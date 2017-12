Cuidar de su salud y su ambiente es combatir el maltrato animal

Hay quienes creen que maltratar a un animal se limita a golpearlo, quemarlo o generarle algún tipo de dolor físico. Lo cierto es que el maltrato animal abarca todo un abanico de situaciones que incluye privarlo de suficiente agua, comida y sombra, abandonarlo a su suerte, provocarle estrés emocional, entre otros actos que pongan en peligro su salud y bienestar.



Micaela Vizquerra, médico veterinaria de WUF, considera como maltrato animal “el abandonarlos o mantenerlos en instalaciones inadecuadas, azuzarlos con instrumentos que les causen castigos o situaciones de dolor, estimularlos con drogas que no tengan fines terapéuticos. También incluye como abuso el hacerlos partícipes de actividades que impliquen crueldad o sufrimiento, lastimarlos, arrollarlos intencionalmente y provocarles sufrimiento innecesario”.

La campaña contra el abandono animal se ha hecho viral en las redes sociales. (Foto: captura de YouTube)

Actualmente en el Perú se estima que existen más de 6 millones de perros en estado de abandono y que cerca de 300 mil perros son comercializados al año para su explotación y maltrato. Las esporádicas campañas y operativos realizados para impedir la venta ilegal de animales no son suficientes. Afortunadamente, hay una ley que sanciona estos y otros actos de crueldad con cárcel no mayor a 3 años, y 5 años en caso de muerte, pero aún falta mucho en el terreno de la educación y toma de consciencia.



Para evitar llegar a límites que priven nuestra libertad y el bienestar de nuestras mascotas, el mejor camino va por el lado del cuidado y la prevención. Para Vizquerra, una buena opción para cortar con la venta ilegal de animales es adoptar en lugar de comprar, y hacerlo de instituciones responsables como WUF, una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a una tenencia responsable de mascotas.



Con la idea de reforzar su impacto y ampliar su red de ayuda, desde hace dos años WUF viene trabajando de la mano con empresas privadas como Hipermercados Tottus, a través de alianzas estratégicas en beneficio de los perros. De esta manera, están poniendo su ladrillo en la construcción de un mundo mejor para todos los perros.

Muchos municipios realizan campañas de salud gratuitas para mascotas, ahí tendrás la opción de vacunar y desparasitar a tus mascotas a bajo o cero costo.

Sin embargo, darle calidad de vida a nuestras mascotas y a aquellos animales que no tienen la suerte de tener un hogar no debe de ser exclusivo de organizaciones y empresas, todas las personas pueden contribuir. ¿Cómo? Vizquerra explica: “Dándole los cuidados veterinarios que necesiten como mantenerlos desparasitados, con sus vacunas al día, no destinarlos a la cría o reproducción irresponsable, evitando el abandono, dándoles cariño y atención, evitando agredirlos solo por el hecho de ser callejeros, entre otros”.

Velar por el bienestar de tu mascota también involucra llevarla al médico apenas muestre síntomas de malestar, como por ejemplo un resfriado o una alergia en la piel. Vizquerra comparte estos consejos para estar atentos en temporadas de frío o en lugares donde las bajas temperaturas sean una constante amenaza para la salud de nuestras mascotas:



-Realizarles un chequeo médico periódico y darles algún complemento que fortalezca sus defensas y las ayuden a sobrellevar el mal clima.

-Mantener las vacunas al día, ya que se evitan enfermedades como el moquillo (también conocido como Distemper).

-Evitar los cambios de temperatura y abrigar a las mascotas en caso sea necesario. Los cambios violentos no les permite regular su temperatura y les produce un enfriamiento que puede provocar una enfermedad como por ejemplo ‘tos de perreras’ o traqueobronquitis caninas, que son cuadros benignos, pero sumado al frío y la humedad pueden hacer neumonías.

-Darles un alimento de buena calidad pues necesitan energía para generar calor.

-En el caso de los animales que viven fuera de la casa, procurar tenerlos en un lugar de protección del frío y la lluvia, y bajo un techo donde resguardarse.

Este domingo podrás interactuar con muchos perritos en vivo en San Borja. Este domingo podrás interactuar con muchos perritos en vivo en San Borja. Andrea Carrión



OTROS CONSEJOS PARA LOS ADOPTANTES



Para adoptar un perro a través de WUF es indispensable:



-Ser mayor de edad. Presentar DNI.

-Presentar un comprobante de domicilio que demuestre que la persona es propietaria de la casa o departamento donde vivirá la mascota. En caso de alquiler, demostrar que el arrendatario permite residir con animales en su propiedad.

-Firmar un Contrato de adopción que compromete al adoptante a cuidar de la mascota y mantenerla en condiciones óptimas de espacio, tiempo, alimentación, ejercicio, entre otros.