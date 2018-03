Los beneficios de adoptar un perro de portales digitales

Cada vez es más fácil adoptar un perro. En los últimos años, la proliferación de las redes sociales y la aparición de plataformas digitales de adopción de perros han logrado que miles de animales en el mundo, que antes vivían lejos del calor de un hogar, hoy tengan una persona o una familia que los aprecie y los ame.



La idea de adoptar un perro existe desde que existe el perro, solo que no siempre llevó ni la etiqueta ni el matiz que tiene hoy. Décadas atrás adoptar era mero resultado de acoger a un animalito de la calle o de aceptar el regalo de alguien que ya no podía cuidar de su mascota. Pero en los últimos años la adopción se ha sistematizado, se ha convertido en tendencia, y ha pasado de ser un acto espontáneo a ser una acción pensada, consciente y deseada.

Él se llama Bolt. El es un Wuf auspiciado por Subaru y quien lo adopte tendrá una bolsa de comida de regalo y entrenamiento gratis. WUF

La decisión de sumar un perro a nuestra vida podrá no ser fácil, pero hoy en día las plataformas digitales lo hacen bastante sencillo. En esta nota explicamos los beneficios que tiene adoptar un perro a través de estos portales, como por ejemplo el de WUF.





-Usar páginas de Internet te permite adoptar desde la comodidad de tu teléfono, tablet o computadora, solo necesitas tener acceso a Internet.



- Tienes la opción de filtrar según tus gustos y necesidades



-Tienes la garantía de que te llevas un perro sano. Claro, siempre y cuando se trate de un albergue, asociación u organización que cumpla con todos los requisitos que aseguren el bienestar del animal.



-Te llevas un perro esterilizado, vacunado, desparasitado y con antipulgas.

-La mayoría de grupos que se dedican a promover la adopción se preocupan por ofrecer perros equilibrados. De tener algún problema, por ejemplo, con gatos, hombres, mujeres, niños o motos, se advierte al respecto. Esa es una ventaja de que alguien conozca al perro antes de que lo adoptes.



-Tener el plus de que te lo entregan en tu casa, al menos así sucede en WUF. Esta asociación sin fines de lucro hace sus entregas en la vivienda del adoptante.



-Muchos grupos entregan al perro adoptado con un kit de regalos. En el caso de WUF éste incluye 1 collar, 1 cama y snacks marca Dentitoy.



-Puedes hacer el seguimiento con la gente de la plataforma a través de la cual adoptes y hacer todas las preguntas que vayan surgiendo tras la entrega del perro.

Tener un perro te obliga a salir de casa y a tener más contacto con tus vecinos. Los colombianos Vanessa Gomez y John Bermudez lo comprobaron tras elegir adoptar a Chiquita de la plataforma de WUF. Andrea Carrión

-Algunos grupos ofrecen asesoría con especialistas en comportamiento canino. Por ejemplo, WUF cuenta con el apoyo del adiestrador de perros Pedro Saragoza, quien está disponible para ayudar a los adoptantes en sus primeros días con el perro adoptado.



-Con tu adopción contribuyes a que otros perros sin hogar sigan teniendo una vida digna y segura.



-Unirte a una comunidad de amantes de los perros y enterarte de actividades cuyo objetivo es darle bienestar a perros sin hogar. En WUF esa comunidad es la Manada WUF.



-Ayudas a crear consciencia sobre la importancia de adoptar a un perro sin hogar.

-Apoyas a los que aún no tienen hogar. Las plataformas de adopción de perros suelen trabajar con albergues u hogares temporales, dándoles la vitrina que necesitan para poder mostrar a todos los perros que tienen en adopción.



-Al adoptar cambias no una, ni dos, sino varias vidas. Y es que un perro menos en el albergue es un espacio más para que ingrese otro perro que no tiene dónde vivir. Los albergues suelen estar a su máxima capacidad y con pocos recursos para mantener a todos los animales.



-El adoptante WUF recibe una Guía del adoptante completa, que consiste en un documento que orienta al adoptante en varias aristas de la crianza del perro, sus cuidados, alimentación y conducta.



-Adoptar de una entidad responsable y organizada representa menos riesgos que adoptar de grupos improvisados o recogiendo directamente de la calle. Esto último no deja de ser válido, el acto solidario es el mismo, solo que hay menos garantías para el adoptante.





Sumado a todo lo anterior, adoptar un perro -de donde sea- puede ser muy enriquecedor, tanto física como espiritualmente. La recompensa es inmensa, tanto para el perro como para quien lo hace parte de su vida.





¿Qué es WUF?

WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.