forma sostenible.

“Cerrar el año con estos logros es muy significativo porque confirma que el impacto crece cuando se convierte en comunidad”, señaló Valeria Cejo.

Uno de los hitos más representativos fue la WUFATHON, cuya segunda edición duplicó su alcance. El evento pasó de más de 1,200 participantes en su primera edición a 2,000 en la más reciente, beneficiando a más de 1,400 Wufs. Este crecimiento reflejó no solo el compromiso de los participantes, sino también el respaldo de marcas y aliados que se sumaron activamente a la causa.

“Fue espectacular ver cómo las marcas y las personas se sumaban para ser parte de este movimiento”, comentó Cejo.

Durante el año, WUF también consolidó un modelo de ayuda enfocado en metas concretas, conectando adopción, salud animal y soporte continuo a albergues y rescatistas. Este enfoque permitió sostener ayuda para más de 1,000 perros vinculados a albergues y casos sociales independientes en Lima y provincias, reforzando la importancia de una intervención constante y estructurada.

“Este año el mayor impacto ha sido escalar la ayuda con metas concretas y sostenibles, conectando adopción, salud y soporte a albergues”, recalcó Valeria Cejo.

Las empresas aliadas cumplieron un rol clave en este proceso. A través de alianzas estratégicas, WUF logró ampliar su visibilidad y transformar la intención de ayudar en acciones medibles. Iniciativas como la alianza Primax + WUF, que incluyó la capacitación de más de 300 estaciones con protocolos de buen trato y metas claras de adopción, son un ejemplo del valor de este trabajo articulado.

“Las empresas aliadas han sido clave para multiplicar el alcance y convertir la intención en resultados”, recordó Valeria.

De cara al nuevo año, WUF asume el reto de seguir creciendo sin perder rigurosidad ni sostenibilidad, en un contexto donde la demanda de ayuda continúa en aumento. Entre sus principales objetivos están seguir impulsando campañas de adopción, esterilización, vacunación y educación en tenencia responsable, así como fortalecer el soporte a albergues y rescatistas a largo plazo.

“El reto es seguir creciendo sin perder rigurosidad ni sostenibilidad, porque la demanda siempre es mayor que los recursos”, añadió Valeria Cejo.

Finalmente, la organización hizo un llamado abierto a empresas y personas que aún no se han sumado, destacando que existen múltiples formas de generar impacto, desde alianzas comerciales y sponsorships hasta donaciones solidarias a través de iniciativas como Club WUF.

“Si te sumas, cambias vidas, y lo haces de forma concreta: adopciones, alimento, salud y cuidado continuo”, comentó Valeria Cejo.

Con un nuevo año por delante, WUF reafirma su compromiso con el bienestar animal e invita a más empresas y personas a ser parte activa de este movimiento que sigue transformando vidas de manera sostenible.

Si quieres sumarte a WUF y ser parte del impacto este nuevo año, ingresa a www.wuf.pe y conoce cómo apoyar, adoptar o convertirte en aliado.