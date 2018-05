Comunidad de perros lanza su propio ‘app’: Club WUF

Decididos a mejorar su calidad de vida, esta semana los perros del mundo, representados por un grupo de humanos, lanzaron su propio ‘app’, una nueva herramienta virtual llamada Club WUF cuyo fin es ayudar no solo a animales desamparados, sino también a los que tienen hogar.



A través de Club WUF, perros y otras mascotas podrán encontrar beneficios en productos y servicios como atención veterinaria, comida, adiestramiento, baños, entre otros bienes dirigidos a nuestras mascotas. Todo lo que tienen que hacer sus humanos es bajarse la aplicación a su teléfono celular y afiliarse.



Luego de registrarte, este nuevo ‘app’ permite crearle un perfil a tu mascota, o las que tengas. La ventaja es que podrás etiquetarla en consultas y recibir consejos y recomendaciones de toda una comunidad virtual integrada por quienes se bajan la aplicación. También cuenta con establecimientos y profesionales afiliados, los que ofrecen descuentos y beneficios a quienes se afilien. El precio de afiliación es de S/. 19.90 al mes.



“Hay que recalcar que todo este esfuerzo se traduce en ayuda. Y es que al afiliarte tus S/. 19.90 soles representan comida para un perro, o la posibilidad de donar anti pulgas, mejorar la salud y calidad de vida de los perros en los albergues, así como continuar con nuestra plataforma de adopción, con las campañas de adopción, entre otras actividades que realizamos en WUF”, señaló Mauricio Vargas, product manager de Club WUF.

Hay muchas formas de ayudar a los perros que no tienen un hogar, Club WUF es una de ellas. WUF

Desde su fundación -a mediados del 2015-, la asociación sin fines de lucro WUF ha trabajado muy duro promoviendo la adopción desde su plataforma virtual, realizando eventos de adopción, trabajando con sus albergues afiliados en voluntariados y creando alianzas estratégicas con empresas y marcas que han abierto sus puertas en complicidad con el objetivo central de WUF: crear un mundo mejor para todos los perros.

El ‘app’ Club WUF cuenta con cuatro secciones: El Dato, una especie de foro virtual donde se comparten ‘tips’ e inquietudes entre todos los usuarios; Lugares, donde encuentras veterinarios, entrenadores, hospedajes, productos, establecimientos y servicios afiliados; Novedades, donde hay noticias; y Cuenta, donde manejas tu información.



Además, muy pronto se incluirá el ‘Ayudómetro’, para poder visualizar en tiempo real cómo va creciendo la ayuda.



“El gasto regular mensual de una mascota es entre 200 y 300 soles, esto incluye comida, veterinario, baño, juguete. La idea con Club WUF es bajar este costo considerablemente”, explicó Vargas. “Por otro lado está el gasto de los albergues. Por un perro sano se gasta unos 200 soles al mes, la diferencia es que ellos no generan dinero por sí mismos sino que dependen de donaciones en la mayoría de casos. Si a esto sumamos un perro enfermo, el gasto es mayor”.

La carga económica que tienen los albergues para perros es inmensa. Miles de soles solo en comida. Toda ayuda es bienvenida. Andrea Carrión

No solo los perros se verán beneficiados con este ‘app’, las empresas e individuos que se afilien también tendrán una vitrina interesante para promover sus productos y servicios a su público objetivo, además de proyectar una imagen de ayuda social.

Club WUF no podía dejar de lado una sección de búsqueda, por ello ha incluido en su ‘app’ la sección ‘Wúfcame’. De esta manera cuando la gente publique información de animales perdidos, encontrados o en adopción, podrá etiquestarlos bajo esta sección y mantener un orden en la comunicación.



“Y así como esto, hay más por venir”, aseguró Vargas.



“Los perros han fundado esta empresa y necesitan una retribución, eso es lo que busca Club WUF, y no solo beneficiará a los perros de la calle sino también los que ya están en una familia, ellos mismos podrás, a través de este ‘app’, ayudar a esos animales que no tienen tanta suerte”, agregó.





* Ya puedes descargar la aplicación desde estos enlaces:

iOS: https://apple.co/2HDn1Dp

Android: https://bit.ly/2vQ2Ctz