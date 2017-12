“Valeria es una cachorra divertida y juguetona que suele ladrar de alegría. Requiere de al menos media hora de ejercicio diario. Se lleva muy bien con otros perros. Valeria está lista para conocer a su nueva familia”.



Esto es parte del texto que describía a Valeria en el portal de adopciones de la Asociación WUF y que terminó de convencer a quien decidió adoptarla, sin imaginar que esa ‘media hora de ejercicio’ se terminaría convirtiendo en horas de ejercicio, días de ejercicio y mucho, mucho más.

A prueba de todo terreno y todo clima. Ambas han llegado hasta los 5 m.s.n.m. Cortesía

Dos años después de haberle dado un hogar a Valeria, Camila Escudero ha hecho de este cruce de Labrador y Pitbull una perrita muy popular en redes sociales a través de una página en Facebook que ya supera los 10,708 seguidores y que cuenta con auspiciadores.



El blog se llama ‘Wildest Trips – Camila y Valeria’, y su objetivo es promover destinos turísticos y de aventura en el Perú a los que se puedan viajar con perros.

A través de esta página Camila busca promover el turismo ecológico con mascotas, así como la adopción y tenencia responsable de las mismas. Facebook

Todo empezó como un juego en marzo del 2016, haciendo caminatas en zonas cercanas a Lima como Obrajillo y Marcashuasi. Todo fluía bien, Valeria era perfecta para el ‘trekking’, hasta que Camila comenzó a toparse con demasiados “no se aceptan mascotas” en el camino.



Recuerda que una vez llamó a un hotel en Paracas y le dijeron que sí aceptaban mascotas, pero sin sacarlas de la habitación. En otra oportunidad, llevó a Valeria a comer a un restaurante y una señora se cambió de mesa apenas la vio.

Rumbo a nuevas aventuras. Cortesía

Otra barrera que encuentra Camila es cuando toca trasladarse con Valeria. Cuando hay suerte, viaja en autos privados o contratados, pero generalmente toman transporte público y ahí depende del chofer. Algunos dicen ‘normal, sube con ella’, otros no quieren y otros cobran un pasaje.



“No es que estemos en pañales con ese tema, más bien diría que ni siquiera hemos nacido. Por ahí encuentras uno que otro lugar ‘pet friendly’, como el Hotel Eco Lodge en Huaraz, pero son contados. Por eso es que acampamos tanto, porque no hay dónde alojarnos juntas”, comenta Camila. “El Perú está bien lejos de ser un país amable para nuestros animales y una de mis misiones es cambiar esa mentalidad”.

Las botitas son fundamentales para evitar cortes y quemaduras en las patas de los perros durante las caminatas y escaladas. Andrea Carrión

Frustrada por las pocas opciones que hay en el Perú en cuanto a espacios amigables con los perros, esta joven estudiante de turismo y aventurera lanzó su proyecto para demostrar que sí es posible viajar con nuestras mascotas al interior del país, para dar a conocer destinos interesantes cerca de Lima que mucha gente ignora y de paso, para fomentar la adopción responsable.



“En el blog subo fotos de nosotras en un nevado y la gente pregunta ‘¿dónde es eso? ¿Puno? ¿Ancash?’ Y no, es aquí mismo en Lima”, dice. “La idea es enseñar dónde viajar tranquila con tu perro. Hay hoteles a los que no les importa recibirlos, pero les preocupa que a sus clientes sí les incomode, por eso no los aceptan. Mi meta es demostrar que sí se puede hacer de una manera responsable”.

Camila no sale de casa con Valeria sin su ropa especial para el frío. Cortesía

En abril de este año Camila y Valeria comenzaron los viajes oficiales para su blog y hasta la fecha han realizado ocho: la Laguna 69 en Caraz, Huancaya, Rupac, Antakallo, las Lagunas Gemelas en Matucana, la Laguna Nevería en San Mateo y la Catarata de Huanano.



