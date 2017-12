Capitán llegó a poner orden y sumar alegría

Dicen que, en realidad, son los perros quienes eligen a sus dueños y no al revés. Luis Carlos Arias Schreiber puede dar fe de ello.



Hace un mes todo parecía fluir con normalidad en Publimetro, donde este comunicador dirige el área periodística. Era la última semana de octubre y el diario, en alianza con WUF, había lanzado la campaña Adopta Felicidad para promover la adopción de perros sin hogar.

La campaña Adopta Felicidad de Publimetro, realizada en alianza con WUF a fines de octubre, arrancó muchas sonrisas en las calles de Lima durante toda una semana.

Parte de las actividades incluían una visita de 4 perros al área de Redacción del diario y para Luis Carlos se trataba de una mañana como cualquier otra, hasta que dejó de serlo.

“Recuerdo que justo estaba renegando en mi escritorio y de pronto entraron 4 perros, dos de ellos moviéndose como locos y ladrando. Y entonces vi a Capitán, que aún se llamaba Chato. Él entró tranquilito, todo bueno, se me acercó a saludar moviendo la cola y con miradita de ‘busco cariño’. Pensé ‘Ay qué lindo’, me tomé un par de fotos con él y se las mandé a Claudia y a mis hijos con la frase ‘¿Lo adoptamos’ Al toque respondieron ‘¡Sí, sí, ese es!’ “, cuenta Luis Carlos.

El primer encuentro entre Luis Carlos Arias Schreiber, director periodístico de Publimetro, y Capitán, en aquel momento aún de nombre Chato.

Ahí mismo empezó el proceso de adopción de Capitán. Una semana después toda la familia se conectó a Skype para hacer la entrevista de rigor con el área de adopciones de WUF y una semana más tarde Luis Carlos, su esposa Claudia Castillo y sus hijos Félix y Luis Carlos recibían a su nueva mascota en casa.

Hacía tiempo que todos querían un perro, pero tenían frenadas sus ganas por una mala experiencia que tuvieron en el 2009.



“Ese año compramos un Schnauzer cachorrito en una tienda de mascotas en Plaza San Miguel. Los primeros días notamos que estaba triste, tenía poca energía, no se adaptaba. Luego empezaron la diarreas horribles y lo llevamos al veterinario. Resultó tener parvovirus y a los pocos días murió. Fue traumático para todos, y para colmo lo llamamos Lucky (suertudo en inglés)”, recuerda Claudia.



Al principio guardaron en el cajón la idea de tener una mascota. No querían arriesgarse a comprar otro perrito enfermo y a la vez comenzaron las dudas por no saber qué harían con el animal si es que salían de viaje o si dejaban la casa sola muchas horas. Pero lo cierto es que las ganas ganaban. De tanto en tanto Luis Carlos y Claudia comentaban que los chicos ya estaban grandes para ayudar con el cuidado de una mascota y ella comenzó a prestar atención a los anuncios de perros en adopción en Facebook.



“La experiencia de comprar había sido tan mala que no quisimos volver a una tienda”, comenta Luis Carlos. “Además, habiendo tanto animal sin hogar lo lógico era adoptar”, agrega Claudia.

Y fue así que abrieron espacio para un Arias Schreiber-Castillo más.



Capitán ya está entrando a su tercera semana con esta familia y aseguran estar encantados con él. Claro que los primeros días han sido de adaptación, y es que antes de ser adoptado a través de WUF, este perro de aproximadamente 3 años y medio de edad vivió en un pequeño albergue en Chorrillos. Él había sido rescatado de cachorro.



“Mucha experiencia con perros no tenemos, pero estamos aprendiendo. Ya le dimos su primer baño aquí en la lavandería, terminamos todos salpicados y él salió contentísimo. Además estamos conociendo el vecindario, al menos ya sé dónde están todos los tachos”, comenta Claudia.

Otra ventaja que ya comenzaron a notar es que este Capitán ha llegado a poner cierto orden en casa. Hoy todos hacen más ejercicio que antes de su llegada y han cambiado horas de realidad virtual por paseos por el parque e interacción con los vecinos.



“Sí da un poco de miedo al comienzo, pero son mucho más las satisfacciones que te da adoptar un perro”, Luis Carlos.



“Para nuestros hijos también, los hace ser un poco más responsables, salir a caminar, desconectarse un poco del teléfono, de la computadora, ahora socializan con gente que también tiene perro y salen al parque... Y además Capi es un hermoso, no sabes lo felices que estamos con él”, agrega Claudia.

¿Qué es WUF?

WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.