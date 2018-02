El espacio nunca fue traba para recibir a MacKenzie

Álvaro Crespo y Eliana Espinoza llevaban semanas hablando del perro que querían llevar a casa su entusiasmo era contagioso. Habían pasado con honores la entrevista pre adopción con WUF y tal era la expectativa, que se adelantaron a su llegada comprándole cama, comida, plato y juguetes. Tenían hasta el nombre, MacKenzie, solo faltaba un detalle: el permiso del dueño del departamento que alquilan.



Álvaro se armó de valor para hablar con él pues al momento de firmar el contrato, el propietario se sintió aliviado al saber que no había perro en la mira. Entonces lo llamó y no pasó mucho rato para escuchar su respuesta: un rotundo ‘no’.

MacKenzie, de 4 años de edad, fue abandonada en un mercado, rescatada y llevada a un albergue. Hoy es feliz con su familia soñada.

El golpe fue duro, pero no se quedaron ahí. Eliana tomó la posta e insistió.



“Que no quería perros era algo que sabíamos desde el inicio, pero luego de hablar con él otra vez y decirle que la cuidaríamos mucho, que adoptaríamos a una perra adulta y que nos comprometíamos a arreglar el departamento si pasaba algo, finalmente dijo ‘Mejor tengan hijos’”, comentó Eliana entre risas. “Le dije que por ahora preferíamos un perro y dijo ‘Ya dale, está bien, sé que los hará felices’. Y así fue como llegó MacKenzie”, agregó.



Antes de llamarse MacKenzie, esta perrita de 4 años de raza única llegó al albergue Vida Digna tras haber sido abandonada en un mercado en Canta Callao, luego fue rescatada por una chica y de ahí abandonada de nuevo en una avenida.



En el albergue la llamaron Lucero y WUF le dio vitrina en su portal wuf.pe. Ahí pasó varios meses intentando llamar la atención de potenciales adoptantes, hasta que Álvaro vio su foto y fue amor a primera vista.



“Álvaro ha tenido perros toda su vida y a mi también me encantan, pero al principio Mac me pareció grande para el espacio en el que vivimos”, cuenta Eliana. “Pero al leer en la descripción que es de ‘actividad baja’ y luego al conocerla, me di cuenta que es perfecta para nosotros. Los perros se acomodan donde uno les de amor”, agrega.



Con mucha frecuencia las personas adquieren o dejan de adquirir una mascota según el espacio en el que viven. Un perro grande, por ejemplo, suele tener pocas opciones con personas que viven en departamento. Esto no es una regla, necesariamente. Muchos expertos en conducta animal se pasan la vida explicando que lo importante no es el tamaño sino el nivel de energía del animal, y su edad. MacKenzie es uno de tantos casos. Mientras se respeten los paseos al aire libre, un perro puede vivir en espacios chicos sin problema.

Si bien MacKenzie vive un departamento chico, Álvaro y Eliana se encargan de llevarla de paseo 3 veces al día y le dan juguetes que la mantengan entretenida.

Desde el 20 de agosto, fecha en que MacKenzie llegó a esta pareja, todo ha sido sorpresas positivas, aunque hace un par de meses Álvaro y Eliana se quedaron helados al ver la cajita de sus anillos bien metida en el hocico de quien llaman su primogénita.



Ellos se casaron a mediados de enero, pero llevan un tiempo viviendo juntos y tenían dos cajitas sobre la mesa de su sala; una había guardado sus anillos de compromiso y la otra tenía los anillos de boda.



“Mac es súper buena, nunca ha roto nada y se porta muy bien desde que llegó. Pero un día saliendo a aspirar la sala la vi con una de las cajitas en la boca. Casi me da algo, solo rezaba que fuera la caja vacía”, cuenta Eliana llena de risa, “y felizmente fue así”.

Álvaro y Eliana sospecharon que su nuevo perro sería dócil y cariñoso, pero MacKenzie superó sus expectativas.

Álvaro asegura que adoptar un perro a través de WUF siempre fue su primera opción, lo había visto en Facebook y le pareció una asociación seria.

“Me dio confianza y no me equivoqué. Pero no solo eso, siempre tuve claro que quería adoptar, y es que al comprar se fomenta el sufrimiento de muchos perros que son explotados y forzados a pasar su vida entera en condiciones horribles”, asegura Álvaro.



“En los últimos años hemos visto mayor conciencia en torno al tema. Cada vez nos cruzamos con más personas que van con su perro adoptado, al menos por donde vivimos. Con la cantidad de perros sin hogar que hay, pienso que es la mejor alternativa. Y bueno, si te mueres por tener un perro de raza, al menos busca uno que esté en adopción o si vas a comprar, busca un criador que sea responsable y que tenga en buen estado tanto a los padres como a sus crías”, agrega Álvaro.