Cuando no viajan, Camila alimenta el blog con curiosidades cotidianas de Valeria y consejos sobre cómo cuidar responsablemente de una mascota, particularmente a una adoptada.



“El potencial que estos animales tienen es infinito, solo hay que darles la oportunidad”, comenta.

El nivel de energía que tiene Valeria es inagotable, perfecto para subir y bajar cerros. Según Camila, que si el perro es o no para hacer 'trekking' no depende de la raza ni del tamaño, sino de la personalidad del animal. Andrea Carrión

Valeria fue adoptada a través de la plataforma digital de WUF. Había estado en el albergue Milagros Perrunos -afiliado a WUF-, luego de haber sido rescatada de un mercado en Villa El Salvador donde la encontraron deambulando sola en busca de atención y comida.



“Me parece increíble todo lo que estoy haciendo con esta perrita que alguna vez fue abandonada y esperó meses en un albergue a que alguien la quisiera como parte de su familia. No puedo explicar todo lo que yo he aprendido de mi misma gracias a Valeria. Me ha enseñado tanto sobre perseverancia y lo importante que es tener una motivación en la vida. La adoro, ella es mi milagro perruno”, concluye Camila.

Aquí Valeria a fines del 2015, cuando aún esperaba por una familia y su perfil era promovido por el portal wuf.pe. wuf





RECOMENDACIONES PARA VIAJAR CON TU PERRO



Perros sueltos

Eso siempre va a haber. Normalmente al inicio de un ‘trekking’ están los animales domésticos de las casas, pero una vez que avanzas, ya deja de haber población. Lo mejor es no soltarle la correa a tu perros hasta pasar las viviendas y ahuyentar a los otros perros si se acercan demasiado. Mantener la calma es clave.



Indumentaria

Dependerá del clima. Si hace frío, llevar chompas, casacas o mantas. Protegerle las patas si o sí, por eso las botitas son básicas. La cera también funciona, se encuentra en Amazon. Siempre habrá piedras filudas en el camino y por otro lado se pueden quemar sus patas si hace mucho calor.

Camila cuenta que ha logrado terminar treks gracias al empuje de Valeria. Cortesía

Hidratación y comida

Lleva mucha agua, ellos necesitan estar hidratados todo el tiempo. Y déjalos descansar bajo la sombra si así lo desean, lo último que quieres es que tu perro sufra de un golpe de calor en plena aventura. Lleva además comida según el número de horas o días que dure el paseo.



Protección solar

Llevar bloqueador es básico. Colocar en su nariz y en zonas expuestas al sol.

Protección solar es tan importante para la persona como para el perro, especialmente si habrá baño en lagunas y ríos de por medio. Cortesía

Zona y clima

Investigar bien las temperaturas y la zona. Lo mejor es empezar por ‘trekkings’ fáciles y cerca de tu casa para probar cuánto aguantas tú y tu perro. Por ejemplo, en las Lomas de Lachay está prohibido llevar perros por un tema de conservación y biodiversidad, pero hay otras lomas interesantes para recorrer, como las Lomas de Lúcumo en Pachacamac.



Al campo con cortesía

Tan importante como la hidratación es la limpieza, pero eso siempre incluye bolsitas para recoger las heces. Que sea al aire libre no significa que es un basurero, ahí también viven otras especies, incluidas algunas personas.

Las opciones son ilimitadas, y la energía de Valeria también. Cortesía

No hay primera sin segunda

Si algo sale mal en el paseo con tu perro, nunca lamentarse y decir ‘¿por qué lo traje?’. Como en todo viaje, siempre habrá eventualidades, no todo es perfecto. Que eso no te detenga, hay que tener paciencia.



No juzgar por raza o tamaño

Que si el perro es o no para hacer ‘trekking’ no depende de la raza ni del tamaño, sino de la personalidad del perro. Camila ha tenido perros grandes y fuertes que se quedan a la mitad del camino y perros chicos que jalan hasta el final.