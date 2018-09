Comida casera para mascotas, más compleja de lo que parece

En los últimos años la comida sana, natural, orgánica, entre otros tipos de alimentación asociados con la salud de las personas, ha ido desplazando a la comida procesada, y en el terreno de las mascotas no ha habido excepciones.



La médica veterinaria Doris Reátegui, de la Clínica Veterinaria Prana, comenta que cada vez son más los clientes que buscan volver a la comida casera, ya sea porque sus mascotas están desarrollando síntomas que pueden tratarse con un cambio de dieta o, sencillamente, porque quieren alimentarlos con productos 100% frescos y naturales.



“La comida natural siempre será mejor, por más que te digan que el alimento balanceado que se vende en bolsas de manera comercial es completo. Aunque sea de excelente calidad, finalmente es procesado. Es como comprar un choclo fresco versus uno enlatado, al final del día la comida fresca es mejor. Sin embargo, darle alimento casero a tu mascota es más complejo de lo que parece”, señala Reátegui.

Cocina comida casera no solo consiste en saber elegir los mejores ingredientes, sino también aquellos que son buenos para tu mascota. Flickr

Las croquetas o bolitas son comida procesada que se puede comprar en mercados, supermercados y tiendas especializadas. Flickr

No solo hay que estar informado sobre las cantidades adecuadas para cada especie animal, también hay que tomar en cuenta factores como edad, estado físico, nivel de actividad, tipo de actividad, problemas de salud, alergias, entre otros.



Una dieta balanceada, diseñada para cada caso y avalada por médicos con experiencia en nutrición veterinaria es lo que siempre recomienda Reátegui. La idea es evitar que haya deficiencias nutricionales, entonces o se elabora una dieta natural desde cero o se adapta a lo que ya esté consumiendo la mascota.



Mucha gente le cocina a su perro, gato, etc. y no se da cuenta de que algo podría estar faltando, sobrando o causando alguna reacción alérgica.



“Por eso es que diseñamos recetas individuales, aunque también las hacemos para gente que tiene 3, 4 o más mascotas en casa. Y claro, siempre tomando en cuenta el presupuesto”, agrega Reátegui. “Comida fresca siempre es mejor, pero siempre y cuando esté bien balanceada. Hay quienes sacan dietas de Internet y eso no siempre funciona”.

Cada animal es un mundo aparte. Flickr

Hasta los conejos se pueden ver beneficiados con una dieta más natural, balanceada y sin preservantes. Flickr

En los últimos años ha crecido el nivel de consciencia respecto al cuidado de nuestras mascotas en el mundo, y el Perú poco a poco se va acoplando a esta tendencia.



Cada vez hay más iniciativas enfocadas en mejorar la vida de nuestros perros y gatos, principalmente. Una de éstas se llama Club WUF.



Este aplicativo móvil creado por la asociación sin fines de lucro WUF, ofrece varias opciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los perros y una de éstas contribuye, específicamente, a que nuestras mascotas gocen de una vida plena.



En esa misma línea, varios empresarios han decidido afiliar sus negocios a Club WUF, no solo para ofrecer descuentos en sus productos y servicios a todas las personas que afilien a sus mascotas a esta ‘app’, sino también para contribuir a que WUF siga ayudando a albergues para perros con comida, medicinas, infraestructura, etc.

Así como Prana, en Club WUF hay toda una lista de clínicas veterinarias que se han unido como Club WUF Partner:



“En Prana nos interesa la salud y el bienestar de cada animal, y trabajamos bajo una premisa: individualidad. Cada tratamiento y cada dieta va de acuerdo a lo que necesita cada perro”, señala Reátegui.

El contenido es lo que importa, la forma es lo de menos. Andrea Carrión

OTROS PUNTOS



Los planes nutricionales de Prana también incluyen:



- Variedad en dietas para variar con los sabores, siempre y cuando sea un animal sano. Si hay algún problema de salud, primero se trata con una dieta estricta y específica, y una vez que los análisis estén bien, se puede sugerir algo distinto.



- Según Reátegui, preparar comida casera puede resultar más económico en comparación con marcas super premium, pero dependerá de los ingredientes que se usen. Con marcas de comida procesada de venta en supermercado dicha comparación puede variar.



- No todos tienen tiempo de cocinarle a sus mascotas, por eso otra opción es combinar comida casera con comida procesada (croquetas, bolitas). Reátegui señala que con solo combinarle el 25% de comida casera en el plato ya se está aportando a su dieta.



- Sobre la comida Barf, Reátegui y Prana solo recomiendan este tipo de alimentación para perros bajo estas condiciones: que sea una marca con todos los certificados de salubridad; cuando el perro requiere de una dieta alta en proteína y grasa y cero carbohidratos; no la recomiendan en cachorros ni perros de la tercera edad porque tienen el sistema inmune más débil y este tipo de comida, al ser cruda, es más propensa a tener bacterias y parásitos.

Hay toda una variedad de opciones para preparar comida natural, fresca, variada y divertida para cada una de nuestras mascotas. Flickr

PRÓXIMO TALLER



