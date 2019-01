WUF: Luna, la perrita que se ganó la admiración de muchos al demostrar su 'amor incondicional' a una anciana

“Yo soy tu amigo fiel” es la canción que llenó de emoción a miles de seguidores de la película ‘Toy Story’ y que puede convertirse en el fondo musical perfecto de esta hermosa historia protagonizada por Luna y Maruja. La primera es una tierna perrita que acompaña diariamente a una anciana y que se ha robado el corazón de miles luego que un video suyo se hiciera viral, ¿qué pasó?

Las imágenes que han conmovido en las redes sociales fueron publicadas inicialmente en Twitter y rápidamente llegaron a Facebook, YouTube, entre otras. En ellas se ve a la mascota junto a la mujer que usa un bastón para desplazarse. Sabiendo que su dueña no puede movilizarse rápidamente, la espera pacientemente y sigue su delicado paso. Todo sucedió en una calle de Chile.

Pablo Collada fue el encargado de compartir esta tierna historia en su cuenta personal a mediados de diciembre de 2018 y hasta el momento continúa sumando likes y retuits por lo conmovedora que resulta. Él veía a diario la escena desde su balcón y pensó que el mundo debía conocerla.

Según contó, Luna y Maruja salen todos los días a caminar y la perrita la espera y va a su ritmo, sin prisa, disfrutando el paseo. “Se tardan varios minutos en caminar una cuadra. Díganme lo que es lealtad”, escribió.

El autor del video indicó que la perrita, a pesar del tranquilo caminar de su dueña, no la apura y la espera, por lo que los comentarios no se hicieron esperar: "Eso es amor incondicional", "Amor perruno, cada día me sorprenden más", "Lealtad a toda prueba" o "Esto es hermoso", escribieron.

Salen todos los días a caminar. Él la espera, va a su ritmo. Sin prisas. Se tardan varios minutos en caminar una cuadra. Así todos los días. Díganme lo que es lealtad. pic.twitter.com/ZtRVn20u6X — Pablo Collada (@pablocollada) 15 de diciembre de 2018

La grabación se volvió viral no solo en Twitter sino también en Facebook y rápidamente reconocieron a la mascota por lo que se tuvo que hacer una actualización del caso unos días después, cuando Pía Gajardo Petruzzi, nieta de la anciana, se comunicó para darle más detalles. “La perrita se llama Luna y la señora se llama Maruja. Pues mucho gusto a las dos y que sigan siendo las tremendas compañeras! Su cariño resultó mucho más conmovedor de lo que imaginaba... y qué alegría haber podido compartirlo”, escribió.