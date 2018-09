Dona correas para promover el paseo de perros de albergue

Una de las principales carencias en los albergues para perros tiene que ver con la frecuencia de paseos que se les da a sus animales. Suele ser muy baja, o inexistente, muchas veces por falta de manos, pero también por falta de correas.



Cuando se dieron cuenta de esta realidad, Eric Paredes y Raquel Zegarra decidieron ayudar donando correas. Ellos entienden la importancia de llevar a nuestros perros con correa cuando los sacamos a pasear, no solo por seguridad, sino también por salud.

Muchos dueños de perros minimizan la importancia de sacar a pasear a sus mascotas y los mandan al techo o los encierran en un patio.

Ayer, esa ayuda se materializó en las mismas oficinas de WUF, asociación sin fines de lucro que desde el 2015 promueve la adopción de perros y que apadrina 7 albergues en Lima. Eric y Raquel, fundadores de la empresa Canito y Catita, entregaron 14 correas para hembras y machos, del mismo modelo que se puede encontrar en su fan page.



“Al conocer un poco mejor cómo suele ser la vida de los perros en un albergue, nos dimos cuenta de que muchos no tienen la suerte de pasear todos los días”, comentó Eric. “Los perros necesitan como mínimo hacer ejercicio diario, idealmente un par de salidas, así que como vendemos correas, fue así que decidimos hacer esta donación”.

Las correas de Canito y Catita incluyen un cinturón para el dueño con porta botella para el agua y otro estuche para bolsitas para recoger las heces. Cortesía

A Eric y Raquel no les costó nada solidarizarse con esta causa social. Ellos mismos tienen en casa a dos perros de raza mixta que adoptaron hace unos años. Primero llegó Mota y 3 años más tarde adoptaron a Pocho. De hecho fue gracias a Mota que esta pareja empezó su negocio vendiendo canguritos para perros, emprendimiento que fue agarrando forma y que hoy ofrece una variedad de productos personalizados para mascotas y sus dueños.



“El de mascotas es un mercado que recién esta explotando en nuestro país y es muy aprovechable. En muchos sectores, el perro ya no duerme en la calle ni en el jardín, sino que para dentro de la casa. Incluso muchos han pasado a dormir en la cama de sus dueños, se han vuelto parte de la familia. Entonces cuando no pueden tener a sus animales cerca, muchas personas buscan algo que los acerque y es ahí donde empiezan a buscar polos, tazas, cojines, etc. con su imagen”, comenta Raquel.

Además de esta donación hecha a WUF, ‘Canito y Catita’ también está apoyando a los perros sin hogar a través de Club WUF, la nueva ‘app’ de WUF que viene sumando afiliados no solo del lado de los dueños de mascotas, sino también de aquellos que ofrecen productos y servicios, y que se están uniendo a la causa ofreciendo descuentos a quienes se descarguen la aplicación.

De acuerdo con lo que suele observar en las ferias locales para mascotas en las que ella y Eric participan con regularidad, Raquel asegura que hoy se ve mayor consciencia en el cuidado de nuestros animales de compañía. Agrega que las personas no solo se están preocupando por alimentarlos mejor y por darles un buen cuidado de salud, sino también por engreírlos comprando accesorios, pagando sesiones de fotos, comprando comida gourmet, participando en concursos de disfraces, entre otros.



Por otro lado también están los que buscan mejorar la vida de muchos animales adoptándolos, educándolos, alimentándolos correctamente y manteniéndolos en forma.



“Incentivar el ejercicio y el paseo de nuestros perros es fundamental, de hecho parte de la idea de la donación de estas correas es que también se reparta a los nuevos adoptantes de WUF”, agregó Raquel.