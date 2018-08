Cómo enseñarle a un perro adulto dónde hacer sus necesidades

Para quien está por mudarse de casa a departamento, y parte de su familia incluye a un perro, una de sus principales preocupaciones es cómo lograr que su mascota no estrene sus pisos, muebles y alfombras nuevas con los temidos “#1 y #2”.



Muchas personas creen imposible re entrenar a un perro adulto para que haga sus necesidades en la calle o en determinado espacio de la casa, piensan que ello solo se logra cuando son cachorros. Esas personas están subestimando la inteligencia de su mejor amigo.



En esta nota, los expertos en conducta canina Pedro Enrique Saragoza y Vanessa Velez nos enseñan que con dedicación y paciencia, es muy posible enseñarle a nuestros perros a orinar y defecar dónde nosotros queramos, y sin importar su edad.



Tanto Velez como Saragoza son proveedores de servicios en Club WUF, la nueva ‘app’ de WUF que te da la posibilidad de ayudar a cientos de animales en busca de un hogar, mientras accedes a una serie de beneficios en productos y servicios para tu mascota como atención veterinaria, comida, adiestramiento, baños, entre otros.



Partiendo de una consulta hecha por la miembro de Club WUF Carmen Sita, compartimos una previa de lo que puedes aprender afiliándote a esta 'app'.

Una de las ventajas de afiliarte a Club WUF es que puedes hacer consultas variadas sobre tu mascota dentro de una comunidad que podrá apoyarte con información. WUF

- Para que tu perro aprenda a hacer sus necesidades donde debe, es esencial que se manejen los controles de tiempo, es decir, que los primeros días en el nuevo domicilio el perro (o perros) sea puesto en un espacio confinado. Puede ser un kennel (caja transportadora), una casa para perro, un cuarto, un patio, la lavandería, etc. Ahí debe de pasar las primeras noches hasta que se acostumbre a hacer lo que tenga que hacer donde se desee que lo haga.



- Si no hiciera todo lo que se espera durante el paseo, lo regresas al espacio confinado elegido, esperas 2 horas y lo vuelves a sacar. Luego vas reduciendo los tiempos de confinamiento. Repites este ejercicio hasta que aprenda. Durante el día, ese espacio confinado también ayudará a controlar sus tiempos.



- Asocia dicho espacio con elementos positivos como un hueso manzano, hueso de osobuco, Kong, camote, hígado... así el perro entenderá que cuando lo encierran, es algo bueno porque recibe premios, si no se va a estresar y le agarrará miedo al espacio de confinamiento.



- En la mañana, lo mejor es sacarlo a las 5am, 6am o 7am (lo más temprano posible) y darle una buena vuelta. Asegúrate de que libere todo lo que tenga que liberar en exteriores. Mientras más camines con el perro, más estimulas sus intestinos y más rápido defecará.



- El premio es CLAVE en este proceso. Apenas veas que orine y defeque, lo acaricias con mucho entusiasmo y lo premias con su galleta o bocado favorito, así asociará que está haciendo algo muy bien.



- Dale de comer después del paseo. La caminata estimula la evacuación, por ende tu perro evacuará la comida anterior y luego reposará hasta la siguiente comida.

Para los machos no castrados el proceso de re entrenamiento puede ser más largo pues tienen la tendencia a marcar su presencia orinando en muchos puntos específicos. Flickr

- Si por accidente se hace adentro, no lo regañes ni lo castigues. Lo que queremos es darle estimulación positiva. Muchas veces se gana más no diciendo que diciendo, lo mejor es no regañar, mucho menos gritar. Cuando lo premias, el perro asocia que ocuparse afuera es bueno y lo repetirá. A ellos les encanta el reconocimiento.



- Los primeros días, evita dejarle el plato servido por muchas horas, evita también llenarle mucho el plato de agua. Aquí la idea es establecer horarios y ordenar a tu perro.



- Dale comida húmeda en lugar de comida 100% seca pues ésta requiere de mucha agua, por ende habrá más ganas de orinar. Si tu perro come alimento balanceado (“bolitas”), puedes humedecerla con un poquito de caldo. Poquito. Darle comida 100% seca es como comer ‘corn flakes’ sin leche, muy seco, no?



- Si el perro es adoptado y adulto, será más fácil entrenarlo pues está acostumbrado a hacer sus necesidades en tierra o jardín. Si el primer día lo hiciera en la casa, será porque está haciendo una especie de ‘reconocimiento de campo’, entonces se recomienda limpiar la zona ensuciada con vinagre, lejía, perfume. Saragoza no recomienda comprar esos ‘sprays’ especiales con olores para disuadir al animal pues lo considera un gasto innecesario.

Sacarlos a pasear de 3 a 4 veces al día no solo ayuda con el entrenamiento, sino que además libera el estrés que puede generar el mudarse a un lugar más pequeño. Andrea Carrión

- Sacarlo mínimo 3 veces al día ayudará a mantener tu departamento limpio.



- ¿Y si trabajas largas horas y no tienes quién saque al perro durante el día? Que el paseo de la mañana sea largo para que libere su vejiga y su intestino por completo. Sobretodo si no está castrado. Esos perros tardan más porque andan pendientes de marcar, es más lento el proceso para que entiendan que deben de hacer todo en un solo paseo.

- Tomar en cuenta el material sobre el que orinaba cuando vivía en la casa. Tal vez lo hacía sobre papel periódico, gras artificial o concreto, entonces estaría bueno buscarle algo similar para que le resulte familiar.



- A medida que transcurren los días y ves que tu perro está respondiendo al re entrenamiento, le vas dando más libertad en el departamento. Al introducirlo de a pocos le enseñas a respetar cada espacio determinado del lugar, de lo contrario te puede costar el doble si empieza a marcar. Hay gente que no tiene paciencia o les da pena encerarlos porque piensan que van a sufrir, no es así. Lo que sí ocurrirá es que la corrección será más lenta.



- Otra opción es contratar a un paseador que lo saque al mediodía.



En todo entrenamiento, si la persona es constante, el perro puede aprender muy rápido, hasta en 2 o 3 días. Aquí la clave es la PACIENCIA, la REPETICIÓN y la ASOCIACIÓN POSITIVA. Recuerda: Lo que quieres lograr con las repeticiones es el hábito.



Y algo más, que el entrenamiento sea durante el día, no vaya a ser que tu perro se empiece a quejar del encierro con ladridos y aullidos, eso no le gustará a tus nuevos vecinos.





