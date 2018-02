“No es culpa de las personas sino de los veterinarios”

Esta noche autoridades de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) harán el lanzamiento oficial de su carrera de Medicina Veterinaria y uno de sus invitados será WUF, que desde el 2015 trabaja para crear un mundo mejor para todos los perros.



Claro que habrá todo tipo de invitados, desde profesionales como el Dr. Santiago García Pasquel, coordinador de la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad del Valle de México, hasta potenciales alumnos interesados en hacer de su vocación una profesión. Pero sin duda llamará especial atención la presencia de WUF, una asociación sin fines de lucro que dejará claro que uno de los pilares de esta carrera es la responsabilidad social.



Decididos a hacerlo realidad, WUF y UPC recientemente sellaron una alianza a través de la cual llevarán a cabo acciones dirigidas a fortalecer el mensaje de darle calidad de vida no solo a los perros sino a los animales en general. Para entender mejor este objetivo, conversamos con Rodrigo Rondón Herz , director de la carrera de Medicina Veterinaria de la UPC.



“El veterinario de acá tiene un componente social muy fuerte, por eso estamos en camino de hacer varios convenios con instituciones privadas que buscan hacer un trabajo social bastante grande como ir a lugares y hacer campañas de salud. Pero no solo estamos pensando en llevar cuidado veterinario, sino integrarlo con medicina humana”, señaló Rondón. “Vemos la salud de la familia de modo integral, como un conjunto donde las mascotas son parte”.

El Perú tiene un serio problema de sobrepoblación de perros y gatos callejeros, pero paralelamente existe una preocupante carencia en el cuidado de nuestras mascotas. Hay quienes culpan a los propietarios, pero para Rondón el problema no empieza ahí.



“No es culpa de las personas sino de nosotros los veterinarios que no hemos logrado llegar con la información adecuada. Así de simple. Qué sucede, la mayoría, por ejemplo, piensa que el animalito debe de salir solo a la calle o al parque a hacer sus necesidades y de ahí volver a casa. Esto es algo falso porque, primero, el parque no es un baño público, segundo, todos tenemos responsabilidades con nuestras mascotas, y tercero, tenemos que tenerlos bien vacunados y desparasitados. Sin embargo, un simple parroquiano no tendría por qué tener clara esta información. Lo que para ti y para mi es obvio, para otros no lo es porque culturalmente siempre ha sido la norma, la excepción sería que salgan con collar o con bolsita”, añadió Rondón. “Al veterinario le toca educar a las personas y llegar a ellas para darles las herramientas y que conozcan sus responsabilidades”.

Durante el evento podrás interactuar con tu Wuf favorito, siempre en compañía de uno de los voluntarios de la Manada WUF. Una de las formas de apoyar a asociaciones como WUF es donando tiempo que mejore la calidad de vida de animales que aún no cuentan con un hogar. WUF

Para Lucía Vásquez, gerente de marketing de WUF, que instituciones como la UPC se interesen en hacer alianzas con grupos como WUF es positivo para todos.



“Es aquí que nuestros propósitos convergen; una alianza que busca promover conciencia desde la carrera de Medicina Veterinaria donde se trabaje de la mano de estudiantes para impulsar voluntariados en albergues donde los perros necesitan de cuidado y entrenamiento”. señaló Vásquez. “Nuestro propósito es construir un mundo mejor para los perros y para lograrlo necesitamos que la sociedad comprenda por qué debemos cuidar, proteger, respetar y valorar no solo a los animales sino al medio ambiente en el que vivimos, que al fin y al cabo es hogar de todos”.



Rondón añadió que parte de su plan integral incluye unir al Ministerio de Salud, al Colegio Médico Veterinario del Perú y a distintas universidades.



“La idea es formar un enroque entre todos y hacer algo por esta realidad, como por ejemplo campañas de esterilización profesional y adecuada, entrar a lugares que son pobres y educar. Todos esto lo tengo en la cabeza hace años y hoy tengo las herramientas para poder implementarlo”, señaló.

