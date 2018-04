Andrés Wiese suma su voz para apoyar a perros sin hogar

Muchos saben de sus años como Nicolás De Las Casas en la serie ‘Al fondo hay sitio’, saben que dejó la arquitectura por la actuación, hasta saben que casi un millón de personas lo siguen en Instagram y Facebook. Sin embargo, pocos saben que Andrés Wiese es un fiel amante de los perros, y uno con propósito.



Hace poco WUF eligió a este popular actor peruano como su embajador. Andrés se convirtió en un Wufer y desde entonces ayuda, a través de sus redes sociales y los medios que crea conveniente, a impulsar y magnificar un mensaje que contribuye a crear un mundo mejor para todos los perros.



“Lo hago por amor a la adopción, a los perros y a la causa. WUF no es una empresa que me está contratando, es una asociación sin fines de lucro a la que estoy apoyando a promover la adopción de perros y la tenencia responsable de mascotas”, comentó Andrés.

Andrés Wiese atrajo como un imán a varios de los perros de Voz Animal. Hubiese querido llevarse a varios, pero el actor dice que por ahora prefiere esperar pues su horario no le permitiría darle el tiempo que una mascota merece. Cortesía

Es amante de los perros desde que era un niño, pero recién a los 18 años -cuando se mudó a vivir con su papá-, supo lo que es convivir con uno. Se llamaba Hunter, un Labrador que adoró pese a su ingenua torpeza.



“Hunter me destruía las maquetas de solo pasar moviendo la colota. Toda la madera balsa que había pegado durante toda la madrugada terminaba en el piso. Pero igual yo era amor total por él. Ese fue mi primer ‘match’ con un perro”, recuerda.



Su segundo ‘match’, o perro con el que tuvo una química especial, se llama Betty, una Bulldog Francés con la que vivió un tiempo en su departamento, hasta que la relación con su ex novia terminó.

Andrés Wiese se quedó tan pegado con Morcilla que no tardó en publicar su foto con ella en sus redes sociales. Cortesía

El ‘match’ más reciente fue con Morcilla, una hermosa perrita negra que conoció hace poco durante su visita a Voz Animal, uno de los albergues para perros que representa WUF.



“Me enamoré de esa negrita, hermosa ella, solo quería lamerme la cara y yo solo pensaba ‘qué pena que no me la puedo llevar ahorita’. Por mis horarios y mi actividad es difícil. Tengo amigos que llevan a sus perros al teatro, pero no es fácil porque no siempre hay con quién dejarlos”, comenta Andrés. “Pero bueno, espero pronto poder resolver este tema logístico y poder tener a mi Wuf en casa, porque si te das cuenta, aquí lo único que falta es un perrito, me haría muy feliz”, agrega mirando el interior de su departamento.

Andrés Wiese no es el primer Wufer. El primer personaje público en unirse a las filas de WUF como embajador de los perros es el actor, comediante y productor Carlos ‘Cachín’ Alcántara. El anuncio se hizo a fines de enero de este año y parte de su compromiso con los perros, la adopción y los objetivos de WUF se refleja en sus redes sociales.



Lucía Vásquez, jefa de Marketing de WUF, explica que un Wufer es una persona que apuesta por un mundo mejor para los perros y que está dispuesta a ser la voz que estos no tienen.



“Un Wufer tiene la capacidad de llegar a muchas personas y de comunicar un mensaje positivo que promueva una mejora para los peros en nuestra sociedad. Este año tuvimos la oportunidad de conocer a Andrés y de encontrar que compartimos el mismo propósito: construir un mundo mejor para todos los perros. Bajo esa premisa, Andrés se une a WUF para ayudar a que cada vez más personas se sumen para crear conciencia por los animales, para darles valor, para cuidarlos como se merecen, para mejorar sus vidas”, señala Vásquez.

Carlos Alcántara anuncia su más reciente adopción. Facebook

“¿Por que adoptar y no comprar?”, pregunta Andrés. “Hoy en día adoptar es mas gratificante que comprar. Al ser consciente que estás salvando una vida que no sabes qué desenlace tendría el día de mañana, te da una satisfacción personal más grande que mandarse a comprar el perro más fino. Igual es válido y cada quien es libre de elegir, pero a mi me haría más feliz rescatar que encargar uno”, afirma.



Antes de despedirse, Andrés aprovecha para dejar dos mensajes: uno, que adoptar es una gran forma de ayudar a reducir la sobrepoblación de perros y gatos desamparados, pero no es la única. WUF también ofrece charlas informativas, forma alianzas estratégicas con empresas y especialistas en el rubro mascotas, realiza eventos como ‘WUF en tu oficina’, el que acerca perros a los locales de distintas empresas, además de sus campañas de adopción ‘Conoce a tu WUF’ donde la gente conecta con los perros en busca de un hogar.



“Otra forma es alimentando a los perros de la calle. Yo ando con una bolsa de 7 kilos de comida en mi camioneta y, por ejemplo, la vez pasada en Paracas pasé por una placita y saqué comida y agua para alimentarlos. Obvio que no espero que todos metan una bolsa de comida para perros en el carro como yo, pero si en algo puedes ayudar, por qué no hacerlo”, comenta Andrés.

Andrés Wiese en su papel de Wufer, promotor especial del mensaje de WUF. WUF

¿Qué es WUF?

WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.