Alianza permite jugar a la lotería y ayudar a perros sin hogar

¿Y si creamos un producto que además de apostar y entretenerse, le permita a la gente aportar a una causa social?



Más o menos fue así que surgió la idea de crear un raspa y gana caritativo. Hace unos meses, un equipo de Intralot Perú se planteó darle forma a ese novedoso concepto y el siguiente paso fue determinar cuál sería la entidad beneficiada. WUF fue la elegida.



Johan Quevedo, category manager de Loterías instantáneas para Intralot Perú, comentó a esta página que Intralot Perú lleva unos meses siguiendo ciertas políticas de sostenibilidad y ayuda social en la comunidad. La Asociación WUF será una de las primeras en beneficiarse con los resultados de su nuevo producto Rapi WUF.

La Rapi WUF está disponible a 2 soles en módulos de venta y tiendas Intralot a nivel nacional. El precio es bajo y la ayuda inmensa. (Cortesía: Intralot) Cortesía

“Este año estamos implementando estas políticas con todas las marcas Intralot y queremos empezar a materializarlas con la categoría de Raspaditas, el único juego que es tangible. Los otros juegos son electrónicos”, comentó Quevedo a WUF.



WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.



Antes de las Rapi WUF, Intralot tuvo un producto llamado Rapi Mascotas, pero éste solo consistía en incluir fotos de animales como parte del diseño, además de la franja para raspar.



“La reacción fue positiva, pero mucha gente comentó que sería bueno complementarlo con ayuda social, entonces decidimos darle un valor agregado al producto”, añadió Quevedo.

Desde el 2015, WUF trabaja promoviendo la adopción de perros y lo hace a través de una galería virtual en la que hay perros de 8 albergues adiliados a WUF. (Foto: Andrea Carrión/WIF) Andrea Carrión

Y fue así que Lucía Soler, gerente general de WUF, y Mauricio Vargas, product manager de Club WUF, entraron en escena. Intralot los contactó y luego de varias coordinaciones se acordó que el 10% de la venta bruta de cada Rapi WUF será destinada a apoyar a los ocho albergues que trabajan con WUF.



“Este tipo de alianzas nos permiten unir a más peruanos al movimiento de ayuda de WUF ya que nos da presencia a nivel nacional gracias a los más de 4 mil puntos que tiene Intralot. La ganancia de la venta de la Rapi WUF será para iniciativas de ayuda como donar alimento, medicinas, organizar campañas esterilización y de adopción, entre otros”, señaló Soler.

La Rapi WUF ya está disponible en el mercado. Será distribuida a nivel nacional a través de dos canales de venta: las tiendas de Intralot, hasta en 800 puntos de venta ubicados en módulos en supermercados y centros comerciales. También se podrá comprar en bodegas, boticas, etc., donde haya agentes de Intralot.



“Más allá de lucrar con este juego, lo que queremos es sensibilizar a la sociedad, mostrar que Intralot también se preocupa por la comunidad. Buscamos acercarnos al cliente para que sepa que no solo somos una empresa de lotería que hace negocio sino que además implementa proyectos de ayuda social. Esperamos que la Rapi WUF sea un éxito para poder desarrollar más temas en el área de la educación, la salud, etc. Queremos que sea el inicio de una categoría de juegos con fin social”, aseguró Quevedo.