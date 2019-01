WUF: samoyedo escucha a Lady Gaga y no puede evitar ‘cantar’ como ella

En redes sociales abundan los videos protagonizados por perros. Algunos son graciosos, otros hacen derramar lágrimas y hay los que te arrancan una sonrisa por lo tiernos que son. Este es el caso de ‘Ghost’, un samoyedo que cayó rendido ante la magnífica voz de Lady Gaga y no dudó en imitarla, tal como se ve en un video de Facebook.

La grabación se realizó en la sala de su casa en Noruega y permite apreciar a la mascota muy bien ubicada delante de un micrófono que es sujetado por su dueño, quien también registra cada uno de sus movimientos con el celular.

De pronto empieza a sonar ‘Poker Face’, canción de Lady Gaga perteneciente a su disco ‘The Fame’ y es ahí donde se inicia el increíble espectáculo de ‘Ghost’, el samoyedo que ha conquistado a miles en Facebook.

Cada vez que la intérprete estadounidense pronuncia una de las frases de su exitosa canción, que fue número 1 en diversos países del mundo, el perrito la imita y emite aullidos que van perfectamente con los acordes de la misma.

La mascota no es ninguna novata en las redes sociales pues tiene página oficial en Facebook e Instagram bajo el nombre de ‘Ghost, the Samoyed’ y miles de seguidores que están pendientes de cada uno de sus videos donde no solo demuestra que es un artista, sino que comparte sus pasatiempos favoritos con todos sus fans.

Hay imágenes disfrutando de la nieve en Noruega, comiendo, teniendo una ‘conversación’ vía FaceTime con su dueño e ‘interpretando’ otras canciones de sus artistas favoritos como Maroon 5, Whitney Houston, entre otros.